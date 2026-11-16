En la imagen, escena de la serie 'El cuento de la criada', de HBO. IMDb

Del franquismo a las 'tradwives': el conservadurismo vuelve a disputarse el cuerpo de las mujeres en 2026

En el mes de septiembre, el mundo despidió a Gloria Steinem, una de las figuras más emblemáticas de la segunda ola del feminismo de finales de los años 60 y 70 en Estados Unidos.

Sin embargo, a veces olvidamos el nombre de una de sus contemporáneas que, además, sigue viva: Carol Hanisch. Su ensayo The Personal Is Political, publicado en 1970, se convirtió en uno de los textos fundamentales de aquel movimiento feminista.

Aunque no fue ella quien acuñó literalmente la expresión —el título se lo atribuyeron las editoras de la publicación—, su reflexión contribuyó a popularizar una de las consignas más reconocibles del feminismo.

Aquella afirmación hacía referencia a que el ámbito privado también está condicionado por estructuras de poder, cuyas riendas han llevado históricamente los hombres.

Este tipo de consignas, que cuentan ya con más de medio siglo a sus espaldas, siguen vigentes. Especialmente ahora, cuando la ultraderecha parece campar a sus anchas por buena parte del mundo. O casi toda.

La primera semana de noviembre, Estados Unidos vivió un importante giro electoral: los demócratas consiguieron recuperar el control de las dos cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato, un revés para Donald Trump. En Europa, mientras tanto, los movimientos reaccionarios de ese mismo lado de la balanza también afloran y viven su particular primavera.

En Alemania hemos visto el curioso caso de Alice Weidel. No se trata de una persona que haya nacido anciana y ahora vaya descumpliendo años. ¡Es algo mucho más impactante! Una mujer lesbiana que es copresidenta de Alternativa para Alemania (AfD), una formación de extrema derecha, nacional-conservadora y euroescéptica.

Su pareja, Sarah Bossard, nació en Sri Lanka y ambas tienen dos hijos. Una biografía personal que contrasta con algunos de los postulados tradicionales sobre familia e identidad que defiende su partido. ¡Ah! Y, además, su residencia está fijada en Suiza.

Por otro lado, a algo más de dos semanas de las elecciones generales españolas del 29 de noviembre, las encuestas sitúan a Vox en torno a los 60 escaños en algunas estimaciones, prácticamente el doble de los 33 diputados que obtuvo en 2023. Otros sondeos elevan incluso esa cifra.

La cuestión es que estos movimientos políticos no sólo aspiran a conquistar instituciones o transformar las políticas públicas, que suele ser lo único que ve la gente o lo que dejan que vean.

El quid es que también defienden una determinada concepción de la sociedad, la familia y los papeles que deben desempeñar hombres y mujeres dentro de ella.

Alice Weidel, colíder del partido Alternativa para Alemania (AfD). Annegret Hilse Reuters

En este punto, la referencia al ensayo de Hanisch con la que arranca esta pieza recupera toda su vigencia. ¿Qué hay más personal que nuestro cuerpo? Ese que sale a la calle con la ropa que, desde nuestra libertad, escogemos; el que decide si queremos ser madres o no. Un cuerpo que tiene un peso, que envejece y que desea a quien desea.

Estas decisiones, que parecen pertenecer al ámbito individual —y en parte es así—, están moldeadas por normas sociales, expectativas económicas y estructuras de poder. Miranda Priestly se encargó de recordárselo a Andy Sachs en El diablo se viste de Prada. Ella llevaba ese jersey azul porque alguien lo había escogido por ella.

Teniendo en cuenta el auge de estos movimientos de ultraderecha y las consignas que vertebran sus programas, muchas veces veladas y no siempre expuestas a la luz, cabe preguntarse: ¿se podría llegar a hablar de fascismo corporal? Un concepto todavía poco asentado en España, pero con diversas referencias, algunas recientes, en la cultura anglosajona.

El término no pretende afirmar que cualquier imposición estética o reivindicación de los valores tradicionales sea fascista. Lo que busca es abrir una reflexión: ¿qué sucede cuando una determinada ideología pretende establecer un modelo de cuerpo, identidad y comportamiento como el único legítimo?

La relación entre fascismo, estética y disciplina física lleva décadas siendo objeto de estudio.

En 1975, la escritora y crítica cultural Susan Sontag publicó Fascinating Fascism, un ensayo en el que analizaba, entre otras cuestiones, la fascinación estética que despertaban las imágenes de cuerpos atléticos y disciplinados en la obra de la cineasta alemana Leni Riefenstahl, responsable de algunas de las películas de propaganda más conocidas del nazismo, como El triunfo de la voluntad (1935) y Olympia (1938).

