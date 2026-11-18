Yaiza Canosa, empresaria: "Facturo 70 millones al año, pero si tuviese un hijo le diría que hiciese todo lo posible por no emprender"

Yaiza Canosa lleva prácticamente media vida vinculada al mundo empresarial. Natural de Galicia, comenzó su trayectoria emprendedora con tan solo 16 años y, desde entonces, ha encadenado proyectos hasta convertirse en una de las figuras jóvenes más destacadas del panorama empresarial.

Uno de sus grandes proyectos es GOI, la compañía de logística que fundó con 23 años después de detectar un problema para el que no encontraba solución: el transporte de mercancías voluminosas. Lo que comenzó como una idea sin apenas conocimientos del sector se ha convertido en un negocio que factura 70 millones de euros al año.

Pero llegar hasta ahí ha tenido un precio. Y la propia Canosa es la primera que reconoce que montar una empresa entraña unos riesgos que no todo el mundo debería asumir y, de hecho, la empresaria tiene claro que no animaría a nadie, ni siquiera a su propio hijo, a seguir sus pasos.

Un negocio millonario

La historia empresarial de Yaiza Canosa comenzó mucho antes de que GOI se convirtiese en una compañía millonaria. Procedente de una familia muy humilde de Galicia, empezó a trabajar desde joven y pronto descubrió que quería construir algo propio.

Con 16 años fundó una empresa de datos que vendió a los 19, cuando se dio cuenta de que aquel sector no terminaba de encajar con lo que buscaba.

Después de venderla, Canosa trabajó por primera vez por cuenta ajena, pero la experiencia no duró demasiado. Pronto se dio cuenta de que prefería dirigir sus propios proyectos y tomar sus decisiones. Fue entonces cuando empezó a dar forma a la idea que terminaría convirtiéndose en GOI.

La oportunidad apareció de una manera bastante cotidiana. Cuando se trasladó fuera de Galicia, echaba de menos las hortalizas frescas de su pueblo y su familia comenzó a mandarle cajas enormes de patatas y verduras.

Aquellos envíos le hicieron darse cuenta de que había un problema con el transporte de mercancías de gran tamaño: no encontraba operadores logísticos que gestionasen pedidos de más de 40 kilos.

Vio ahí una oportunidad de negocio y, con 23 años, decidió ponerla en marcha. Lo hizo sin experiencia en el sector y sin conocer demasiado bien cómo funcionaba la logística.

"Así surgió, no tenía ni idea de logística. La primera vez que fui a hablar con un cliente no tenía ni idea de lo que estaba hablando", recuerda en una entrevista para el pódcast de Nude Project.

Para arrancar el proyecto utilizó los 200.000 euros que había ahorrado, un dinero que le permitió contratar personal para desarrollar la parte tecnológica, definir las primeras estrategias y construir la estructura de la compañía.

Yaiza Canosa, empresaria, en el pódcast de Nude Project.

"Si ahora mismo me preguntas con total humildad si había algún tipo de probabilidad de que fuese bien con los recursos y conocimientos que tenía, te diría que las probabilidades eran de un 0,01 %. Por eso digo que aquí hay una parte de suerte, de 'chiripa' total. Aún no sé cómo en el primer golpe no nos hundimos", explica.

Con el tiempo, GOI se convirtió en una compañía especializada en el transporte, montaje e instalación de mercancías voluminosas, un servicio que cubre una necesidad específica dentro del sector logístico.

El negocio alcanzó los 70 millones de euros de facturación anual, aunque el camino hasta esas cifras estuvo lejos de ser sencillo.

De hecho, Canosa no esconde que emprender ha supuesto asumir riesgos económicos importantes y una de las cosas que más insiste en transmitir durante la entrevista es que detrás de las cifras de facturación hay una parte de la historia que no suele contarse: las veces que estuvo cerca de perderlo todo.

"Yo he estado a punto de arruinarme muchas veces con el proyecto. Ahora lo ves y va todo bien y facturamos un montón y la verdad es que tengo mucha suerte y la vida me da muy bien, pero la realidad es que en el inicio había probabilidades de arruinarme e hipotecarme", reconoce.

Por eso, cuando habla de emprendimiento, se aleja bastante del discurso habitual sobre perseguir los sueños y lanzarse a crear una empresa.

Considera que muchas veces se cuentan los casos de éxito, pero no tanto las dificultades que hay detrás ni lo que puede ocurrir cuando un negocio no funciona.

"Hay que estar chiflado para arriesgarse a una locura así y no lo recomiendo", insiste. "Si tuviese un hijo, le diría que, por favor, hiciese todo lo posible por no emprender".

La recomendación puede parecer contradictoria teniendo en cuenta que ella misma ha conseguido construir una empresa que factura millones de euros. Pero Canosa diferencia entre lo que ha significado emprender para ella y lo que aconsejaría a otra persona.

Siempre quiso tener un negocio propio y, aunque reconoce que fue una decisión arriesgada e imprudente, no se imagina trabajando de otra manera.

"Yo no podría hacer otra cosa, y soy la persona más feliz. Si me pagasen 1.000 euros por hacer lo que hago, lo haría. No hay nada más que me compense ni que me merezca la pena", asegura.

Las dificultades de ser mujer

El recorrido de Yaiza Canosa también ha estado marcado por los prejuicios que ha encontrado como mujer y por su juventud en un sector tradicionalmente dominado por hombres.

La logística, el ámbito en el que desarrolló su principal proyecto empresarial, sigue siendo un entorno en el que ha tenido que demostrar en numerosas ocasiones que estaba al frente de la compañía.

En una entrevista con The Objective, la empresaria explicó que todavía se encuentra con situaciones que ponen de manifiesto esos prejuicios. Una de las más habituales es que algunos interlocutores den por hecho que es la secretaria de otra persona.

"Ser mujer y muy joven, encima en el mundo de la logística, donde está GOI, que es supermasculinizado, provoca que no te tomen en serio o no tanto. Me han preguntado muchas veces que de quién soy la secretaria, me lo dicen una vez al mes", contó.

También recordó una ocasión en la que, al terminar una reunión con varios hombres, uno de ellos se acercó para darle un consejo sobre su comportamiento. Le recomendó que no sonriera tanto porque, según él, no transmitía seriedad.

Yaiza Canosa, empresaria española. Redes sociales

"¿Te puedo dar yo a ti otro? Deberías sonreír un poco más porque así no parecería que estás tan amargado", respondió la fundadora de GOI. "No dejaré de ser como soy y menos con este consejo de mierda".

Sobre las dificultades que puede encontrar una persona a lo largo de su carrera, Canosa también considera que no todas tienen que ver necesariamente con el género.

"Todos tenemos barreras, hay veces que son de género, económicas, de capacidades… Lo que nos diferencia es cómo nos enfrentamos a ellas", explicó.