Isabel Díaz Ayuso habló de sus cenas y de los alimentos que suele preparar en casa durante su entrevista con Vicky Martín Berrocal en el pódcast A solas con…, publicada en septiembre de 2023. Las tortillas figuraban entre sus opciones habituales, según las declaraciones recogidas por la revista Clara.

Al preguntarle por la última comida del día, la presidenta madrileña respondió: "Bueno, de todo. Hago muchísimas tortillas y cosas así porque intento meterle proteínas para no pasarme". Con esa expresión se refería a incorporar proteínas a sus cenas mediante preparaciones como las tortillas, sin concretar cantidades ni detallar una pauta alimentaria.

También mencionó las ensaladas y reconoció entre risas que por las noches recurría al queso: "Hago cosas mortales que no se deben, de quesos y así". La conversación abordó otros hábitos cotidianos, como sus madrugones para trabajar y el tiempo que reservaba para acudir al gimnasio.

Máquinas, pesas y carrera

En aquella conversación, Ayuso describió un entrenamiento que combinaba máquinas, pesas y carrera. Su actividad física no se limitaba a correr, aunque esta práctica había tenido bastante peso en su rutina.

De hecho, recordó una etapa en la que llegaba a recorrer diez kilómetros casi todos los días. Al explicar sus hábitos en el momento de la entrevista, reconoció que ya corría menos y que realizaba distintos ejercicios en el gimnasio.

También se refirió al entrenamiento como un tiempo que reservaba para cuidarse y desconectar. Ese rato le ayudaba a apartar temporalmente las preocupaciones del trabajo y a centrarse en sí misma.

Durante la charla defendió su intención de seguir acudiendo a un gimnasio como cualquier otra persona. Pese a la exposición pública que acompaña a su cargo, manifestó su resistencia a abandonar determinadas costumbres de barrio.

Los horarios que describió dependían de cómo pudiera organizarse. Al mencionar las ocho de la mañana como hora para entrenar, explicó que iba algunas veces, sin presentar esa franja como una cita fija diaria.

Entre Chamberí y Sotillo

Los recuerdos de infancia de Ayuso proceden de otra conversación: la que mantuvo con Marta Barroso para CEU Talks, publicada en abril de 2024. En ella habló de sus primeros años en Madrid y de las temporadas que pasó en Sotillo de la Adrada, en Ávila.

Contó que creció en un piso pequeño de Chamberí, en una familia de clase media, y que estudió en un colegio concertado religioso. Buena parte de su infancia transcurrió en las calles del barrio, jugando con otros niños.

Dentro de casa le gustaba dibujar, escribir y escuchar música. Al recordar aquellas aficiones, explicó que la música había sido una fuente de inspiración desde pequeña y que seguía siéndolo.

La otra parte de sus recuerdos estaba vinculada a Sotillo de la Adrada, el pueblo de su familia paterna. Allí pasaba largas temporadas y disfrutaba del contacto con el campo y los animales.

Describió aquellos días como una infancia de muchas horas en la calle, juegos en el prado y encuentros con otros niños. También recordó la convivencia entre generaciones: mayores y pequeños compartían las casas, los bares y las terrazas.

Ese vínculo con el pueblo ha continuado en su vida adulta. En la entrevista explicó que seguía regresando a Sotillo y que sus mejores amigos eran de allí.

Lo que aprendió en casa

Sus abuelos ocuparon un lugar importante en su educación. Además de las estancias en el pueblo, Ayuso recordó las temporadas que pasó en casa de sus abuelos maternos en Madrid.

Al hablar de aquellos años, señaló que la crianza se repartía entre más personas del entorno. Tíos, abuelos y vecinos participaban en la educación cotidiana de los niños, una experiencia que ella relacionó con su propia infancia.

De su abuelo materno destacó que viajaba mucho y tenía una amplia cultura. Compartía con ella su afición por el cine mudo y le ponía películas de cine mudo.

En cuanto a sus padres, describió una relación de mayor confianza con su madre. A ella recurría para compartir sus sueños y aspiraciones, pero también para hablar de sus dificultades.

A su padre lo recordó como un hombre exigente consigo mismo al que le costaba expresar sus sentimientos. Entre los valores que le atribuyó mencionó la honradez y el respeto hacia los demás.

De su madre destacó la templanza y la capacidad para afrontar lo que sucede sin pasar de las grandes alegrías a los grandes dramas, una forma de ser que considera que también ha heredado.