En aquellas representaciones, la fuerza física, la perfección corporal y la exaltación colectiva no eran elementos aislados: formaban parte de una imagen idealizada de la comunidad y del poder.

El cuerpo también podía convertirse así en propaganda.

Leni Riefenstahl durante el rodaje de 'Olympia'. Por Desconocido, picture by Olympia-Film G.m.b.H., Berlin S.O. 36, Harzerstraße 39 (founded 9 Dec 1935, end of business per 31 Dec 1939, liquidated 9 Jan 1942) The Olympia-Film G.m.b.H. had several still photographers like Arthur Grimm, Rolf Lantin as can be seen on this picture. - private ownership, Dominio público Wikimedia Commons

Décadas después, la historiadora Julie V. Gottlieb abordó expresamente el concepto en su investigación Body Fascism in Britain: Building the Blackshirt in the Inter-War Period (2011).

Su trabajo estudia cómo la Unión Británica de Fascistas de Oswald Mosley construyó la identidad de sus militantes mediante la disciplina física y una determinada representación de la masculinidad. El cuerpo se convertía así en una manifestación visible de la pertenencia política.

Pero el control corporal no se limita a la exhibición de la fuerza. Ni lo ha hecho nunca. Esa es sólo una parte del asunto.

También puede manifestarse en la imposición de normas estéticas, en la discriminación hacia quienes no se ajustan a ellas y en la expectativa de que las mujeres deban corregir permanentemente su apariencia o asumir determinados roles, como la maternidad.

Conviene recordar, en este punto, los Premios Nacionales a la Natalidad y Promoción Familiar instituidos por el régimen franquista en 1941.

España te necesita(ba)

En nuestro país hay un antecedente histórico fundamental que resulta imposible pasar por alto. Ayuda a comprender cómo un proyecto político puede intervenir en la construcción de la feminidad: la Sección Femenina de Falange, dirigida por Pilar Primo de Rivera.

Durante el franquismo —esa época que pretenden enterrar a toda costa a la par que van resucitando poquito a poco—, la organización tuvo un papel clave en la educación y formación de las mujeres. Su modelo estaba vinculado a la familia, la religión, la obediencia y la maternidad.

Es decir, la Santísima Trinidad de ellas era ser hija, madre y esposa. Su cometido para con la sociedad: hacerse cargo del hogar y de la prole. Y sí, ocupar esos tres lugares está bien, pero verse reducida a ellos por imposición es harina de otro costal.

Hoy en día, de forma más o menos consciente y más o menos turbocapitalista, se sigue empujando en esa dirección.

En una pareja heterosexual que forme una familia, si ella es quien cobra menos —algo más que probable teniendo en cuenta la brecha salarial y el techo de cristal—, será quien renuncie a parte de su jornada laboral o incluso a toda ella si las necesidades de cuidado de los hijos así lo requieren.

Y es que, conectando de nuevo con los años de la dictadura, conviene recordar que no sólo se educaba la mente de las mujeres: también se hacía lo propio con sus cuerpos.

La educación física y el deporte femenino formaban parte de los mecanismos de formación ideológica.

El historiador Gonzalo Ramírez-Macías ha estudiado esta cuestión en El Franquismo Autárquico, la Mujer y la Educación Física (2014), donde analiza cómo la Sección Femenina utilizó distintas disciplinas para transmitir un determinado ideal de mujer durante la primera etapa del régimen.

A primera vista, podría parecer que no había nada necesariamente malo en fomentar el deporte femenino. El problema estaba en que se imponían una serie de prácticas consideradas adecuadas para las mujeres, que enlazaban las ideas de salud, feminidad y maternidad.

El historiador y periodista Miguel Vázquez Liñán, catedrático en la Universidad de Sevilla, donde imparte Propaganda y Comunicación Política en la Facultad de Comunicación, propone ampliar esta mirada hacia la utilización política del cuerpo por parte de los regímenes autoritarios.

"El físico del hombre fuerte, de hecho, era casi una metáfora del ejército", explica. En el imaginario nazi, la musculatura masculina representaba la fortaleza militar y, por extensión, la del propio Estado.

Vázquez Liñán recuerda también que el control corporal no siempre se ejerce mediante la imposición de un ideal físico. Durante la Guerra Civil, las mujeres republicanas fueron rapadas públicamente en los territorios ocupados por los sublevados como forma de humillación y señalamiento. "Es la diferenciación a través de algo que es visible en ti", señala.

