Pilar García, economista: "Las pensiones se crearon para financiar 8 años de vida después de dejar de trabajar, ahora son más de 25"

El sistema de pensiones español afronta uno de sus momentos más complicados. Cada vez vivimos más años, la población envejece y el dinero necesario para pagar las jubilaciones continúa aumentando. Una combinación que ha reabierto el debate sobre cómo garantizar las prestaciones en el futuro.

Solo durante el mes de mayo, el gasto en pensiones superó los 13.140 millones de euros, un 6 % más que un años antes, mientras que la pensión media se situó en 1.371 euros mensuales. Ante esta situación, el Gobierno busca facilitar que las personas que quieran seguir trabajando después de jubilarse puedan hacerlo.

Entre las alternativas se encuentra la jubilación flexible, que permite combinar una parte de la pensión con un empleo. Una opción dirigida tradicionalmente a trabajadores asalariados y cuya reforma contempla nuevas posibilidades para quienes han desarrollado su actividad como autónomos.

Sobre este asunto hablaba hace unos meses Pilar García, economista y colaboradora de COPE, quien ha recordado que las pensiones no se financian únicamente con las cotizaciones de los trabajadores, sino también mediante otros recursos públicos.

La especialista ha puesto el foco en cómo ha cambiado la esperanza de vida desde que se diseñó el sistema. "La pensión se concibió para financiar de media entre 8 y 10 años de vida tras dejar de trabajar, pero es que ahora financia de media entre 25 y 28 años", ha firmado.

A su juicio, el envejecimiento de la población supone una presión económica cada vez mayor y representa un "coste enorme" para las cuentas públicas. Además, advierte de que "Tampoco se ha cotizado lo suficiente en millones de personas para la jubilación que se recibe".

Por este motivo, García de la Granja valora favorablemente que las personas que quieran continuar trabajando después de alcanzar la edad de retiro tengan esa posibilidad. Considera "Valioso que sigan trabajando si quieren y están en condiciones".

Más horas laborales

Precisamente en esta dirección avanza la nueva regulación de la jubilación flexible aprobada por el Gobierno, que modifica las condiciones para hacer compatibles una actividad profesional y el cobro de una parte de la pensión.

Desde el 28 de agosto de 2026, tras la entrada en vigor del Real Decreto 416/2026, los pensionistas acogidos a esta modalidad pueden trabajar entre el 33 % y el 80 % de una jornada completa, ampliando así las posibilidades de reincorporación al mercado laboral.

Hasta entonces, la normativa permitía compatibilizar la pensión con una jornada de entre el 25 % y el 75 %. Con el nuevo marco legal, se eleva el límite máximo de horas que pueden trabajarse, aunque también aumenta el porcentaje mínimo de jornada exigido.

Esta modalidad permite, por tanto, regresar voluntariamente al mercado laboral después de haber accedido a la jubilación y continuar cobrando una parte de la prestación. La cuantía de la pensión se reduce proporcionalmente a la jornada realizada, de manera que el pensionista puede combinar ingresos laborales y prestación pública.

Los autónomos

Otra de las novedades más destacadas de la regulación, en vigor desde el 28 de agosto de 2026, afecta al trabajo por cuenta propia. El nuevo marco permite que determinados pensionistas desarrollen una actividad como autónomos y, al mismo tiempo, perciban una parte de su pensión de jubilación.

Para acogerse a esta posibilidad, deberán cumplir las condiciones establecidas en la norma. Entre ellas, no haber estado dados de alta como trabajadores por cuenta propia durante los tres años inmediatamente anteriores a la jubilación.

En estos supuestos, los beneficiarios podrán percibir el 25 % de su pensión mientras mantienen la actividad por cuenta propia, lo que abre una nueva vía para quienes desean seguir trabajando después de retirarse sin renunciar por completo a su prestación.