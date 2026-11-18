Mayte García, experta en hostelería: "El Imserso ya no es rentable para los hoteles; prefieren cerrar antes que trabajar a pérdidas"

El precio que reciben los hoteles por alojar a los viajeros del Imserso está detrás del rechazo de algunos establecimientos a participar en el programa. Mayte García, directora ejecutiva de la patronal hotelera HOSBEC, sostiene que las condiciones económicas llevan a determinados empresarios a buscar otros clientes o cerrar durante la temporada baja.

En una entrevista con Gaceta del Turismo, García cuestionó la diferencia entre lo que cobran los hoteles por participar en el programa y los costes de alojar a sus viajeros.

Durante décadas, los viajes del Imserso han contribuido a mantener abiertos hoteles fuera del verano. La llegada de grupos de mayores permitía sostener la ocupación cuando disminuían las reservas de otros públicos.

Ese papel sigue siendo relevante en destinos con una temporada turística muy marcada. Pero García explica que la situación es distinta en lugares como Benidorm, donde los establecimientos encuentran demanda en otros mercados durante buena parte del año.

El problema de las tarifas

En aquella entrevista, García situaba los ingresos de los hoteles entre 25 y 27 euros, frente a unos costes que, según sus cálculos, superaban los 33 euros. La publicación expresaba esas cantidades por habitación.

Se trata de una valoración de la representante empresarial, vinculada a las condiciones que denunciaba entonces. No constituye una tarifa universal ni permite concluir que todos los establecimientos participantes tengan los mismos gastos o resultados.

El argumento de HOSBEC es que llenar habitaciones no basta cuando el ingreso que generan resulta insuficiente para cubrir el servicio. En esas circunstancias, algunos hoteles reducen las plazas que destinan al programa y otros dejan de ofrecerlas.

La decisión también depende de las reservas que puedan conseguir por otras vías. Un alojamiento con demanda fuera del verano tiene más posibilidades de comercializar sus habitaciones entre clientes que pagan las tarifas habituales.

Menos plazas en Benidorm

La pérdida de peso del Imserso en Benidorm era uno de los ejemplos que García utilizaba para explicar este cambio. Según los datos que aportó en septiembre de 2025, la ciudad había pasado de concentrar alrededor del 80 % de la oferta autonómica a representar menos del 50 %..

También señaló que entonces participaban 15 hoteles de Benidorm, dentro de una oferta de 32 establecimientos en la Comunidad Valenciana. La referencia a más de 50 hoteles autonómicos correspondía a una etapa anterior, cuando solo Benidorm sumaba 32.

La renovación de los alojamientos y la presencia del turismo internacional ayudan a entender esa menor dependencia. García relacionaba las inversiones en instalaciones y servicios con una mayor demanda de categorías superiores.

Ese escenario no se repite por igual en todos los municipios. Donde las reservas caen con más intensidad durante el invierno, los grupos del Imserso siguen ofreciendo una vía para prolongar la apertura y mantener la actividad.

Suplementos de 100 euros

Otra de las críticas de García se dirigía a los recargos introducidos para los viajeros. A su juicio, encarecer determinados desplazamientos no resolvía el problema de remuneración que denunciaban los hoteles.

La información oficial del Imserso para la temporada 2026-2027 recoge un suplemento de 100 euros por cada segundo y sucesivo viaje que una persona reserve durante la campaña. Se aplica aunque cambien el destino, la duración o la modalidad.

También existe una diferencia de 100 euros entre los precios de temporada baja y alta. En la península y Baleares, los meses considerados de temporada alta son octubre, mayo y junio; en Canarias, diciembre, enero y febrero.

Conviene distinguir esos importes de lo que cobra el establecimiento. El precio que abona el viajero corresponde al paquete contratado, que puede incluir transporte y otros servicios, además del alojamiento.

La pensión completa está incluida con carácter general, aunque los viajes a capitales de provincia funcionan con media pensión. En los destinos de costa se añade un programa de animación sociocultural y asistencia sanitaria complementaria. Instituto de Mayores y Servicios Sociales

La reforma que reclama HOSBEC

García planteaba revisar el modelo para que la participación permitiera cubrir los costes hoteleros y concentrar mejor los recursos públicos en las personas con rentas bajas.

El programa ya contempla una tarifa reducida para determinados beneficiarios. Para la temporada 2026-2027, el Imserso reserva 7.447 plazas a un precio de 50 euros para solicitantes con recursos iguales o inferiores a la pensión no contributiva que obtengan mayor puntuación en el baremo.

La reclamación empresarial se centra en las condiciones de contratación de los alojamientos. Para los hoteles con otras posibilidades de ocupación, la comparación incluye los ingresos que podrían obtener vendiendo esas mismas habitaciones fuera del programa.