Marta Morales, carnicera: "Para que un guiso de carne quede más tierno y sabroso, no uses entrecot ni filetes, mejor rabo o espaldilla"

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Un entrecot puede quedar estupendo a la plancha, pero eso no lo convierte en la mejor compra para un estofado. Cuando la carne va a pasar varias horas en una cazuela, conviene elegir la pieza pensando en esa cocción.

Marta Morales, carnicera del Mercado del Ninot de Barcelona, explicó en Menudos Torres, de RTVE, qué cortes recomienda para guisar. Entre sus opciones figuran el rabo y la zona de la espalda, que permiten aprovechar una preparación lenta.

El objetivo es conseguir una carne que ceda al tenedor, con una salsa que tenga cuerpo. Para lograrlo hay que acertar con el corte y controlar lo que ocurre en la cazuela: dorar al principio y cocinar después con suavidad.

La carne adecuada

Morales desaconseja utilizar entrecot o filetes en estas elaboraciones. Según explica, las piezas destinadas al guiso suelen encontrarse entre las más económicas, por lo que gastar más no asegura un resultado mejor.

La diferencia está, en buena medida, en el colágeno, una proteína del tejido conjuntivo. En los cortes que lo contienen en abundancia, una cocción lenta y húmeda ayuda a transformarlo en gelatina y a ablandar la carne.

Por eso no es correcto describir la gelatina como una grasa infiltrada. Son componentes distintos: la grasa aporta sus propias características al plato, mientras que la transformación del colágeno explica parte de la textura melosa de estos guisos.

La recomendación de la carnicera se extiende a otras carnes. Del pollo elige el muslo; para el cordero y el cabrito señala la pierna y la paletilla como opciones para cocinar de esta manera.

También aconseja cortar la carne en dados de entre 2 y 4 centímetros, procurando que sean similares. Mezclar trozos grandes y pequeños dificulta que todos alcancen el mismo punto de cocción.

Dorar y bajar el fuego

Antes de añadir el caldo, conviene dorar la carne por tandas. Si se amontonan los dados, la humedad que desprenden dificulta el dorado. Una cazuela suficientemente caliente y espacio entre las piezas ayudan a conseguirlo.

Ese paso aporta sabor por las reacciones que se producen en la superficie. No sirve para encerrar los jugos dentro de la carne, aunque a menudo se utilice la expresión "sellar".

Una vez incorporado el líquido, toca bajar el fuego. El guiso debe cocinarse con suavidad: un hervor intenso no sustituye el tiempo que necesita el colágeno para transformarse y puede endurecer las fibras musculares. Exploratorium

El reloj orienta, pero la textura decide. En la receta propuesta, conviene comprobar un dado hacia el final de la cocción y prolongarla si todavía ofrece resistencia, vigilando que quede líquido en la cazuela.

Cómo conservarla

La conservación requiere algo más que fijarse en el aspecto de la carne. Guárdala a 4 °C o menos, respeta las indicaciones del envase y congélala mientras esté fresca si no vas a utilizarla pronto. www.foodsafety.gov

Para descongelarla, utiliza la nevera y un recipiente que recoja los jugos. El tiempo dependerá de la cantidad y del grosor: dejarla desde la noche anterior puede bastar para algunas porciones, pero una pieza grande necesitará más margen.