Cumplir la edad legal de jubilación no garantiza automáticamente el acceso a una pensión contributiva. Como advierte la normativa de la Seguridad Social, no basta con alcanzar los años exigidos para retirarse: también es necesario acreditar un periodo mínimo de cotización.

Se trata de una condición especialmente importante para quienes han tenido una trayectoria laboral irregular, con periodos de desempleo o interrupciones prolongadas en sus cotizaciones.

En este sentido, la cuestión que aborda la abogada Lorena Gómez está relacionada con uno de los requisitos fundamentales para acceder a la prestación: haber cotizado al menos 15 años a la Seguridad Social, de los cuales dos deben encontrarse, por regla general, dentro de los 15 años anteriores a la jubilación.

Además, la edad ordinaria de retiro continúa aumentando progresivamente. En 2026, los trabajadores que hayan cotizado menos de 38 años y tres meses deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses para jubilarse de manera ordinaria.

Por el contrario, quienes acrediten al menos 38 años y tres meses cotizados podrán hacerlo a los 65 años. En este último caso, la carrera de cotización también permite alcanzar el 100% de la base reguladora, siempre que se cumplan los demás requisitos legales.

Por tanto, la clave no está únicamente en cuándo puede jubilarse una persona, sino en cuánto tiempo ha cotizado y en qué momento de su vida laboral lo ha hecho. Dos circunstancias que pueden determinar tanto el reconocimiento de la pensión como su cuantía.

15 años no son suficientes

Para acceder a la pensión contributiva es obligatorio haber cotizado al menos 15 años a lo largo de la vida laboral. Esta cifra no ha cambiado pese a las sucesivas reformas.

Pero la norma añade una condición que resulta determinante: de esos 15 años, al menos dos deben estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de la jubilación.

Este requisito, conocido como "carencia específica", deja fuera a trabajadores que, pese a tener largos historiales laborales, llevan años sin cotizar. Es una situación habitual en personas que abandonaron el mercado laboral antes de la edad ordinaria y no reanudaron su actividad.

Si no se cumplen esos dos años dentro del periodo exigido, no se genera el derecho a pensión contributiva, aunque el total acumulado supere con creces los 15 años. La Seguridad Social insiste en que esta condición sigue plenamente vigente y no fue alterada por la reforma de 2013.

Fallos en la cotización

Más allá del acceso, los periodos sin cotizar influyen directamente en la cuantía final de la pensión. Las denominadas lagunas de cotización pueden reducir de forma significativa la prestación.

El sistema contempla un mecanismo de integración para trabajadores del régimen general. Las primeras 48 mensualidades sin cotizar se rellenan con el 100% de la base mínima vigente en cada momento. A partir del mes 49, esa integración baja al 50% de la base mínima. Esto suaviza el impacto, pero no evita una merma en la base reguladora.

Además, este mecanismo no añade años efectivos de cotización. Es decir, rellena bases para el cálculo económico, pero no suma tiempo trabajado a efectos de alcanzar el 100% de la pensión.

Cuantas más lagunas existan, menor será la cuantía final. Y en algunos casos, también puede retrasarse la edad a la que se accede al 100% de la base reguladora. La situación es más delicada en el caso de los trabajadores autónomos. Como norma general, sus lagunas no se integran y los meses sin actividad computan como base cero.

Una reforma reciente introdujo una mejora limitada, permitiendo integrar hasta seis meses tras agotar la prestación por cese de actividad. Aun así, el impacto puede ser considerable si los periodos sin cotizar son prolongados.

Jubilarse antes o después

El sistema español contempla distintas modalidades para acceder al retiro. La jubilación anticipada voluntaria permite adelantar hasta 24 meses la edad legal. En 2026, esto situaría la edad mínima en 64 años y 10 meses. Para optar a ella se requieren al menos 35 años cotizados y que la pensión resultante supere la mínima establecida.

La jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador permite un adelanto de hasta 48 meses. En este caso se exigen 33 años de cotización y una edad mínima de 62 años y 10 meses.

En ambos supuestos se aplican coeficientes reductores que disminuyen la cuantía de la pensión en función del tiempo de anticipo y de los años cotizados.

También existe la jubilación parcial, que permite compatibilizar empleo a tiempo parcial con el cobro de parte de la pensión. Las condiciones varían en función de si la empresa formaliza un contrato de relevo.

En el extremo contrario, el sistema incentiva la demora voluntaria del retiro. Quienes prolongan su vida laboral pueden optar por un incremento porcentual en su pensión o por un pago único.

Este "cheque" puede alcanzar hasta 12.060 euros por cada año adicional trabajado, aunque la cifra depende de las cotizaciones acumuladas durante la carrera profesional.

Ante escenarios de inactividad prolongada, los expertos recomiendan analizar la posibilidad de suscribir un convenio especial con la Seguridad Social. Este mecanismo permite seguir cotizando de forma voluntaria para mantener o mejorar la futura pensión.