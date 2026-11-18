María Lo junto a su caldo de huesos, elaborado a fuego lento. E.E.

María Lo, cocinera: "Para un caldo de huesos más sabroso y con más cuerpo, añade 4 huesos de rodilla de ternera y medio pie de cerdo"

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Un caldo de huesos necesita tiempo, pero también una buena elección de los ingredientes. Las piezas con cartílago y tejido conjuntivo aportan el colágeno que, durante la cocción, se transforma en gelatina y da cuerpo al líquido.

María Lo, ganadora de MasterChef 10, prepara el suyo con huesos de ternera y cerdo, gallina y verduras. En la receta que ha compartido en Instagram, a través de su cuenta @marialomchef10, propone mantener la olla a fuego suave durante al menos ocho horas.

La cocinera combina huesos de rodilla, caña con tuétano y espinazo con medio pie de cerdo. El tuétano incorpora grasa y sabor, mientras que las partes ricas en tejido conjuntivo ayudan a conseguir una textura gelatinosa.

Esa consistencia se aprecia sobre todo después del reposo en la nevera. El caldo puede quedar cuajado en frío y recuperar su estado líquido al calentarlo, sin necesidad de añadir espesantes.

Un hervor suave

El control del fuego empieza cuando el agua rompe a hervir. Hasta entonces, María Lo calienta los ingredientes a temperatura media; después, baja la potencia para mantener un burbujeo lento y constante.

Un hervor fuerte agita las carnes, los huesos y las verduras, lo que facilita que pequeñas partículas y parte de la grasa se dispersen por el líquido. El resultado puede ser un caldo más turbio.

Por eso conviene retirar la espuma que aparece al principio y evitar que la olla hierva a borbotones durante el resto de la preparación. Se trata de sostener una cocción suave durante las horas necesarias.

También hay que vigilar cuánto líquido se evapora. Al reducirse el agua, el sabor se concentra, pero una pérdida excesiva puede dejar parte de los ingredientes al descubierto y reducir demasiado la cantidad final.

Si hace falta reponer agua, conviene hacerlo poco a poco y con agua caliente para no interrumpir la cocción. La cantidad necesaria dependerá del tamaño de la olla y de la intensidad del fuego.

La sal merece atención aparte. El hueso de jamón y el hueso salado de cerdo ya aportan parte de la sazón, que se concentra conforme avanza el cocinado. Es preferible probar el caldo al terminar antes de añadir más.

Caldo de huesos de María Lo 1,5 litros de agua, más la necesaria para compensar la evaporación

400 g de huesos variados de ternera, preferiblemente de rodilla y caña, cortados en trozos pequeños

1 trozo pequeño de hueso de jamón

100 g de gallina

1 trozo de pie de cerdo de unos 75 g

1 zanahoria pequeña

½ puerro

½ ramita de apio

¼ de nabo

¼ de chirivía Paso 1 Prepara las verduras. Pela la zanahoria, el nabo y la chirivía. Lava el puerro y el apio para eliminar cualquier resto de tierra. Paso 2 Llena la olla. Introduce los huesos, la gallina, el pie de cerdo y las verduras. Añade el agua hasta cubrir los ingredientes. Utiliza una olla estrecha para reducir la evaporación. Paso 3 Retira la espuma. Calienta a fuego medio. Cuando aparezca espuma en la superficie, retírala con una cuchara o una espumadera. Paso 4 Cocina despacio. Baja el fuego cuando empiece a hervir. Mantén un burbujeo muy suave entre 8 y 10 horas, con la tapa parcialmente puesta. Repón agua caliente cuando sea necesario para mantener los ingredientes cubiertos. Paso 5 Cuela el caldo. Retira los ingredientes sólidos y pasa el líquido por un colador de malla fina. Deben quedar unos 750–900 ml, suficientes para tres raciones. Paso 6 Enfría y refrigera. Reparte el caldo en recipientes pequeños y colócalos en un baño de agua con hielo para enfriarlo rápidamente. Guárdalos en la nevera antes de que transcurran dos horas desde el final de la cocción. Paso 7 1. Desgrasa y sirve. Al día siguiente, retira la grasa solidificada de la superficie. Calienta el caldo y pruébalo antes de añadir sal, ya que el hueso de jamón aporta sazón.

La olla a presión

María Lo también ha explicado en RTVE una versión que se puede preparar en olla a presión en aproximadamente una hora y 45 minutos. Esa propuesta utiliza otras cantidades e ingredientes, por lo que conviene seguir su receta específica.

Para adaptar un caldo a este utensilio, hay que respetar la capacidad y el límite de llenado que indique el fabricante. Los ocho litros de agua de la elaboración anterior, junto con las carnes y las verduras, requieren una olla de gran tamaño.

La presión permite cocinar a una temperatura superior a la de una olla abierta y acortar el proceso. El sabor y la consistencia también dependen de las piezas elegidas y de la proporción de agua.

Cómo conservarlo

El reposo en frío facilita retirar la grasa, pero no conviene dejar una olla de este volumen sobre la encimera hasta que se enfríe por completo. El centro puede conservar el calor durante mucho tiempo.

Dividir el caldo en recipientes pequeños ayuda a bajar su temperatura con mayor rapidez. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición recomienda no mantener los alimentos cocinados fuera del frigorífico durante más de dos horas.

Una vez refrigerado, el caldo sirve para tomar solo o como base de arroces, sopas y guisos. Si se congela en porciones de distintos tamaños, se puede descongelar únicamente la cantidad necesaria para cada preparación.