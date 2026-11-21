Las abuelas asturianas coinciden: "Para que la fabada con chorizo conserve todo el sabor y no repita, añade siempre un par de hojas de laurel"

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Con la llegada del frío, los platos de cuchara recuperan su protagonismo en las cocinas españolas. Las lentejas, los garbanzos y las alubias vuelven a llenar las mesas familiares con recetas que han pasado de generación en generación y que apenas necesitan unos pocos ingredientes para resultar deliciosas.

Entre ellas destaca el guiso de alubias con chorizo, una preparación especialmente popular en Asturias, donde las legumbres forman parte de una tradición gastronómica estrechamente vinculada a los productos de la tierra.

Aunque conseguir unas alubias tiernas y un caldo sabroso parece sencillo, el resultado depende de pequeños detalles. La calidad de los ingredientes, la intensidad del fuego y el tiempo de cocción pueden marcar grandes diferencias.

Sin embargo, existe un ingrediente económico y habitual en cualquier despensa capaz de mejorar notablemente el sabor del guiso: el laurel. Basta con incorporar una o dos hojas para aportar un aroma que combina especialmente bien con las legumbres y los embutidos.

Potenciador natural de sabor

El laurel (Laurus nobilis) es una planta aromática mediterránea utilizada desde hace siglos para condimentar caldos, carnes y estofados. Sus hojas contienen compuestos volátiles responsables de su característico perfume, entre ellos el cineol y el eugenol.

Durante la cocción, estos componentes aromáticos se incorporan progresivamente al caldo, aportando notas herbáceas y ligeramente especiadas que complementan la intensidad del chorizo.

Su utilización está documentada en numerosas recetas de legumbres, incluidas distintas versiones de los guisos asturianos de fabes.

Además, al laurel se le atribuyen tradicionalmente propiedades digestivas. Sin embargo, conviene matizar que todavía existen pocos estudios clínicos en humanos que permitan confirmar que añadirlo a un guiso reduce las molestias digestivas provocadas por las legumbres.

Por tanto, su principal beneficio demostrado en la cocina es aromático, y no debe considerarse un remedio contra la pesadez estomacal.

Cuándo añadir el laurel

Uno de los errores habituales al preparar alubias consiste en incorporar los ingredientes aromáticos demasiado tarde, cuando apenas queda tiempo para que desprendan su sabor.

En el caso del laurel, lo recomendable es añadirlo desde el comienzo de la cocción, junto con la cebolla, el ajo y el resto de los ingredientes.

De esta manera, sus aromas se distribuyen por el caldo de forma gradual y acompañan el proceso durante el cual las alubias adquieren su textura cremosa.

No obstante, tampoco conviene excederse con la cantidad. Una o dos hojas suelen ser suficientes para una cazuela familiar, ya que un exceso podría aportar un sabor demasiado intenso.

Otro detalle importante es retirarlas antes de servir, puesto que las hojas enteras conservan una textura rígida incluso después de permanecer varias horas en el fuego.

Fabada al estilo asturiano

La clave para conseguir unas buenas alubias está en cocinarlas lentamente, sin removerlas bruscamente para evitar que se rompan. También resulta importante controlar la cantidad de agua y dejar que el caldo espese de forma natural.

Ingredientes 400 g de alubias blancas secas

2 chorizos asturianos

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo

1 o 2 hojas de laurel

1 cucharadita de pimentón dulce

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Agua y sal al gusto Paso 1 Remojar las alubias. Dejálas en abundante agua fría durante 10-12 horas. Después, escúrrelas. Paso 2 Prepara el sofrito. Calienta el aceite en una cazuela y cocina la cebolla y los ajos picados hasta que estén tiernos. Añade el pimentón fuera del fuego para evitar que se queme. Paso 3 Incorpora los ingredientes. Agrega las alubias, los chorizos enteros y las hojas de laurel. Cubre con agua fría unos dos dedos por encima. Paso 4 Lleva a ebullición suave y mantén a fuego bajo durante aproximadamente dos horas y media, o hasta que las alubias estén tiernas. Añade pequeñas cantidades de agua si fuera necesario. Paso 5 Comprueba el punto de sal al final. Si quieres una textura más espesa, aplasta unas pocas alubias y devuélvelas a la cazuela. Paso 6 Retira las hojas de laurel, corta los chorizos en rodajas y reparte el guiso en platos hondos.

Un último consejo: dejar reposar las alubias unos minutos antes de servir ayuda a que el caldo se asiente y los sabores terminen de integrarse.

Esta propuesta es una versión sencilla de alubias con chorizo inspirada en los guisos asturianos, no una fabada tradicional completa, que incorpora otros ingredientes del compango, como morcilla, lacón y tocino.