El cuerpo podía convertirse así en un instrumento para identificar a quienes quedaban fuera de la comunidad y someterlos a la exclusión social. Una lógica que el historiador relaciona con la vigilancia, el castigo físico y la noción de biopolítica desarrollada por Michel Foucault.

Pilar Primo de Rivera (segunda por la derecha) en una reunión en la Alemania nazi. Por Bundesarchiv, Bild 146-1976-112-03A / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 Wikimedia Commons

De entonces a ahora

Cincuenta años después de la dictadura, las redes sociales han abierto la veda a una nueva representación de la feminidad tradicional: las tradwives. Aunque no son la única tendencia. También está en auge la moda modesta, un concepto muy relacionado, además, con la religiosidad.

Las primeras muestran una vida doméstica idealizada, reivindican los roles tradicionales de género y presentan la dedicación al hogar y a la familia como una elección personal.

Algunas lo impostan para hacerse con un determinado nicho, bajando, por ejemplo, el tono de voz —aquí entraría el caso de RoRo, algo que ella misma confesó en una entrevista—; otras parecen llevar esta tendencia hasta sus máximas consecuencias.

Un ejemplo muy representativo en Estados Unidos es el de Hannah Neeleman, conocida en plataformas como @ballerinafarm, que acumula 10,3 millones de seguidores en Instagram y tiene nueve hijos. Todo esto con tan sólo 36 años.

En cuanto a su estética, entran en juego vestidos vaporosos, cocinas impecables, maternidad, belleza cuidada y una vida aparentemente alejada de las preocupaciones del mercado laboral. Una imagen que ha generado un intenso debate.

Conviene, no obstante, distinguir entre tendencias culturales y posicionamientos ideológicos: una mujer puede elegir una vestimenta modesta o dedicarse a su familia sin que eso implique necesariamente una adscripción política conservadora.

La cuestión es analizar cómo determinados movimientos convierten esos comportamientos en un modelo normativo de feminidad: aquello que una mujer debe ser y lo que debería resultar deseable.

Para Vázquez Liñán, la propaganda resulta imprescindible en ese proceso: "Alguien te tiene que transmitir la idea de que un determinado cuerpo y aspecto es el que has de tener si quieres estar dentro del grupo". Es decir, estas ideas no surgen por combustión espontánea. Ni en la vida ni en la moda.

El experto considera que el actual culto al cuerpo puede facilitar la integración de determinados discursos sobre fortaleza, liderazgo y Estado.

Sin embargo, volviendo al terreno masculino, introduce una cautela importante: aunque determinados espacios deportivos podrían resultar propicios para la captación política, no dispone de datos que permitan afirmar que exista una estrategia coordinada de la ultraderecha en los gimnasios.

La belleza es mi pastora...

...Nada me falta. Bueno, en realidad, teniendo tal guía, siempre hay algo que sobra o que falta. En este ámbito, nada aleja más de la perfección que intentar acercarse a ella, porque es una cualidad casi vampírica que siempre quiere más.

Y es que la presión estética no necesita una imposición política explícita para condicionar el vaivén vital de las mujeres.

La escritora y divulgadora feminista Coral Herrera, doctora en Humanidades y Comunicación por la Universidad Carlos III, considera que uno de sus mecanismos más eficaces consiste precisamente en que las imposiciones terminan interiorizándose como decisiones individuales.

"Nos lo imponen y lo asumimos como voluntario", afirma. La autora advierte de que la supuesta libertad de elección está condicionada por factores sociales y económicos: "Cuando hay necesidad de por medio, no hay libertad de elección".

Además, señala una cuestión clave: el aspecto físico puede determinar las oportunidades laborales, especialmente en puestos de cara al público. "Si tienes sobrepeso o estás gorda, te va a costar más encontrar determinados empleos", explica.

Esta discriminación por apariencia, conocida como lookism, es precisamente el objeto del artículo Body Fascism: The Ugly Truth About Appearance in the Workplace, publicado por Martha T. S. Laham en The Huffington Post en 2015. Y repetimos: 2015. Una vez más, todo esto no surge por combustión espontánea.

La autora analiza cómo los códigos de vestimenta, las exigencias de maquillaje y los prejuicios relacionados con el aspecto físico pueden condicionar la contratación y la permanencia en un puesto de trabajo.

