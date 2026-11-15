Yasmine, marroquí viviendo en España: "Mi hija va a un colegio privado y no necesito paguitas del Estado. Los 100 € que me reclaman no me solucionan la vida"

Una ayuda de 100 euros mensuales por maternidad ha desencadenado una polémica que ha terminado convirtiéndose en un debate sobre la inmigración, los impuestos y el funcionamiento de la Administración española.

Su protagonista es Yasmine, una ciudadana marroquí que lleva 26 años viviendo en España y que se hizo viral después de publicar un vídeo en el que criticaba duramente al país tras salir de una oficina de Hacienda.

"España es una mierda y cada vez va peor", afirmaba visiblemente enfadada. Sus palabras provocaron una oleada de reacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron sus críticas y su situación económica.

Sin embargo, detrás de aquellas declaraciones había un conflicto administrativo. Según explicó posteriormente en el programa El tiempo justo, de Telecinco, Hacienda le había exigido devolver una ayuda de 100 euros mensuales que llevaba percibiendo durante dos años y medio.

'¿Por qué me lo concedieron?'

Durante su intervención, Yasmine reconoció que había grabado el vídeo en un momento de enfado, después de conocer las consecuencias económicas de aquella reclamación.

"Salía enfadada porque me dijeron que debía devolver el dinero y además pagar una sanción. Si no me correspondía, ¿por qué me lo concedieron? Alguien no hizo su trabajo", explicó ante los colaboradores del programa.

La mujer cuestionó que la Administración hubiera autorizado inicialmente los pagos y que, después de más de dos años, le exigiera reintegrar las cantidades percibidas.

La prestación a la que hacía referencia es, en realidad, la deducción por maternidad de la Agencia Tributaria, que permite recibir hasta 1.200 euros anuales por cada hijo menor de tres años.

Esta deducción puede cobrarse anticipadamente mediante pagos de 100 euros mensuales, siempre que se cumplan los requisitos legales. Cuando se perciben cantidades superiores a las correspondientes, Hacienda puede exigir su regularización.

14 años cotizando en España

Otro de los momentos más tensos de la entrevista se produjo durante su enfrentamiento con Antonio Naranjo, colaborador del programa, cuando la conversación abordó las ayudas públicas y la situación de los inmigrantes.

Yasmine quiso dejar claro que tiene empleo y que no depende económicamente de las prestaciones sociales. Según explicó, lleva 14 años cotizando en España y tiene una hija escolarizada en un centro privado.

"Si me embargan la nómina es porque trabajo. Tengo una hija en un colegio privado y no necesito paguitas del Estado. Los 100 euros no me solucionan la vida", aseguró.

También denunció que su nacionalidad había condicionado las críticas recibidas tras la difusión del vídeo. "Si lo dijera una Laura Pérez, no estaría hoy aquí. Pero como lo digo yo, una morita, se monta el escándalo", manifestó.

Con estas palabras, la entrevistada defendió que su enfado no debía interpretarse como un rechazo a España, sino como una protesta contra una actuación administrativa que consideraba injusta. "Lo que va mal es el sistema", insistió.

Un embargo

La ciudadana marroquí también relató los problemas que, según su testimonio, había sufrido con las notificaciones de Hacienda. "Me llegó una carta cuando estaba de vacaciones, fui a pedir explicaciones y me dijeron que ya estaba fuera de plazo. Me embargaron la nómina entera. Eso no es justo", denunció.

Es conveniente precisar que los embargos salariales están sujetos a límites legales relacionados con el salario mínimo interprofesional. La afirmación de Yasmine describe su experiencia, pero no permite comprobar el importe efectivamente embargado.

Antes de finalizar la entrevista, la mujer dirigió un mensaje a quienes habían cuestionado su derecho a protestar por ser extranjera. "Yo no necesito ayudas. Trabajo, cotizo y pago mis impuestos como cualquier ciudadano. Basta ya de acosar al inmigrante. Muchos de nosotros mantenemos también este país", concluyó.