Pilar Ariza, madre soltera, junto a su hijo Ibai en un parque de Zaragoza. Guillermo Mestre

Pilar Ariza, madre soltera de 36 años: "No queremos vivir de paguitas, pero estamos ahogadas y nadie nos ayuda a conciliar"

La maternidad en solitario es una opción para muchas mujeres que desean formar una familia sin necesidad de tener pareja. Una decisión personal que, en muchos casos, implica afrontar dificultades económicas y problemas para compaginar el trabajo con la crianza.

Sacar adelante un hogar con un único sueldo supone asumir todos los gastos de vivienda, alimentación y cuidado de los hijos. A ello se suma la falta de una segunda persona con la que repartir las responsabilidades familiares, una situación que puede complicar especialmente la conciliación.

Esta es la realidad que denunció Pilar Ariza, una zaragozana de 36 años que fue madre soltera a los 28. En 2022 contó públicamente su experiencia y las dificultades que encontraba para criar a su hijo Ibai sin el apoyo de una pareja.

Pilar trabajaba en el ámbito de la educación especial y tenía formación en educación y psicología clínica. Pese a contar con independencia económica, descubrió que mantener un hogar y cuidar de un menor sin otra persona adulta suponía un esfuerzo mucho mayor del que había imaginado.

Su reivindicación no consistía en que las instituciones asumieran sus responsabilidades como madre, sino en que reconocieran las dificultades de las familias monoparentales, especialmente en materia de conciliación y acceso a las ayudas públicas.

Maternidad en solitario

Pilar Ariza tenía claro desde joven que quería ser madre, independientemente de que tuviera pareja. Aunque había mantenido varias relaciones, nunca consideró imprescindible compartir la crianza para formar su propia familia.

De hecho, llegó a hablar con algunas de sus parejas sobre su deseo de tener hijos. Para ella, la maternidad era una decisión personal que estaba dispuesta a afrontar por su cuenta.

El camino hasta conseguirlo no fue sencillo. Tras descubrir que tenía problemas de fertilidad, decidió recurrir a un tratamiento de reproducción asistida mediante doble donación de óvulos y esperma.

El proceso también supuso un importante desembolso económico. Para poder financiarlo, solicitó un préstamo bancario de 13.000 euros que debía devolver en cinco años.

Las dificultades continuaron durante el nacimiento de Ibai. Pilar atravesó un parto de 36 horas que terminó en una cesárea, una experiencia que recordó como especialmente complicada por los riesgos físicos que llegó a sentir.

Durante su estancia en el hospital también vivió una situación que, según contó, evidenciaba la falta de adaptación de algunos protocolos a las familias monoparentales.

Una matrona buscó al padre del recién nacido para entregarle al bebé, pese a que Pilar ya había explicado que iba a criarlo sola. En realidad, eran dos amigas quienes esperaban fuera para acompañarla y ayudarla con el pequeño.

Para la zaragozana, aquel episodio fue una muestra de cómo determinados procedimientos seguían dando por hecho que detrás del nacimiento de un niño debía haber necesariamente dos progenitores.

Problemas de conciliación

Más allá de su experiencia durante el embarazo y el parto, Pilar quiso denunciar los problemas económicos y laborales que afrontan muchas madres solteras cuando tienen que sacar adelante a sus hijos.

En una familia con un solo progenitor, todos los gastos recaen sobre una única persona. El alquiler o la hipoteca, las facturas, la alimentación y los cuidados infantiles deben afrontarse con los ingresos de un único adulto.

La situación se complica cuando llega el momento de trabajar. Mientras que en una familia con dos progenitores existe la posibilidad de repartir los horarios de cuidado, una madre soltera no dispone de esa alternativa dentro del hogar.

Si necesita contratar a alguien para atender a su hijo durante la jornada laboral, debe asumir ese gasto adicional. Lo mismo ocurre cuando el menor enferma o surge cualquier imprevisto que obliga a modificar los horarios de trabajo.

Por este motivo, Pilar compartía las reivindicaciones de las asociaciones de familias monoparentales, que llevan años reclamando un mayor reconocimiento de sus necesidades en las políticas públicas.

Entre sus principales demandas figuran mejoras en el acceso a becas y ayudas económicas, así como medidas de conciliación adaptadas a los hogares con un solo progenitor.

Estas asociaciones también denuncian las diferencias que existen entre comunidades autónomas y las dificultades que encuentran algunas familias para acceder a determinados recursos.

En su testimonio de 2022, Pilar tampoco ocultó el agotamiento que puede provocar la crianza en solitario. Reconoció que había momentos especialmente difíciles en los que compaginar sus obligaciones laborales con el cuidado de su hijo parecía imposible.

A pesar de ello, aseguraba estar feliz con la familia que había formado y consideraba que las satisfacciones de la maternidad compensaban las dificultades. Incluso dejaba abierta la posibilidad de tener más hijos en el futuro.

Lo que reclamaba era que haber elegido ser madre sin pareja no supusiera quedar en desventaja a la hora de trabajar y cuidar de su hijo.

Su petición se centraba en disponer de medidas de apoyo que permitieran a las familias monoparentales afrontar los gastos y las responsabilidades de la crianza sin que todo dependiera exclusivamente de la capacidad económica y laboral de una sola persona.