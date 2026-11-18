Carmen, limpiadora de hotel: "Muchas compañeras ganan 2 € por habitación y acaban destrozadas. La culpa es de los empresarios"

Detrás de cada habitación del hotel limpia y preparada para recibir a nuevos huéspedes hay un trabajo que muchas veces pasa desapercibido. El sector de la limpieza profesional emplea en España a unas 470.000 personas en el ámbito privado, según datos de organizaciones empresariales como Afelín.

Se trata, además, de una actividad donde las mujeres son mayoría. Representan entre el 80 % y el 86,5 % de las plantillas, en un país que ocupa el segundo puesto de la Unión Europea por el peso de la limpieza profesional sobre el empleo total, con aproximadamente un 4 %, solo por detrás de Bélgica.

Sin embargo, su importancia económica no siempre se corresponde con las condiciones laborales de quienes se dedican a esta profesión. Los salarios, la carga física y las diferencias entre trabajadoras contratadas directamente y aquellas que dependen de empresas externas siguen generando debate.

Una realidad sobre la que hablaba recientemente Carmen, camarera de piso, durante una intervención en el programa la Sexta Xplica. Allí denunció las dificultades que, según su experiencia, afrontan muchas de sus compañeras para conseguir un sueldo suficiente y llegar a la jubilación en buenas condiciones.

"2 euros por habitación"

Durante su intervención, Carmen comenzó cuestionando cómo algunas empresas aplican las subidas salariales y utilizan determinados complementos para alcanzar las cantidades establecidas legalmente.

"A ver lo del salario mínimo está muy bien, pero ¿somos conscientes de que hay muchos empresarios que maquillan el salario mínimo?", comenzaba planteando en el plató.

Según explica, algunas trabajadoras reciben complementos que, en su opinión, sirven para presentar como suficiente una remuneración que considera demasiado baja.

"Te meten un plus de transporte, un plus de lo que sea y cobras por debajo del salario mínimo y con esos complementos sospechosos te dicen que estás cobrando el salario mínimo, cuando en realidad estás por debajo", denuncia.

La camarera de piso también ha querido llamar la atención sobre las diferencias económicas que existen entre profesionales que realizan exactamente las mismas funciones.

"Los salarios no son nada atractivos. Yo soy camarera de piso. Ahora con esa subida de convenio que hemos tenido estamos en 1.500 euros, las que están en empresas externalizadas, cobran algunas 500 y 400 euros menos que las que cobramos por convenio o porque cobran por un convenio de empresa o porque son limpiadoras cuando están ejerciendo la misma profesión que yo", explicó.

Pero una de las situaciones que más le preocupa es la de aquellas compañeras cuya remuneración depende del número de habitaciones que consiguen limpiar durante su jornada.

"O les pagan por habitación hecha ¿Cuántas habitaciones se pueden hacer? Es muy difícil hacer muchas habitaciones porque no depende de que estén todas iguales y muchas cobran 2 euros por habitación", asegura.

Para Carmen, este sistema puede obligar a las trabajadoras a asumir una carga de trabajo excesiva si quieren conseguir unos ingresos suficientes.

"¿Cuántas habitaciones tienen que hacer para sacar un salario digno? Luego vienen rotas físicamente y anímicamente y no nos podemos jubilar dignamente", lamentaba en el programa.

El desgaste físico

Más allá de las nóminas, Carmen también ha puesto el foco en las consecuencias que puede tener esta profesión para la salud de quienes llevan años dedicándose a ella.

"Tenemos salarios precarios, vivimos malamente para trabajar y luego no nos podemos jubilar dignamente", afirma.

La trabajadora responsabiliza a determinadas prácticas empresariales del deterioro de las condiciones del sector y criticó la falta de comprensión cuando aparecen problemas de salud.

"Somos un sector que cada vez se nos precariza más por culpa de los empresarios. Hay muy pocos empresarios solidarios", señala.

También cuestionó cómo se interpreta el absentismo laboral en una actividad que exige un esfuerzo físico constante: "Luego nos dicen que tenemos absentismo porque te pones malo. Con una Incapacidad Temporal que disfrazan las bajas laborales. Te dicen que eres vieja, porque tienes artrosis, no señor".

Y también ha resumido su situación con una declaración que refleja el cansancio que, según explica, comparten muchas profesionales de la limpieza hotelera.

"Me rompo de trabajar como una bestia para tener un salario que no me permite vivir. Somos miles de trabajadoras que necesitamos que nos podamos jubilar dignamente".

Cuánto se gana

El sueldo de una camarera de piso puede variar considerablemente dependiendo del hotel, la provincia, el convenio colectivo y la modalidad de contratación.

Como referencia orientativa, las remuneraciones suelen situarse entre los 1.100 y los 1.500 euros brutos mensuales, aunque existen diferencias importantes entre establecimientos y territorios.

En el caso de las empresas externas dedicadas a la limpieza, las tarifas por hora pueden oscilar entre los 8 y los 13 euros. No obstante, estas cantidades no siempre equivalen al salario bruto que recibe directamente la trabajadora.

A ello se suma la carga de trabajo. En determinados establecimientos, especialmente durante los periodos de mayor ocupación turística, pueden asignarse hasta 20 o 30 habitaciones por jornada, según las condiciones de cada hotel.

Las diferencias entre pertenecer a la plantilla del establecimiento o trabajar para una empresa subcontratada también son objeto de reivindicación.

En algunos convenios, los salarios base para una jornada completa se sitúan aproximadamente entre los 1.350 y los 1.682 euros brutos al mes, aunque las cantidades finales dependen de las pagas, los complementos y las condiciones aplicables.

Una realidad que vuelve a poner sobre la mesa las dificultades de una profesión imprescindible para el turismo español, pero cuyo esfuerzo diario, según denuncian sus propias trabajadoras, no siempre encuentra reflejo en sus salarios ni en sus condiciones laborales.