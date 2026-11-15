Samantha Vallejo-Nágera, chef: "La mejor crema de marisco se hace con 500 g de cáscaras de gambas, 20 g de mantequilla y 2 chalotas"

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Si hay un plato que nunca falla cuando llega el frío en España, ese es la crema de marisco. Una receta de cuchara, sabrosa y reconfortante, que suele ocupar un lugar destacado en las mesas de muchas casas en estos meses y también en Navidad, pero además es perfecta para cualquier comida especial de otoño o invierno.

Tiene, además, una ventaja que muchas veces pasamos por alto: no hace falta gastar demasiado dinero para conseguir un resultado espectacular. De hecho, algunas de las mejores cremas de marisco se preparan con ingredientes que normalmente acabarían en la basura, como las cabezas y las cáscaras de las gambas.

Y es que estas partes del marisco, que solemos desechar después de pelarlo concentran buena parte de su sabor. Bien aprovechadas, permiten elaborar un caldo intenso que puede convertirse en la base de una crema digna de cualquier restaurante.

Lo mejor es que tampoco se necesitan técnicas complicadas ni pasar horas delante de los fogones. Con unas cuantas verduras, un poco de vino blanco y una buena cocción, es posible preparar un primer plato de esos que invitan a repetir.

La crema de Samantha Vallejo

Samantha Vallejo- Nágera, chef propone una crema especialmente apropiada para los meses fríos, elaborada con 500 gramos de cabezas y cáscaras de gambas, verduras, coñac, vino blanco y un poco de nata para conseguir una textura suave

La preparación comienza con un paso fundamental: dorar bien las cabezas y las cáscaras en una cazuela con una cucharada de aceite de oliva suave.

Mientras se cocinan, Samantha recomienda aplastarlas para extraer sus jugos y aprovechar al máximo el sabor que contienen. Después incorpora 20 gramos de mantequilla y deja que el conjunto adquiera un buen color

Este primer paso es importante porque permite desarrollar aromas tostados que después pasarán al caldo y darán más intensidad a la crema.

A continuación, añade una zanahoria, una rama de apio y dos chalotas troceadas. Las verduras se rehogan durante unos minutos antes de incorporar una cucharada de concentrado de tomate

Este último ingrediente aporta un sabor más profundo y un color más intenso, sin necesidad de utilizar grandes cantidades de tomate fresco. Después llega el turno de los dos dientes de ajo, los 50 mililitros de coñac y los 150 mililitros de vino blanco seco.

La chef deja que los líquidos reduzcan casi por completo antes de añadir el agua o el caldo de pescado. Así consigue concentrar los sabores y evitar que el resultado quede demasiado aguado.

Para la cocción utiliza 750 mililitros de líquido, aunque recomienda optar por caldo de pescado si se busca una crema con todavía más sabor. También incorpora dos ramas de tomillo fresco y dos hojas de laurel, que aportan un aroma suave y complementan el sabor del marisco.

La mezcla se deja cocinar a fuego lento durante unos 20 minutos, tiempo suficiente para que las cabezas y las cáscaras transmitan buena parte de su sabor al caldo.

Uno de los pasos más importantes llega después de la cocción. Samantha retira las hierbas aromáticas, tritura la preparación y la pasa por un colador muy fino, presionando para extraer el máximo líquido.

Este proceso permite aprovechar el sabor de las cáscaras sin que queden restos duros en la crema. Para conseguir una textura agradable, es fundamental colarla cuidadosamente y repetir el filtrado si fuera necesario.

Una vez obtenido el caldo, lo devuelve al fuego y deja que reduzca hasta alcanzar la consistencia deseada. Después ajusta la sal y añade un poco de pimienta. El toque final lo ponen los 100 mililitros de nata para cocinar, que aportan suavidad y ayudan a conseguir una crema más sedosa.

Si la preparación queda demasiado líquida, la cocinera también contempla añadir una pequeña cantidad de espesante, aunque conviene hacerlo poco a poco para no alterar demasiado su textura.