La socióloga Sabrina Strings amplía esta discusión en Fearing the Black Body: The Racial Origins of Fat Phobia (2019).

Portada de la publicación de Sabrina Strings. Amazon

Su investigación reconstruye los orígenes raciales de la gordofobia y analiza cómo la delgadez se convirtió históricamente en un marcador de respetabilidad y jerarquía social, mientras determinados cuerpos, especialmente los de las mujeres negras, eran estigmatizados.

Una reflexión que resuena con la actual expansión del uso de medicamentos como Ozempic para perder peso.

La belleza, por tanto, no es una categoría inocente ni universal. Habla de clase, raza, género y edad. Hay ejemplos muy evidentes a lo largo de los siglos: desde la Edad Media hasta principios del siglo XX, tener la piel clara era símbolo de estatus, puesto que se asociaba a no trabajar en el campo.

En la década de 1920 las tornas cambiaron, ya que comenzó a popularizarse la idea de que estar moreno o morena era signo de lujo, al haber podido disfrutar de unas vacaciones al sol.

Después llegaría un pequeño impasse en Centroeuropa, cuando Hitler y su Gobierno establecieron la raza aria como referencia de perfección y de aquello que debía considerarse deseable. Todo ello, además, bajo un ideario racista y dictatorial.

Coral Herrera enlaza también la idea de la belleza con la posibilidad de ser amada: "Siempre hemos relacionado una cosa con la otra". La autora recuerda que, históricamente, el matrimonio también ha representado una promesa de ascenso social para muchas mujeres, que encontraban en su apariencia una moneda de cambio.

Sin embargo, advierte de la trampa que encierra esa promesa: "Ser guapa no hace que te quieran más". Y pone un ejemplo tan divertido como triste: "Cuando abres las páginas de la revista ¡Hola! ves a las chicas más perfectas y son las mismas que también sufren, por ejemplo, infidelidades".

La presión tampoco se reparte de manera equitativa entre hombres y mujeres: "Es habitual, en parejas heterosexuales, verlas a ellas, perfectas, acompañando a chicos que van con un chándal y sin cuidarse demasiado".

La industria estética alimenta esa insatisfacción mediante una oferta permanente de tratamientos, dietas y operaciones. Que no, no se trata de cancelar nada, pero sí de ser conscientes de lo que supone.

"Algunas intervenciones pueden implicar riesgos importantes para la salud. Soportamos, además, unos cánones cada vez más irreales, capaces de hacernos desatar una guerra contra nosotras mismas y entre nosotras mismas. Si nos libramos de eso, nos liberaremos de todo, porque podremos afrontar la vida de otra manera", resume Herrera.

Hannah Eibinder, con Gillian Anderson al fondo, en un fotograma de la película que estrenan a finales de este mes. IMDb

La actriz Hannah Einbinder, conocida por su papel en Hacks y protagonista de Teenage Sex and Death at Camp Miasma, que se estrena el próximo día 20, ha contribuido a llevar esta discusión a la actualidad.

Su intervención en la edición estadounidense de Cosmopolitan el pasado mes de mayo puso sobre la mesa la posible relación entre el auge de los discursos fascistas y la recuperación de la extrema delgadez como ideal femenino.

Desde Style Analytics también se abordó el pasado mes de junio esta cuestión. Su análisis está disponible en Substack bajo el título Do Fascism and Thinness Actually Correlate?, y plantea la necesidad de investigar esta hipótesis.

No obstante, la coincidencia entre determinadas tendencias estéticas y el avance de la extrema derecha no demuestra por sí sola.

Lo interesante es preguntarse por qué determinados ideales de belleza pueden resultar compatibles con discursos que exaltan la disciplina, la homogeneidad y el control.

La maternidad es política

La disputa sobre el cuerpo femenino no se libra únicamente en aquello que se refleja en el espejo. También alcanza a la capacidad reproductiva de las mujeres y a la posibilidad de decidir sobre la maternidad. Porque, si hay algo que históricamente ha estado sujeto a normas sociales, religiosas y políticas, es precisamente quién puede tener hijos, cuándo y en qué circunstancias.

El debate adquiere actualidad en España tras la publicación, el 12 de noviembre, del nuevo programa electoral de Vox para las elecciones generales del próximo día 29. Como diría el tantas veces bienaventurado Broncano —especialmente en el ya desaparecido programa de radio La vida moderna (Cadena SER)—, han hecho una recogida de cable en toda regla.

