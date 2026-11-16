Sonia, carnicera: "Para que los filetes queden más tiernos y jugosos, no los cocines recién sacados de la nevera, sino una hora después"

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Preparar un filete de ternera a la plancha parece una tarea sencilla hasta que la carne termina grisácea y rodeada de líquido. A menudo se alarga entonces la cocción para intentar que coja color, pero el interior acaba más hecho de lo previsto.

El problema no siempre está en lo que se ha comprado en la carnicería. La forma de preparar y cocinar la pieza puede cambiar el resultado, incluso cuando se parte del mismo producto.

Sonia, carnicera de Cárnicas Hermanos Giaquinta, ha dedicado un vídeo a este error habitual. En la cuenta de Instagram del negocio, @carnicas_hnos_giaquinta, explica qué recomienda hacer antes de poner los filetes al fuego.

El consejo de Sonia

Mientras prepara una pieza de ternera, la profesional aconseja sacar los filetes del frigorífico aproximadamente una hora antes de cocinarlos. Después, indica que hay que calentar bien la sartén antes de añadir la carne.

Su advertencia se centra en lo que ocurre cuando el recipiente pierde demasiado calor y el filete, en lugar de tostarse, "se empieza a aguachinar". Esa acumulación de líquido deja un resultado diferente al que se busca con una cocción a la plancha.

Conviene separar la recomendación de Sonia de una regla universal. Cocinar carne recién sacada de la nevera no hace que quede dura por sí solo, ni dejarla fuera durante una hora garantiza que vaya a resultar más tierna.

En piezas gruesas, el centro puede seguir frío después de ese tiempo. Por tanto, no hay que esperar a que toda la carne alcance la temperatura ambiente para empezar a cocinarla.

La conservación también cuenta: debe mantenerse refrigerada hasta su preparación y evitar esperas innecesarias en la encimera, especialmente en una cocina calurosa. El reposo previo no sustituye una manipulación adecuada.

Por qué sueltan agua

La carne contiene agua de forma natural. Al aplicar calor, sus proteínas cambian y parte de esa humedad sale al exterior. Que un filete libere líquido no permite concluir, por sí solo, que sea de mala calidad.

La dificultad aparece cuando el agua se acumula más deprisa de lo que se evapora. Parte de la energía disponible se emplea en eliminarla, lo que retrasa el calentamiento de la superficie.

Con suficiente calor y menos humedad exterior se favorecen las reacciones de Maillard, responsables del color tostado y de buena parte de los aromas de la carne cocinada.

Por eso resulta útil secar ambas caras con papel de cocina antes de llevarlas al fuego. Se trata de retirar la humedad superficial, sin presionar ni intentar extraer los jugos del interior.

La cantidad que se cocina a la vez también influye. Si se llena una sartén pequeña, se añade mucha carne fría de golpe y aumenta el volumen de líquido que debe evaporarse.

Lo más práctico es dejar espacio entre los filetes y trabajar por tandas cuando sea necesario. Antes de incorporar la siguiente, conviene permitir que el recipiente recupere temperatura.

Ese dorado exterior aporta sabor, pero no forma una barrera impermeable. La idea de que marcar la carne sirve para encerrar todos sus jugos puede llevar a descuidar lo que sucede después, durante el resto de la cocción.

El corte y la cocción

La babilla y la cadera son opciones habituales para preparar filetes a la plancha. En la carnicería se puede pedir una pieza apropiada para esta elaboración y explicar si se prefieren filetes finos o algo más gruesos.

Conviene que cada uno tenga un grosor lo más uniforme posible. Si un extremo es mucho más delgado que el otro, esa zona se hará antes y puede secarse mientras el resto termina de cocinarse.

Tampoco hay un tiempo único que sirva para todos. Un filete fino necesita una cocción breve, mientras que una pieza gruesa requiere más atención para que el exterior no se queme antes de que el centro alcance el punto buscado.

Una sartén de fondo grueso ayuda a mantener el calor. Basta con una película de aceite, sin necesidad de que la carne quede sumergida, y ajustar la potencia si empieza a tostarse demasiado deprisa.

Durante la cocción, es preferible utilizar unas pinzas para dar la vuelta a los filetes. Aplastarlos con una espátula facilita la salida de líquido y no resuelve la falta de dorado.

El color exterior permite observar el tostado, pero no revela con precisión la temperatura interna. Un termómetro de cocina ayuda a comprobarla sin depender únicamente del aspecto de la carne.