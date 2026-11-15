Virginia López, abogada laboralista: "Los trabajadores piden la baja por depresión y ansiedad por culpa de las empresas"

En España, las bajas laborales por problemas de salud mental —como la depresión, la ansiedad y los trastornos psicosociales— han alcanzado cerca de 672.000 procesos anuales, según un análisis publicado por este mismo periódico.

Debido a que estas enfermedades no son tan visibles como las dolencias físicas, demostrar su vinculación directa con el entorno profesional suele convertirse en un camino complejo. Esta falta de evidencia tangible dificulta tanto el diagnóstico como el reconocimiento de la responsabilidad empresarial.

Sin embargo, para la abogada laboralista Virginia López, el foco del problema está claro y apunta directamente hacia arriba. La especialista sostiene que el aumento de estas bajas no es una casualidad, sino que responde, en muchos casos, a las condiciones laborales, las exigencias y el trato que reciben los trabajadores por parte de las empresas.

El motivo detrás de las bajas

La salud mental se ha convertido en una de las grandes preocupaciones del mercado laboral español.

La ansiedad, la depresión y el estrés afectan cada vez a más trabajadores, que terminan necesitando una incapacidad temporal cuando su estado de salud les impide continuar desempeñando sus funciones con normalidad.

Para la abogada laboralista Virginia López, buena parte del problema está en las propias empresas, que no están tomando las medidas necesarias para evitar que las condiciones de trabajo terminen perjudicando la salud de sus empleados.

Durante una intervención en el programa laSexta Xplica, la especialista denunció la falta de prevención de los riesgos psicosociales y explicó que recibe habitualmente en su despacho a trabajadores que llegan desesperados después de sufrir situaciones laborales que han terminado afectando gravemente a su bienestar.

"Yo soy abogada laboralista y tengo en el despacho cientos de personas que vienen desesperadas porque están en situación de baja, porque las empresas no están invirtiendo en riesgos psicosociales, en prevenirlos", explicó durante el debate.

La letrada considera que la falta de prevención tiene consecuencias directas sobre los trabajadores, que pueden desarrollar problemas de ansiedad y depresión después de permanecer durante largos periodos en entornos laborales perjudiciales.

En su opinión, no se trata de episodios aislados, sino de situaciones que se repiten en distintas empresas y que podrían evitarse si se aplicaran correctamente las medidas de protección que establece la legislación.

"Esas personas caen en ansiedad, caen en depresión, porque tienen unas condiciones lamentables. Existe una tasa de acoso dentro de la empresa brutal, que los empresarios no están poniendo medios para que eso suceda", denunció.

Uno de los aspectos sobre los que más insistió fue la conflictividad laboral. Los enfrentamientos con los superiores, las presiones constantes o el deterioro de las relaciones entre compañeros pueden terminar afectando a la salud de quienes los sufren, especialmente cuando la empresa no interviene para resolverlos.

Para López, muchas organizaciones siguen tratando estos problemas como simples desacuerdos entre trabajadores o dificultades propias de cualquier actividad profesional, cuando en realidad pueden esconder situaciones de acoso, abuso o incumplimientos laborales que requieren una respuesta.

"Todo el conflicto laboral al final deriva en que esa persona enferme, os guste o no", afirmó.

Los riesgos psicosociales

Una de las principales reivindicaciones de Virginia López es que las empresas cumplan con sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales.

La legislación española no limita la protección de los trabajadores a los peligros físicos, como las caídas, los golpes o la exposición a sustancias perjudiciales, sino que también contempla los riesgos relacionados con la organización del trabajo y la salud psicológica.

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece que los empleadores deben garantizar la seguridad y la salud de sus trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo.

Esto incluye identificar, evaluar y prevenir aquellos factores que puedan provocar daños psicológicos, como una carga de trabajo excesiva, la falta de autonomía, los conflictos continuados o las situaciones de acoso.

La evaluación de riesgos psicosociales permite detectar problemas en la organización antes de que terminen afectando a la salud de los empleados.

No obstante, la abogada considera que muchas empresas no están aplicando estas medidas con la seriedad necesaria y que, en ocasiones, reducen la prevención a un trámite burocrático.

"Lo más grave es que la legislación obliga a las empresas a evaluar y prevenir los riesgos psicosociales. No es un capricho, es una obligación legal. Sin embargo, demasiadas empresas convierten esa evaluación en un mero trámite administrativo que acaba olvidado en un cajón", denuncia.

La abogada también pone el foco en las pequeñas y medianas empresas, que representan una parte muy importante del tejido empresarial español.

"Estoy convencida de que las empresas que respetan a sus trabajadores, pagan bien, organizan el trabajo con criterios razonables y cumplen de verdad con la prevención de riesgos laborales tienen un nivel de absentismo muy inferior a aquellas donde predomina el abuso, la improvisación y el desprecio por los derechos laborales", afirma.

De hecho, para la abogada es tan importante esta prevención que considera que las empresas que cuidan las condiciones laborales también consiguen reducir los conflictos y las situaciones que pueden acabar provocando una incapacidad temporal.

"Es muy cómodo culpar al trabajador enfermo, mucho más incómodo es preguntarse cuántas de esas bajas podrían haberse evitado si la empresa hubiera cumplido con la ley y hubiera tratado a las personas con la dignidad que se merecen", concluye.