La formación ha eliminado la referencia expresa a derogar la legislación sobre el aborto que sí figuraba en su programa de 2023. En su nuevo documento, sin embargo, mantiene la defensa de la vida "desde su concepción hasta la muerte natural" y la garantía de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.

El cambio de formulación no supone que Vox haya abandonado su posición contraria a la interrupción del embarazo. Lo que desaparece es el compromiso explícito de derogar la legislación vigente.

El punto 98 del programa de Vox. Programa Electoral de Vox Vox

La modificación supone una rebaja de sus exigencias programáticas respecto al documento anterior, aunque mantiene un marco ideológico contrario al actual modelo de regulación del aborto.

La relación entre natalidad, identidad nacional y género cuenta con una investigación específica en España. En Pánico identitario: la cuestión demográfica en el discurso de Vox (2024), la investigadora Alba Polo-Artal analiza cómo el partido construye la cuestión demográfica a través de narrativas de amenaza vinculadas a la teoría del reemplazo demográfico.

Su trabajo estudia las publicaciones de las cuentas del partido, del eurodiputado Jorge Buxadé y de la diputada Rocío de Meer entre mayo de 2021 y enero de 2023. La autora examina cómo estos discursos contribuyen a reforzar un orden de género y racial, reconstruyendo modelos patriarcales de feminidad y masculinidad para el grupo nacional.

Polo-Artal utiliza dos categorías especialmente interesantes: la repronormatividad y el nativismo hispánico-patriarcal. Con ellas analiza cómo se entrecruzan la reproducción, el género y la identidad nacional en el discurso de la derecha radical española.

La maternidad aparece así vinculada no sólo a una decisión personal, sino también a la continuidad de una determinada comunidad nacional. Esta perspectiva permite establecer una conexión histórica con la Sección Femenina, aunque sin equiparar ambos contextos políticos.

En el franquismo, la maternidad y la familia constituían elementos centrales del modelo de mujer que el régimen pretendía transmitir. En los discursos contemporáneos analizados por Polo-Artal, la cuestión demográfica vuelve a aparecer ligada a la identidad nacional y a la reproducción de un determinado orden de género.

Vázquez Liñán considera que una parte de la ultraderecha española recupera elementos del nacionalcatolicismo y de la moral franquista: "Ese componente neofranquista utiliza este ideal moral, y en ese ideal moral no cabe la diversidad sexual, por ejemplo", afirma.

El debate sobre estas cuestiones muestra que la autonomía corporal también es una cuestión de derechos. El cuerpo femenino se convierte en territorio de disputa cuando las decisiones individuales sobre la reproducción, la sexualidad o la propia identidad se subordinan a un modelo moral colectivo.

Una pelea fratricida

La relación entre fascismo, belleza y control corporal no significa que cualquier tendencia estética conservadora sea fascista ni que el regreso de la extrema delgadez responda necesariamente a una estrategia política.

Tampoco permite establecer una causalidad demostrada entre el avance de la ultraderecha y los cambios en los cánones de belleza. Pero sí invita a observar cómo determinados discursos políticos y culturales pueden compartir una concepción disciplinaria del cuerpo: establecen modelos de normalidad, jerarquizan las diferencias y convierten la apariencia o la identidad en criterios de aceptación social.

Frente a ello, Herrera reivindica la diversidad como forma de resistencia. La escritora cuenta que decidió dejar de depilarse y de teñirse las canas, dos decisiones cotidianas que le obligaron a soportar una presión social considerable.

Su reflexión no consiste en imponer una nueva obligación estética, sino en preguntarse cuánto tiempo, dinero y energía dedican las mujeres a cumplir unas expectativas que no se exigen de la misma manera a los hombres: "La tiranía nace de la comparación entre nosotras y nos educan para ello".

Cuando se habla de este concepto nuevo y no tan nuevo del body fascism o fascismo corporal, lo que flota en el ambiente es una discusión que va mucho más allá de qué cuerpo se considera bello o qué modelo de mujer es el deseable para cada ideología.

Desde los físicos atléticos de Riefenstahl hasta la mujer doméstica —y, en muchos casos, domesticada— idealizada en las redes sociales, pasando por la educación franquista y los discursos actuales sobre maternidad, el cuerpo sigue siendo un espacio donde se proyectan valores, jerarquías y todo aquello que podría (volver) a ser.

El 29-N no sólo están en juego las cámaras desde las que se ejerce el poder. También lo están las ideas sobre cómo debemos vivir, qué cuerpos merecen reconocimiento y hasta qué punto podemos decidir sobre los nuestros.