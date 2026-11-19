Teba, pescadera: "Las sardinas en escabeche no se fríen en harina de trigo; fríelas con harina de guisante y cubre con 200 ml de aceite de oliva"

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El escabeche es una de esas técnicas de cocina que consiguen transformar por completo el sabor de un pescado. La combinación de aceite de oliva, vinagre y especias permite preparar platos llenos de matices que, además, tienen una particularidad: necesitan unas horas de reposo antes de llegar a la mesa.

En España, las sardinas son uno de los pescados que mejor se prestan a esta elaboración. Su sabor intenso combina especialmente bien con la acidez del vinagre y los aromas del ajo, el laurel y el pimentón, dando como resultado un plato que puede prepararse de un día para otro.

Sin embargo, aunque la receta parece sencilla, hay pequeños detalles que pueden cambiar el resultado. Desde la harina que se utiliza para freír el pescado hasta la cantidad de aceite o el momento en el que se incorpora el vinagre, cada paso influye en el sabor final.

Precisamente sobre estos detalles ha querido llamar la atención Teba Lastra, pescadera y creadora de contenido de Peix Peixet, que ha compartido en TikTok su particular receta de sardinas en escabeche. Una elaboración para la que utiliza 200 mililitros de aceite de oliva, vinagre de manzana y una harina diferente a la del trigo.

Las sardinas de Teba Lastra

Teba Lastra es una de las responsables de Peix Peixet, una pescadería de proximidad situada en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) que dirige junto a Prado Marín.

A través de su cuenta de TikTok, ambas comparten consejos sobre pescado fresco y recetas que permiten sacar el máximo partido a los productos que venden en su establecimiento.

En esta ocasión, Teba ha querido mostrar una de las preparaciones que más le solicitan sus seguidores. "Esta es la receta que más me pedís. Esta es mi receta secreta", comenta al comienzo del vídeo.

Para elaborarla, utiliza medio kilo de sardinas frescas y prepara un escabeche con aceite de oliva, ajo, laurel, pimienta, pimentón dulce, vino blanco, orégano y vinagre de manzana.

"Para conseguir un buen escabeche lo primero es un buen aceite de oliva, lo cocinamos con pimentón, un par de dientes de ajo, laurel y vino blanco. Cuando esté todo integrado añadimos un poquito de orégano y vinagre de manzana. Luego solo nos queda añadir el resto del aceite", continúa.

Y ahora, las sardinas que ya están bien limpias. Las pasaremos en este caso por harina de guisante, que no tiene gluten y es mucho más ligera y las freímos para colocarlas en un recipiente y luego cubrirlas de nuestro escabeche maravilloso. Pero luego tienes que esperar 8 horas en nevera para comértelas".

La preparación comienza calentando parte del aceite de oliva con los ingredientes aromáticos, que serán los encargados de aportar sabor al pescado durante el reposo.

Después incorpora el vino blanco y el vinagre de manzana, dos ingredientes que proporcionan el punto de acidez característico del escabeche.

Una vez lista la mezcla, la pescadera fríe las sardinas por separado, las coloca en un recipiente y las cubre con el escabeche.

El último paso es también uno de los más importantes: guardar la preparación en la nevera durante ocho horas antes de consumirla.

El truco para freír

Uno de los detalles que más llama la atención de esta receta es que la pescadera no utiliza harina de trigo para preparar el pescado.

En su explicación menciona la harina de guisante. Una de sus ventajas es que permite obtener una superficie dorada y crujiente sin necesidad de añadir huevo ni pan rallado.

Para conseguir un buen resultado, conviene que las sardinas estén bien limpias y secas antes de pasarlas por la harina.

También es importante retirar el exceso de harina, ya que una capa demasiado gruesa puede alterar la textura de la fritura y ocultar parte del sabor del pescado.

Una vez enharinadas, las sardinas se fríen en aceite caliente hasta que quedan doradas por ambos lados.

Después se retiran y se colocan en el recipiente donde terminarán de impregnarse con el escabeche.

El tiempo de reposo

Aunque el tipo de harina es uno de los detalles más curiosos de esta preparación, la verdadera protagonista es la mezcla que se utiliza para escabechar el pescado. Teba emplea 200 mililitros de aceite de oliva, que incorpora en dos momentos diferentes para preparar la salsa.

Primero calienta una parte con dos dientes de ajo, dos hojas de laurel y una cucharadita de pimentón dulce. A esta base añade 100 mililitros de vino blanco o cava, que deja cocinar para que se integre con los demás ingredientes.

Después incorpora una cucharada de orégano seco y 50 mililitros de vinagre de manzana, responsable de aportar el toque ácido del escabeche. La receta también incluye una cucharada de granos de pimienta, que contribuyen a aromatizar la preparación.

