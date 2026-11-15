Magalí, experta en Recursos Humanos: "Los jóvenes ya no ven los ascensos como un premio, sino como un trabajo mal pagado"

Las aspiraciones laborales han cambiado en los últimos años. Cada vez son más los profesionales que rechazan ascensos y puestos de mayor responsabilidad, especialmente entre las generaciones más jóvenes, que priorizan su bienestar frente a la posibilidad de mejorar su posición dentro de una empresa.

La experta en Recursos Humanos Magalí Riera explica que esta tendencia responde a una nueva forma de entender el trabajo. Mientras que antes convertirse en jefe era una de las principales metas profesionales, ahora muchos empleados se preguntan si merece la pena asumir más responsabilidades.

Según Riera, detrás de esta decisión existe "un cambio en la jerarquía de valores". Los trabajadores más jóvenes han visto cómo sus padres sacrificaban tiempo familiar y salud por sus empleos, sin que ese esfuerzo les garantizara estabilidad durante las crisis económicas.

A esta experiencia se suma la percepción de que muchos ascensos no ofrecen una compensación suficiente. Como señala la especialista, "el coste de oportunidad de asumir una responsabilidad supera el beneficio", especialmente cuando implica jornadas más largas, mayor disponibilidad y estrés.

Esta situación ha provocado que algunos profesionales dejen de considerar las promociones laborales como una recompensa. Para ellos, asumir un cargo superior puede traducirse en más obligaciones sin una mejora salarial que justifique el esfuerzo.

Priorizar el bienestar

Algunos empresarios consideran que las nuevas generaciones tienen menos ambición y una menor tolerancia al esfuerzo. Sin embargo, Magalí Riera rechaza esta interpretación y defiende que la decisión de no ascender responde a motivos diferentes.

"No es falta de ganas de trabajar, es instinto de supervivencia", sostiene la experta, que relaciona esta postura con el desgaste profesional y el síndrome del trabajador quemado, conocido como burnout.

Riera señala especialmente la situación de los mandos intermedios, que deben responder a las exigencias de la dirección mientras gestionan las necesidades de sus equipos. Una posición que, según explica, puede generar una presión constante.

Muchos empleados observan estas condiciones y prefieren mantener su puesto antes que asumir responsabilidades que puedan afectar a su descanso o a su salud mental. Perder la disponibilidad de los fines de semana o aumentar los niveles de estrés son algunas de las consecuencias que buscan evitar.

Para la especialista, el problema también está en que las compensaciones económicas y laborales "no están a la altura de lo que se espera del trabajador". Por eso, considera que las empresas deben revisar las condiciones que ofrecen a quienes aceptan una promoción.

De lo contrario, advierte de que las organizaciones pueden enfrentarse a "un vacío de liderazgo intermedio", ya que los profesionales mejor preparados podrían rechazar los ascensos para preservar su calidad de vida.

En ese escenario, las empresas podrían terminar promocionando a trabajadores con una mayor resistencia al desgaste o una ambición más marcada, en lugar de elegir necesariamente a quienes reúnen las mejores capacidades para dirigir equipos.

Riera considera que la solución pasa por ofrecer salarios competitivos, flexibilidad real y oportunidades de desarrollo profesional. También cree necesario que los empleados encuentren sentido a su trabajo y perciban que sus aportaciones son valoradas.

Nuevos líderes

El cambio de prioridades también afecta a la manera en que los jóvenes entienden las relaciones laborales. Según Magalí Riera, las nuevas generaciones buscan líderes en lugar de jefes autoritarios y prefieren trabajar en entornos donde tengan mayor capacidad de decisión.

La experta sostiene que estos profesionales "operan mejor con más autonomía y la asignación de un propósito". Considera que su preparación les permite asumir responsabilidades y demostrar sus capacidades sin necesidad de estar sometidos a una supervisión constante.

Por este motivo, cree que el modelo tradicional de jefe, centrado principalmente en controlar el trabajo de los empleados, está perdiendo atractivo. En su lugar, los trabajadores valoran a los responsables que confían en sus equipos y favorecen la colaboración.

Riera defiende que las empresas deben revisar las competencias que exigen a sus responsables. Entre ellas, considera fundamental la empatía y la capacidad de entender que los empleados tienen una vida personal que debe ser compatible con sus obligaciones laborales.

También insiste en que asumir un cargo de mayor responsabilidad debería ir acompañado de autonomía real, de manera que los trabajadores puedan organizar sus tareas sin depender constantemente de la supervisión de sus superiores.

Pese a que algunas compañías ya han comenzado a introducir modelos de trabajo por objetivos, la especialista advierte de que "la mayoría no están preparadas" para adaptarse a estas nuevas demandas.

De hecho, lamenta que algunas organizaciones estén retrocediendo hacia modelos basados en el presentismo, en los que se presta más atención al tiempo que un empleado permanece trabajando que a los resultados que consigue.

"No valoramos tanto la calidad como valoramos la cantidad de horas de dedicación", concluye Riera, que considera necesario cambiar esta mentalidad para que los ascensos vuelvan a resultar atractivos para los trabajadores.