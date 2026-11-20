Carme, maestra con 15 años de experiencia: "Lo dejé porque los niños han cambiado mucho. Ahora vivo en la montaña"

La docencia atraviesa un momento complicado en España. El desgaste profesional, la presión administrativa y los cambios en las aulas han llevado a muchos profesores a plantearse si quieren seguir dedicándose a la enseñanza. Según los datos disponibles, el 19% de los docentes de Secundaria, unos 46.000 profesionales, planea abandonar la profesión en los próximos cinco años.

Un sentimiento que Carme Artigas conoce bien. Después de quince años como maestra, decidió dejar la enseñanza porque, según explica, ya no disfrutaba de una profesión que al principio había ejercido con mucha ilusión. Ahora, junto a su marido, Ferran Escolà, también profesor, ha cambiado las aulas por un alojamiento rural en plena montaña.

La pareja dejó atrás Sitges, su familia, sus antiguos trabajos y las rutinas que habían mantenido durante años para hacerse cargo de una masía en Ogassa, en Girona y, desde el pasado 25 de septiembre, los dos gestionan El Negre, un alojamiento rural donde han cambiado las aulas por la cocina, la atención a los huéspedes y el mantenimiento de una nueva vida en plena montaña.

De un aula a la montaña

Carme Artigas y Ferran Escolà tenían 55 y 56 años cuando decidieron cambiar radicalmente de vida. Después de más de quince años dedicados a la enseñanza, respectivamente, ambos sentían que necesitaban empezar una etapa diferente, explican en una entrevista a La Vanguardia.

No se trataba únicamente de cambiar de trabajo, sino también de abandonar el entorno urbano y trasladarse a un lugar donde pudieran desarrollar una vida más próxima a la naturaleza.

La oportunidad apareció cuando las antiguas responsables de El Negre, un alojamiento rural situado en Ogassa, en la comarca del Ripollès, comunicaron que dejaban su gestión.

La convocatoria llegó a través de un correo electrónico dirigido a las personas que habían colaborado anteriormente como voluntarias en el establecimiento. Ferran y Carme conocían el lugar y llevaban tiempo pensando en trasladarse a una zona de montaña, por lo que decidieron presentar su candidatura.

El 25 de septiembre de 2026 hicieron efectivo el cambio. Dejaron atrás Sitges, donde habían desarrollado buena parte de su vida, y se instalaron a más de 150 kilómetros para hacerse cargo de la masía.

La decisión les permitía cumplir dos objetivos que hasta entonces parecían difíciles de compaginar: vivir en un entorno rural y encontrar una actividad profesional que les permitiera mantenerse allí.

Para Carme, la decisión también suponía alejarse de una profesión que había ejercido durante años con ilusión, pero que progresivamente había dejado de hacerla feliz.

"Yo estuve unos quince años como maestra. Al principio vivía aquella profesión con mucha ilusión, pero ahora ha cambiado mucho la sociedad, la administración, las familias, los niños... Cada vez me costaba más hacer un trabajo que antes me gustaba muchísimo", relata al medio citado.

Ferrán, por su parte, también acumulaba motivos para buscar otro rumbo. "Yo llevaba dieciocho años en la escuela y estaba cansado de trabajar allí. Tenía un buen sueldo, las condiciones laborales eran buenas y por eso seguía, pero con la idea de marcharme, aunque no sabía cómo", explica.

De todos, uno de los factores que más le pesaba, según cuenta, era el desplazamiento diario: pasaba más de dos horas en el coche para llegar al trabajo y regresar a casa.

"Estaba saturado de tanta gente, de los coches y del ambiente urbano", reconoce. La idea de marcharse a vivir a la montaña llevaba tiempo presente en sus planes, aunque no encontraba la manera de convertirla en una realidad.

Y, como una señal del destino, llegó la oportunidad que tanto habían esperado. Los hijos de Carme, de 27 y 25 años, apoyaron la decisión, aunque reconocen que la echan de menos.

También su padre y sus amigas han tenido que acostumbrarse a tenerla más lejos, pero se alegran de que pueda vivir una experiencia que llevaba tiempo deseando.

Una nueva vida sin sueldo fijo

Abandonar dos puestos de trabajo estables también implicaba asumir cierta incertidumbre económica. Y es que, en su nueva actividad, Carme y Ferran no reciben una nómina mensual como la que tenían cuando trabajaban en los colegios.

La fundación propietaria de la masía se la alquila y ellos se encargan de gestionar el alojamiento. Los ingresos que genera el negocio son para ambos, aunque deben abonar una cantidad fija a la entidad y también un porcentaje.