Receta de crema de marisco Ingredientes Cabezas y cáscaras de gambas, 500 g

Aceite de oliva, 1 cucharada

Mantequilla, 20 g

Zanahoria, 1 unidad

Apio, 1 rama

Chalotas, 2 unidades

Concentrado de tomate, 1 cucharada

Ajo, 2 dientes

Coñac, 50 ml

Vino blanco seco, 150 ml

Agua o caldo de pescado, 750 ml

Tomillo fresco, 2 ramas

Laurel, 2 horas

Nata para cocinar, 100 ml

Pimienta al gusto

Un poco de espesante, opcional Paso 1 Calienta una cucharada de aceite de oliva suave en una cazuela amplia. Incorpora las cabezas y las cáscaras de las gambas y rehógalas a fuego medio-alto, aplastándolas con una cuchara para extraer sus jugos. Paso 2 Cuando el marisco empiece a adquirir un tono tostado, añade los 20 gramos de mantequilla y continúa removiendo hasta que las cáscaras estén bien doradas. Paso 3 Pela la zanahoria y las chalotas, lava el apio y corta todas las verduras en trozos pequeños. Incorpóralas a la cazuela y deja que se cocinen durante unos minutos. Paso 4 Añade la cucharada de concentrado de tomate y mezcla bien para que se integre con las verduras y el marisco. Paso 5 Pela y pica los dos dientes de ajo. Agrégalos a la cazuela y remueve durante unos instantes, procurando que no se quemen. Paso 6 Vierte los 50 mililitros de coñac y los 150 mililitros de vino blanco seco. Deja que hiervan y reduzcan casi por completo para concentrar los sabores. Paso 7 Incorpora los 750 mililitros de agua o caldo de pescado. Añade las ramas de tomillo y las hojas de laurel. Paso 8 Baja el fuego y deja que el conjunto se cocine suavemente durante unos 20 minutos, evitando que hierva de forma demasiado intensa. Paso 9 Retira el tomillo y el laurel. Tritura la preparación con cuidado y pásala por un colador de malla muy fina, presionando para aprovechar el líquido y los jugos del marisco. Desecha todos los restos sólidos de las cáscaras. Paso 10 Devuelve el caldo colado a una cazuela limpia y caliéntalo a fuego suave. Deja que reduzca unos minutos hasta conseguir la consistencia que prefieras. Paso 11 Prueba la crema y ajusta la cantidad de sal. Añade también un poco de pimienta negra molida. Paso 12 Incorpora los 100 mililitros de nata para cocinar y remueve hasta que quede completamente integrada. Caliéntala suavemente sin necesidad de llevarla a una ebullición fuerte. Paso 13 Si la crema sigue demasiado líquida, añade una pequeña cantidad de espesante siguiendo sus indicaciones de uso. Mezcla hasta conseguir una textura suave y ligeramente cremosa. Paso 14 Sirve la crema bien caliente en cuencos o platos hondos. Si lo deseas, puedes decorarla con unas gambas salteadas o unas hojas de perejil fresco.

El secreto para más sabor

Una de las principales ventajas de esta receta es que permite aprovechar partes del marisco que muchas veces se desechan sin pensar en todo el sabor que pueden aportar.

Las cabezas de las gambas contienen jugos que, al calentarse y aplastarse durante el sofrito, pasan al aceite y contribuyen a crear una base especialmente aromática. Por eso, uno de los errores que conviene evitar es añadir directamente el agua sin haber dorado antes las cáscaras. Ese primer rehogado es el que ayuda a conseguir un sabor más intenso.

También es importante no prolongar demasiado la cocción. En este caso, los 20 minutos que propone Samantha son suficientes para extraer sabor sin necesidad de mantener el marisco al fuego durante horas.

El otro detalle fundamental es el colado. Como las cáscaras y las cabezas tienen partes duras, la crema debe filtrarse muy bien para que el resultado final sea fino y agradable al paladar.

Por último, conviene incorporar la nata cuando la preparación ya está prácticamente terminada. Así resulta más fácil controlar la consistencia y evitar que la crema quede excesivamente pesada.