Cuando todos los ingredientes están integrados, añade el resto del aceite de oliva y termina de preparar la mezcla que cubrirá las sardinas. Sin embargo, el escabeche no está listo para comer en cuanto se retira del fuego. La pescadera recomienda esperar ocho horas en la nevera.

Durante ese tiempo, el pescado va absorbiendo parte de los aromas del ajo, el laurel, el orégano y el vinagre, lo que permite conseguir un sabor más equilibrado. Por eso, una de las ventajas de esta receta es que puede prepararse con antelación y dejarse lista para servir al día siguiente.

Receta de sardinas en escabeche Ingredientes de las sardinas en escabeche Sardinas frescas, 500 g

Harina de guisante o garbanzo, cantidad necesaria para enharinar.

Aceite de oliva para el escabeche, 200 ml

Ajo, 2 dientes

Pimienta, 1 cucharada

Laurel, 2 hojas

Pimentón dulce, 1 cucharadita

Vino blanco o cava, 100 ml

Orégano seco, 1 cucharadita

Vinagre de manzana, 50 ml

Aceite de oliva para freír Paso 1 Limpia las sardinas retirando las vísceras y las escamas. Si lo prefieres, puedes pedir que te las preparen directamente en la pescadería. Paso 2 Seca bien las sardinas con papel de cocina y resérvalas mientras preparas el escabeche. Paso 3 Pela los dos dientes de ajo y aplástalos ligeramente para que desprendan más aroma durante la cocción. Paso 4 Coloca una cazuela a fuego suave y añade una parte de los 200 mililitros de aceite de oliva. Paso 5 Incorpora los ajos, las dos hojas de laurel y los granos de pimienta. Deja que se calienten suavemente para aromatizar el aceite. Paso 6 Añade la cucharadita de pimentón dulce y remueve durante unos segundos, evitando que se queme. Paso 7 Vierte los 100 mililitros de vino blanco o cava y deja que la mezcla hierva suavemente durante unos minutos. Paso 8 Incorpora la cucharada de orégano seco y los 50 mililitros de vinagre de manzana. Mezcla bien para integrar los ingredientes. Paso 9 Añade el resto del aceite de oliva reservado para el escabeche y mantén la preparación unos instantes a fuego suave. Después retírala del calor. Paso 10 Coloca la harina de garbanzo en un plato amplio y pasa las sardinas por ella, procurando que queden cubiertas con una capa fina. Paso 11 Sacude ligeramente cada sardina para retirar el exceso de harina antes de freírla. Paso 12 Calienta aceite de oliva en una sartén y fríe las sardinas por tandas hasta que estén doradas por ambos lados y bien cocinadas. Paso 13 Retira las sardinas con una espumadera y déjalas escurrir sobre papel absorbente o una rejilla. Paso 14 Coloca el pescado en un recipiente de vidrio o en otro recipiente apto para alimentos, distribuyendo las piezas de manera uniforme. Paso 15 Vierte el escabeche sobre las sardinas, procurando que queden bien impregnadas con el aceite, el vinagre y las especias. Paso 16 Deja que la preparación pierda el calor inicial y guarda el recipiente tapado en la nevera, sin mantenerlo mucho tiempo a temperatura ambiente. Paso 17 Espera ocho horas antes de servir las sardinas, tal como recomienda Teba, para que el pescado adquiera el sabor característico del escabeche.

Más sabrosas

Uno de los aspectos más importantes para preparar esta receta es utilizar sardinas frescas y conservarlas correctamente hasta el momento de cocinarlas. Al tratarse de un pescado azul, conviene mantenerlas refrigeradas y evitar que permanezcan demasiado tiempo fuera de la nevera.

También es recomendable secarlas bien antes de enharinarlas. Si conservan demasiada humedad, la harina puede formar grumos y la fritura no quedará tan uniforme. Otro detalle fundamental es controlar la temperatura del aceite. Debe estar suficientemente caliente para dorar las sardinas, pero sin llegar a humear.

En cuanto al escabeche, es importante no quemar el pimentón, ya que puede aportar un sabor amargo a toda la preparación. El vinagre de manzana proporciona una acidez que combina bien con el sabor intenso de las sardinas, mientras que el ajo, el laurel y el orégano completan el conjunto.

Por último, respetar las ocho horas de reposo que recomienda Teba permite que los sabores se integren y que las sardinas adquieran el aroma de la mezcla.

Con estos pequeños cuidados, una receta tan sencilla como las sardinas en escabeche puede convertirse en un plato lleno de sabor, perfecto para preparar con antelación y disfrutar sin prisas.