Todavía no saben cuánto dinero podrán ganar, ya que apenas llevan unas semanas al frente del establecimiento. En cualquier caso, Ferran deja claro que el cambio no responde a una motivación económica.

"No hemos cambiado de trabajo por el dinero. Mientras podamos vivir, no tenemos el propósito de venir aquí a hacernos ricos. Si ese fuera el objetivo, nos habríamos equivocado", explica.

Su nueva forma de vida también ha modificado sus hábitos de consumo. En Sitges solían ir con frecuencia al teatro y a restaurantes, además de aprovechar los fines de semana para hacer planes y viajar.

Ahora necesitan menos dinero para cubrir sus necesidades cotidianas, aunque también disponen de menos oportunidades para salir de la masía.

Carme considera que la propia vida urbana favorecía un consumo mayor. El estrés acumulado durante la semana hacía que buscaran actividades con las que desconectar, salir a cenar o viajar.

Ahora, en cambio, su rutina está mucho más centrada en mantener el alojamiento y atender a las personas que se hospedan allí.

Y es que vivir en plena naturaleza no significa disponer de todo el tiempo libre que habían imaginado. De hecho, uno de los primeros descubrimientos de la pareja ha sido comprobar que gestionar un refugio de montaña exige una dedicación constante, especialmente durante los primeros meses.

Se levantan a las siete de la mañana y comienzan a trabajar. Cada día tiene unas tareas diferentes: los lunes suelen dedicarlos a la gestión burocrática, los martes bajan al pueblo para hacer las compras y los miércoles empiezan a organizar el trabajo del fin de semana.

Los jueves preparan las comidas y los viernes reciben a los primeros huéspedes.

A todo ello hay que añadir el mantenimiento de las instalaciones, el cuidado del entorno y la infraestructura energética de la masía. Una actividad que, según Ferran, supone un trabajo prácticamente interminable.

"Desde que empezamos no hemos tenido ni un solo día de desconexión. Cero", afirma. Incluso cuando regresan a Sitges para visitar a sus familiares o amigos, siguen pendientes de las necesidades del alojamiento.

Una de las dificultades añadidas es el abastecimiento. Al estar en una zona de montaña, no reciben prácticamente ningún suministro, por lo que tienen que desplazarse para comprar todo lo que necesitan.

La leña y el gas son algunas de las pocas cosas que les llevan directamente hasta la masía.

Para Carme, la cocina también se ha convertido en una de las partes más exigentes del trabajo. Hay que organizar las comidas durante la semana y, cuando llegan los huéspedes, preparar los platos y encargarse de una gran cantidad de vajilla.

Al ser solamente dos personas, las tareas pueden resultar especialmente pesadas.

Ferran reconoce que los fines de semana concentran buena parte del esfuerzo, especialmente cuando el alojamiento está completo. Aun así, intenta relativizarlo: son dos días de mucha actividad frente a los cinco que antes dedicaban a la escuela.

"Hemos pasado de vernos quizás cuatro horas al día, como mucho, a estar juntos las 24 horas, los siete días de la semana", explica Carme.

La adaptación está siendo más complicada de lo que esperaba, especialmente porque todavía están aprendiendo a organizarse y repartir responsabilidades.

También han descubierto que su idea inicial de desconexión tecnológica tenía algunos matices. Aunque viven en un lugar con poca cobertura móvil, disponen de conexión a internet, algo imprescindible para gestionar las reservas y atender las necesidades de los clientes.

De hecho, Ferran explica que ahora utilizan el ordenador y el teléfono incluso más que antes, precisamente porque buena parte de su trabajo depende de estar conectados. La diferencia es que ya no ven las redes sociales ni tienen televisión o plataformas como Netflix.

Carme, por su parte, echa de menos la facilidad con la que podía comunicarse antes.

En Sitges podía llamar desde cualquier lugar, mientras paseaba por la playa o hacía la compra. En la montaña, las llamadas dependen de los puntos de la masía donde llega la conexión wifi, por lo que habitualmente tiene que recurrir a WhatsApp.

Después de este primer periodo de adaptación, la pareja todavía tiene perspectivas diferentes sobre su futuro en El Negre.

Para Carme, la experiencia representa una etapa de su vida, pero no necesariamente el lugar donde quiere permanecer para siempre. No descarta que su opinión cambie cuando lleve más tiempo instalada y haya conseguido adaptarse a las nuevas responsabilidades.

Ferran, en cambio, se muestra más convencido de continuar allí. Incluso se imagina jubilándose en la masía, aunque prefiere no anticipar acontecimientos. Asegura que se encuentra bien y que, por el momento, prefiere esta vida a la que llevaba anteriormente.