María José, de Las Recetas de MJ, y sus patatas a la riojana. E.E.

María José, cocinera: "Para que las patatas guisadas estén más ricas, no eches caldo; mejor agua, chorizo y pimiento choricero"

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Las patatas a la riojana son uno de esos guisos en los que una lista corta de ingredientes basta para preparar una comida completa. La patata y el chorizo forman la base, acompañados de un sofrito y del sabor del pimiento choricero.

María José, la cocinera del canal de YouTube Las Recetas de MJ, prepara esta receta con agua en lugar de caldo. El líquido recoge durante la cocción el sabor de los ingredientes, sin necesidad de añadir un fondo de carne o de verduras.

El chorizo aporta parte de su grasa y de los condimentos con los que está elaborado. El pimiento choricero se incorpora después de hidratarlo, aprovechando su pulpa y también el agua del remojo.

La preparación empieza antes de encender el fuego, al cortar las patatas. En esta receta conviene chascarlas en lugar de hacer un corte limpio, de modo que liberen almidón y ayuden a espesar el líquido mientras se cocinan.

El resultado depende también de la cantidad de agua y de la intensidad del fuego. Las patatas necesitan tiempo para ablandarse, pero deben conservar su forma y quedar envueltas en una salsa con algo de cuerpo.

El sabor del guiso

Utilizar agua no significa que el guiso vaya a quedar insípido. Durante la cocción, el líquido se mezcla con el sofrito, la grasa del chorizo y la pulpa del pimiento, que van dando sabor al conjunto.

Tampoco significa que el caldo sea inadecuado para cualquier receta de patatas. En esta elaboración se puede prescindir de él porque el chorizo y el pimiento choricero ya aportan sabor, sin incorporar otros ingredientes que modifiquen el plato.

La cebolla necesita cocinarse despacio hasta que esté tierna. Este paso permite preparar la base del guiso antes de añadir las patatas; subir demasiado el fuego puede dorarla antes de que se haya ablandado.

El ajo se incorpora después y se rehoga brevemente. Conviene vigilarlo, porque se quema con facilidad y puede dejar un gusto amargo que se trasladaría al resto de la preparación.

Con el pimentón hay que tener una precaución parecida. Lo más sencillo es bajar el fuego o apartar momentáneamente la cazuela antes de añadirlo, remover unos segundos y verter enseguida el agua.

El pimiento choricero seco requiere un remojo previo. Después de retirar el tallo y las semillas, se introduce en agua caliente hasta que se ablande lo suficiente para separar la pulpa de la piel con una cucharilla.

Ese líquido se reserva para la cocción. Antes de incorporarlo, conviene pasarlo por un colador para evitar que lleguen a la cazuela restos de semillas o pequeños fragmentos de piel.

La cantidad de sal merece atención. Como el chorizo ya aporta sal, es preferible añadir poca al principio y probar el guiso al final, cuando el líquido haya reducido y el sabor esté más concentrado.

Cómo espesar la salsa

Chascar las patatas consiste en introducir el cuchillo y romper el último tramo del trozo con un pequeño movimiento de la mano. Así se obtiene una superficie irregular que favorece la liberación de almidón durante la cocción.

Es importante que los trozos tengan un tamaño parecido. Si unos son muy pequeños y otros demasiado grandes, los primeros pueden deshacerse mientras los segundos todavía están duros por dentro.

El agua debe cubrir justo las patatas. Añadir mucha desde el principio obliga a prolongar la cocción para reducirla y puede hacer que el guiso quede demasiado líquido cuando las patatas ya estén listas.

Si durante la preparación hace falta más agua, se puede incorporar poco a poco y caliente. De esta forma resulta más fácil ajustar la cantidad sin enfriar bruscamente el contenido de la cazuela.

Una vez que el guiso rompa a hervir, se baja el fuego para mantener una cocción suave. No hace falta que hierva con fuerza: el movimiento continuo del líquido puede favorecer que las patatas se rompan.

También conviene evitar remover constantemente con una cuchara. Para mezclar los ingredientes, basta con mover la cazuela con suavidad, especialmente en los últimos minutos, cuando las patatas están más blandas.

Los 20-25 minutos de cocción son una referencia. El tiempo puede variar según la patata elegida y el tamaño de los trozos, por lo que hay que comprobar el punto pinchando uno de ellos antes de apagar el fuego.

Si las patatas están tiernas y todavía sobra líquido, se puede dejar la cazuela destapada unos minutos para que reduzca. Otra opción es aplastar un trozo de patata y mezclarlo con la salsa para darle más cuerpo.