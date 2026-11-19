Marta Morales, carnicera: "Para que un guiso de carne quede más tierno y sabroso, no uses entrecot ni filetes, mejor rabo o espaldilla"
El tamaño de los trozos y la intensidad del fuego también influyen en la textura de la carne y en el resultado de la salsa.
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Un entrecot puede quedar estupendo a la plancha, pero eso no lo convierte en la mejor compra para un estofado. Cuando la carne va a pasar varias horas en una cazuela, conviene elegir la pieza pensando en esa cocción.
Marta Morales, carnicera del Mercado del Ninot de Barcelona, explicó en Menudos Torres, de RTVE, qué cortes recomienda para guisar. Entre sus opciones figuran el rabo y la zona de la espalda, que permiten aprovechar una preparación lenta.
El objetivo es conseguir una carne que ceda al tenedor, con una salsa que tenga cuerpo. Para lograrlo hay que acertar con el corte y controlar lo que ocurre en la cazuela: dorar al principio y cocinar después con suavidad.
La carne adecuada
Morales desaconseja utilizar entrecot o filetes en estas elaboraciones. Según explica, las piezas destinadas al guiso suelen encontrarse entre las más económicas, por lo que gastar más no asegura un resultado mejor.
La diferencia está, en buena medida, en el colágeno, una proteína del tejido conjuntivo. En los cortes que lo contienen en abundancia, una cocción lenta y húmeda ayuda a transformarlo en gelatina y a ablandar la carne.
Por eso no es correcto describir la gelatina como una grasa infiltrada. Son componentes distintos: la grasa aporta sus propias características al plato, mientras que la transformación del colágeno explica parte de la textura melosa de estos guisos.
La recomendación de la carnicera se extiende a otras carnes. Del pollo elige el muslo; para el cordero y el cabrito señala la pierna y la paletilla como opciones para cocinar de esta manera.
También aconseja cortar la carne en dados de entre 2 y 4 centímetros, procurando que sean similares. Mezclar trozos grandes y pequeños dificulta que todos alcancen el mismo punto de cocción.
Dorar y bajar el fuego
Antes de añadir el caldo, conviene dorar la carne por tandas. Si se amontonan los dados, la humedad que desprenden dificulta el dorado. Una cazuela suficientemente caliente y espacio entre las piezas ayudan a conseguirlo.
Ese paso aporta sabor por las reacciones que se producen en la superficie. No sirve para encerrar los jugos dentro de la carne, aunque a menudo se utilice la expresión "sellar".
Una vez incorporado el líquido, toca bajar el fuego. El guiso debe cocinarse con suavidad: un hervor intenso no sustituye el tiempo que necesita el colágeno para transformarse y puede endurecer las fibras musculares. Exploratorium
El reloj orienta, pero la textura decide. En la receta propuesta, conviene comprobar un dado hacia el final de la cocción y prolongarla si todavía ofrece resistencia, vigilando que quede líquido en la cazuela.
Cómo conservarla
La conservación requiere algo más que fijarse en el aspecto de la carne. Guárdala a 4 °C o menos, respeta las indicaciones del envase y congélala mientras esté fresca si no vas a utilizarla pronto. www.foodsafety.gov
Para descongelarla, utiliza la nevera y un recipiente que recoja los jugos. El tiempo dependerá de la cantidad y del grosor: dejarla desde la noche anterior puede bastar para algunas porciones, pero una pieza grande necesitará más margen.
Guiso de espaldilla con verduras
- 800 g de espaldilla de ternera en dados de unos 3 cm
- 1 cebolla grande
- 2 zanahorias
- 2 dientes de ajo
- 200 g de tomate triturado
- 150 ml de vino tinto
- 600 ml de caldo de carne, aproximadamente
- 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- 1 hoja de laurel
- Sal
- Pimienta negra
Paso 1
Prepara la carne. Comprueba que los dados tengan un tamaño parecido y seca su superficie con papel de cocina. Salpimienta justo antes de ponerlos en la cazuela.
Paso 2
Corta las verduras. Pela y pica la cebolla y los ajos. Pela las zanahorias y córtalas en rodajas de un grosor similar para que se cocinen de manera uniforme.
Paso 3
Dora por tandas. Calienta el aceite a fuego medio-alto. Añade una parte de la carne y deja que tome color antes de moverla. Retírala a un plato y repite con el resto.
Paso 4
Prepara el sofrito. Baja el fuego y añade la cebolla y la zanahoria a la misma cazuela. Rehoga unos 10 minutos. Incorpora el ajo, cocina un minuto más y agrega el tomate.
Paso 5
Reduce el tomate. Cocina entre 5 y 8 minutos, removiendo de vez en cuando para que no se agarre. Si el fondo empieza a quemarse, baja el fuego y añade una cucharada de agua.
Paso 6
Incorpora el vino. Viértelo sobre las verduras y raspa suavemente el fondo con una cuchara de madera para recuperar los restos del dorado. Deja hervir unos minutos.
Paso 7
Añade la carne y el caldo. Devuelve los dados a la cazuela junto con los jugos que hayan soltado. Incorpora el laurel y vierte caldo hasta cubrir la carne justo, sin añadir más del necesario.
Paso 8
Cocina despacio. Tapa y mantén un hervor muy suave durante unas 2 horas o 2 horas y media. Revisa de vez en cuando y añade un poco de caldo caliente si el líquido se reduce demasiado.
Paso 9
Comprueba el punto. Pincha un dado con un tenedor. La carne debe ceder con facilidad; si sigue dura, continúa la cocción en intervalos de 15 minutos y vuelve a probar.
Paso 10
Termina la salsa. Retira el laurel. Si la salsa está muy líquida, aparta la carne y redúcela sin tapa. Para una textura fina, retira también la carne antes de triturar las verduras.
Paso 11
1. Calienta y sirve. Reincorpora los dados, mezcla con cuidado y calienta unos minutos. Prueba la salsa antes de rectificar de sal y acompaña con puré de patatas, arroz blanco o verduras salteadas.