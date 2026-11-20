Nerea, ganadera, en un día de trabajo Recorte de la emisión

Nerea, 34 años: "Estudié Arte y Matemáticas, pero volví al pueblo para ser pastora de 500 ovejas. No lo cambio por nada"

En una pequeña localidad de Palencia, donde los campos se extienden hasta donde alcanza la vista y apenas quedan vecinos, Nerea ha encontrado una forma de vida en el sector de la ganadería y el pastoreo, algo que la mayoría de los jóvenes ni siquiera se plantean.

Su jornada comienza a las ocho de la mañana, rodeada de ovejas, perros pastores y maquinaria agrícola. No hay fines de semana convencionales ni vacaciones improvisadas, pero tampoco cambiaría su trabajo por otro.

"Esto no lo cambiaba por nada", confiesa durante una entrevista con el creador de contenido Gastón Marotta para su canal de YouTube, donde muestra cómo transcurre un día en su explotación ganadera.

Lo curioso es que Nerea nunca pensó que acabaría dedicándose al campo. Estudió Artes, comenzó la carrera de Matemáticas y exploró otras posibilidades laborales antes de regresar a sus raíces.

"Estudié Artes, tengo media carrera de Matemáticas y en un momento dado no estaba yo muy contenta con mi situación laboral", explica.

Cuidar 500 ovejas

Su historia está estrechamente vinculada a la de su padre, que comenzó en el sector ganadero durante los años ochenta con unas 120 ovejas y corderas.

Durante años ordeñó manualmente a los animales hasta que, en 1999, incorporó maquinaria a la explotación. Nerea creció observando aquel esfuerzo, aunque nunca se había planteado seguir sus pasos.

Todo cambió en 2017, cuando una conversación familiar abrió una posibilidad inesperada: incorporarse al negocio y asumir progresivamente su gestión. Actualmente, es propietaria de unas 500 ovejas y responsable de una explotación de ovino lechero.

Cada mañana comienza con una de las tareas fundamentales: extraer la leche, un proceso mecanizado que puede durar aproximadamente una hora.

Después, el producto se conserva refrigerado hasta su recogida para elaborar queso. Pero su trabajo no termina ahí: también debe alimentar al ganado, limpiar las instalaciones, supervisar su salud y organizar el pastoreo.

Un oficio muy exigente

Cuando llega el momento de sacar las ovejas al campo, Nerea cuenta con la ayuda imprescindible de sus perras pastoras. Gracias a ellas puede conducir el rebaño, evitar que los animales se dispersen y desplazarlos entre los terrenos de pasto.

La ganadera explica que el pastoreo exige conocimientos específicos, desde reconocer el comportamiento de cada animal hasta elegir los alimentos adecuados según su edad y sus necesidades. "Es que esto es un trabajo altamente cualificado, aunque no lo parezca", reivindica.

También reconoce que la profesión tiene jornadas difíciles. Los animales necesitan atención diaria y las temperaturas pueden alcanzar varios grados bajo cero durante el invierno.

Sin embargo, rechaza presentar su vida como un sacrificio permanente. "Yo vendo las ovejas todos los días un par de veces", bromea cuando le preguntan si alguna vez ha pensado en abandonar.

Su mayor preocupación está relacionada con el futuro del medio rural. Asegura que encontrar trabajadores no siempre es el problema, sino conseguir una vivienda donde puedan instalarse.

El problema de la vivienda

"La parte más complicada de la contratación ha sido encontrar dónde vivir", lamenta. Su experiencia refleja la contradicción de pueblos con casas deshabitadas donde resulta difícil encontrar un alquiler y explotaciones que necesitan personal para continuar funcionando.

Mientras tanto, Nerea sigue apostando por una profesión que combina tradición, responsabilidad y conocimientos técnicos. También organiza visitas a la granja para acercar su trabajo a familias y escolares.

Y cuando le preguntan qué es lo que más disfruta, no duda: estar en el campo, rodeada de naturaleza y animales. Una elección que, casi diez años después de incorporarse al negocio familiar, sigue defendiendo con la misma convicción.