Paola, después de 4 años viviendo en Holanda: "He vuelto a España y los alquileres y la comida cuestan lo mismo que allí. Es imposible ahorrar"

Cada vez son más los jóvenes españoles que deciden probar suerte fuera de España. Encontrar un empleo mejor remunerado, conseguir cierta estabilidad económica o simplemente poder independizarse son algunos de los motivos que llevan a muchos a comenzar una nueva etapa lejos de casa.

Sin embargo, marcharse no siempre significa quedarse para siempre. Con el paso de los años, la distancia con la familia, los amigos y el lugar donde uno ha crecido puede hacer que regresar a España se convierta en una prioridad.

De hecho, según un reciente estudio presentado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el 75 % de los jóvenes españoles que viven en el extranjero tiene intención de volver. Aunque las condiciones laborales y el acceso a la vivienda siguen siendo dos de los principales obstáculos.

Y es que, después de varios años viviendo en otro país, regresar también puede suponer enfrentarse a una realidad económica muy diferente de la que uno recordaba.

Es precisamente lo que le ha ocurrido a Paola Gavazzi, una creadora de contenido canaria de 34 años que, tras cuatro años viviendo en Holanda, ha decidido regresar a España. Sin embargo, su vuelta no está siendo tan sencilla como esperaba.

Buscar trabajo en Madrid

Paola compartía hace meses su experiencia a través de un vídeo publicado en TikTok, donde explica cómo está siendo su regreso y las dificultades que ha encontrado para empezar de nuevo.

"Mi nombre es Paola Gavazzi y soy de Canarias y en el 2022 me fui a Holanda a vivir y acabo de llegar a España hace apenas dos semanas pero no me he vuelto a Canarias, me he venido a Madrid", comienza explicando en el vídeo.

Aunque reconoce que está encantada con su nuevo destino, hay una cuestión que le preocupa especialmente: encontrar un trabajo que le permita vivir con cierta tranquilidad.

"Madrid es una ciudad maravillosa de verdad, tienes de todo. España en general es un país increíble, pero qué pasa. Yo ahora estoy buscando trabajo obviamente porque tengo que vivir de algo que a mi las redes sociales no me dan de comer todavía", cuenta.

La joven asegura que cuenta con formación y experiencia suficientes para acceder al mercado laboral. Sin embargo, después de consultar numerosas ofertas, considera que los salarios no se corresponden con el coste de vida.

"Soy una persona bastante preparada. Tengo un grado superior de administración y finanzas, tengo la carrera de empresariales, tengo inglés, certificados, títulos, experiencia... He aplicado a muchísimos trabajos y oferta laboral hay pero los sueldos...", lamenta.

Según explica, las ofertas que ha encontrado para su perfil profesional se mueven entre los 1.800 y los 2.000 euros, unas cantidades que, a su juicio, resultan insuficientes para afrontar los gastos de vivir en Madrid. "El rango salarial que he visto de lo mío va de entre 1.800 a 2.000 más o menos. Pero el problema es la vivienda, la vida en general. No está barato", señala.

Alquileres como en Holanda

Una de las cosas que más ha sorprendido a Paola desde su regreso es comprobar que algunos gastos cotidianos apenas se diferencian de los que tenía cuando vivía en los Países Bajos. "De hecho, la compra está casi igual que en Holanda. Los alquileres están igual que en Holanda", asegura.

La creadora de contenido explica que ha buscado vivienda en diferentes zonas de Madrid, tanto en barrios céntricos como en otros más alejados, pero los precios que encuentra superan lo que esperaba destinar al alquiler.

"He mirado en el centro, en las afueras, en todas partes y está carísimo, no baja de 1.000 euros y en el centro 1.500, 2.000...", relata. Aunque ya había consultado los precios antes de regresar, reconoce que enfrentarse a ellos mientras busca empleo le ha hecho replantearse sus posibilidades económicas.

"Yo sabía esto porque yo ya había estado mirando alquileres pero claro, yo ahora estoy viendo lo que es España y estoy preocupada la verdad porque a mí los cálculos no me salen", confiesa.

"Es imposible ahorrar"

Más allá de encontrar una vivienda, lo que realmente preocupa a Paola es la dificultad de construir un proyecto de futuro cuando buena parte del sueldo termina destinándose a los gastos básicos.

"No se como estáis haciendo los españoles la verdad pero esto no es normal y lo que veo es que esto se ha normalizado mucho en España, el tener un sueldo para vivir ahogado", reflexiona.

Para la joven, esta situación también limita otras aspiraciones, como ahorrar para imprevistos o plantearse la compra de una vivienda propia. "Es imposible ahorrar, comprarse una casa ya es que ni me entra en la cabeza y me imagino que la gran mayoría de la gente estará compartiendo piso", añade.

Sin embargo, Paola tiene claro que no quiere volver a compartir vivienda después de tantos años trabajando y viviendo fuera. "Cosa que yo me niego ha hacer rotundamente porque tengo 34 años", afirma.

La creadora de contenido también se adelanta a quienes puedan recomendarle regresar a Holanda si considera que allí tenía mejores condiciones económicas. "Muchos me diréis que me vuelva a Holanda pero por qué me tengo que volver, por qué me tengo que ir de mi país", se pregunta.

Y aunque sabe que compartir su experiencia en redes sociales no solucionará el problema, considera importante expresar una preocupación como esta, que afecta a tantas personas. "Y muchos también me diréis de qué te sirve hablarlo ante una cámara, pues no sé de qué sirve pero lo tengo que decir porque de verdad no entiendo como se normaliza esto aquí", explica.

La joven termina su reflexión con una frase cargada de ironía: "Pero bueno, España va bien". Una manera de expresar su frustración ante las dificultades económicas que está encontrando en su regreso y que ponen de manifiesto uno de los grandes retos de quienes desean volver a empezar en su propio país.