Las cocineras y pescaderas coinciden: "Para que el salmón sea más sano y no se quede seco, añade zumo de naranja en vez de aceite"

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El salmón es uno de esos pescados que admiten prácticamente cualquier preparación. Al horno, a la plancha, al vapor o acompañado de una salsa, ofrece muchas posibilidades para resolver una comida sin complicaciones.

Una de las combinaciones más apetecibles es la que mezcla su sabor característico con el punto cítrico de la naranja, un contraste que aporta frescura y transforma por completo el plato tal y como aseguran muchas expertas como las cocineras Loli Domínguez o Ana Sevilla.

Esta receta de salmón a la naranja destaca por su sencillez y por una salsa que combina zumo natural, miel, soja, ajo y jengibre. El resultado es una elaboración jugosa, con un equilibrio entre los matices dulces, ácidos y salados, que funciona tanto para una comida cotidiana como para una ocasión especial.

Un plato muy sano

Preparar esta sencilla receta es una manera diferente de incorporar pescado azul a la alimentación.

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el salmón contiene alrededor de 12 gramos de lípidos por cada 100 gramos de porción comestible, principalmente grasas insaturadas, entre ellas los conocidos ácidos grasos omega 3 y omega 6.

Además, destaca por su alto aporte de proteínas con un alto valor biológico, ya que contiene todos los aminoácidos esenciales. Con una ración de 100 gramos estaremos consumiendo, aproximadamente, entre 20-22 gramos de proteínas.

Salmón a la naranja

Para elaborar esta receta no hacen falta ingredientes difíciles de encontrar. La clave está en conseguir una buena naranja, preferiblemente jugosa, y utilizar lomos de salmón de tamaño similar para que se cocinen de manera uniforme.

La naranja es la protagonista de la salsa, pero el resto de ingredientes cumple una función importante. La miel suaviza su acidez, la soja aporta un toque salado y el jengibre introduce un matiz ligeramente picante que combina especialmente bien con el pescado.

Ingredientes 2 lomos de salmón

200 ml de zumo de naranja natural

2 rodajas de naranja para decorar (opcional)

1 cucharada de salsa de soja

1 cucharada de miel

1 cucharadita de jengibre fresco rallado

1 diente de ajo

1 cucharada de aceite de oliva

Sal y pimienta negra al gusto

Cebollino fresco (opcional) Paso 1 Lo primero es preparar la salsa. Lava bien la naranja, ralla un poco de su piel evitando llegar a la parte blanca y exprime la fruta hasta obtener los 200 mililitros de zumo necesarios. Pela y ralla también el jengibre fresco. Paso 2 En un recipiente mezcla el zumo de naranja con la miel, la salsa de soja, el jengibre y la ralladura. Pela el diente de ajo, pícalo muy fino e incorpóralo a la preparación. Remueve hasta conseguir una mezcla homogénea y reserva. Paso 3 A continuación, seca los lomos de salmón con papel de cocina y añade una pizca de pimienta. Ten cuidado con la sal, ya que la salsa de soja ya aporta bastante sabor. Paso 4 Calienta el aceite de oliva en una sartén amplia y coloca los lomos con la piel hacia abajo, si la conservan. Cocínalos a fuego medio durante unos minutos y dales la vuelta para dorar ligeramente la otra cara. No es necesario que queden completamente hechos en este momento, porque terminarán de cocinarse después con la salsa. Paso 5 Retira el pescado y resérvalo en un plato. En la misma sartén vierte la mezcla de naranja y cocina a fuego medio hasta que reduzca ligeramente y adquiera una textura más espesa. Remueve de vez en cuando para evitar que la miel se pegue o se queme. Paso 6 Cuando la salsa haya adquirido consistencia, vuelve a incorporar los lomos de salmón y deja que se cocinen unos minutos más, hasta que estén hechos por dentro. El tiempo dependerá del grosor de las piezas, por lo que conviene comprobar su punto de cocción.

Secreto de profesional

Uno de los errores más habituales al cocinar salmón es dejarlo demasiado tiempo al fuego. Al tratarse de un pescado graso, conserva una textura especialmente agradable cuando se cocina sin resecarlo. Por eso, es preferible controlar el tiempo y terminar la cocción junto a la salsa.

Cuando esté listo, retira la sartén del fuego y sirve los lomos con la salsa por encima. Añade unas rodajas de naranja fresca y un poco de cebollino picado para aportar color y frescura.

Puedes acompañarlo con verduras al vapor, espárragos a la plancha o una pequeña ración de arroz. Son guarniciones que permiten disfrutar del protagonismo del pescado sin recargar el plato.