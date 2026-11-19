Natalie Turner, que volvió a España tras vivir ocho años en Londres, en un aeropuerto. Natalie Turner / TikTok

Natalie: "He vuelto a España después de 8 años en Londres. Tengo menos estrés, como mejor y he ganado años de vida"

Después de ocho años en Londres, Natalie Turner volvió a Torrevieja (Alicante). Echaba de menos a su familia y a sus amigos, y estar cerca de ellos terminó pesando más que los planes que le ofrecía la capital británica.

La adaptación tuvo momentos difíciles. Dejó atrás una ciudad en la que había construido su rutina y de la que todavía recuerda muchas cosas con nostalgia. Aun así, está satisfecha: "Tengo menos estrés, como mejor y he ganado años de vida", asegura.

Con esa expresión describe cómo se siente desde que se instaló de nuevo en España. En su balance personal destacan la tranquilidad y la posibilidad de compartir más tiempo con los suyos, aunque reconoce que hay cosas de su etapa londinense que echa de menos.

Durante aquellos años trabajó como visual merchandiser, una profesión relacionada con la presentación de productos en las tiendas y el diseño de escaparates. Natalie describe su trabajo como una actividad creativa, centrada en la imagen de los establecimientos.

Su jornada empezaba a las 8:00 y terminaba a las 17:00 de lunes a jueves. Los viernes entraba una hora antes, a las 7:00, y salía a las 15:00.

Lo que echa de menos

Uno de los atractivos de Londres que más valoraba era su oferta gastronómica. Disfruta descubriendo sabores y allí podía encontrar restaurantes de cocinas de todo el mundo, con muchas opciones cuando le apetecía probar algo distinto.

Acostumbrarse a no disponer de esa variedad formó parte de los primeros meses en Torrevieja. La satisfacción por estar en casa convivía con la nostalgia por las posibilidades que había tenido durante su vida en la capital.

También recuerda las conexiones aéreas de Londres. Según cuenta, le permitían organizar escapadas a numerosos destinos y encontrar vuelos económicos, una facilidad que apreciaba cuando quería viajar.

La vuelta la llevó a comparar su día a día en ambos lugares. Había pasado de una gran capital internacional a una ciudad mediterránea más pequeña, donde sus planes y sus prioridades eran otros.

Cerca de los suyos

El motivo que más peso tuvo fue recuperar la cercanía con su familia y sus amigos. Tras ocho años fuera, quería compartir con ellos más momentos cotidianos, sin depender de las visitas que pudiera organizar desde Reino Unido.

Las llamadas le permitían mantener el contacto, pero echaba en falta los encuentros espontáneos. Ahora prefiere poder ver a los suyos a tener a su alcance toda la variedad de restaurantes que disfrutaba en Londres.

Eso no hizo que la adaptación fuera inmediata. Natalie describe el proceso como una montaña rusa emocional: volver a un entorno conocido también le obligó a acostumbrarse a vivir en él después de tantos años fuera.

A esa cercanía se suma la posibilidad de ir a la playa cuando le apetece. Tener el Mediterráneo cerca es uno de los motivos por los que disfruta de su vida en Torrevieja y algo que ahora valora más que los paseos junto al Támesis.

En cuanto a sus hábitos, asegura que come mejor y siente menos estrés. Son las mejoras que destaca al hablar de su experiencia, aunque siga echando de menos algunos de los planes que formaban parte de su vida en Londres.