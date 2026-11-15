Conchita, abuela cocinera: "Para que los plátanos no se pongan negros rápido, no los guardes en la nevera; mejor usa papel de plata"

Los plátanos son una de las frutas que antes pierden su aspecto fresco en casa. En cuestión de pocos días, pueden pasar de estar amarillos y en su punto a presentar manchas oscuras y una textura demasiado blanda, que nos obliga a tirarlos mucho antes de poder haberlos disfrutado.

Detrás de este proceso está el etileno, un gas vegetal que interviene en la maduración y que los propios plátanos liberan de forma natural. Su producción, unida a factores como la temperatura y las condiciones de almacenamiento, hace que esta fruta madure rápidamente una vez que llega a nuestra cocina.

Y aunque pensemos que todo está perdido, existe una forma de retrasar ese proceso y conseguir que los plátanos se mantengan en buen estado durante más tiempo. Así lo explica Conchi, abuela cocinera, quien señala que basta con cubrir el tallo de cada pieza con un trozo de papel de aluminio para ralentizar su maduración.

Cómo conservar los plátanos

Los plátanos tienen una particularidad que conviene tener en cuenta a la hora de almacenarlos: su maduración no se produce de manera uniforme en toda la pieza.

Hay una zona concreta que desempeña un papel importante en este proceso y sobre la que se puede actuar para intentar prolongar su conservación, y se trata del extremo por el que el plátano permanece unido al racimo.

Según explica Conchi, por esa parte se libera etileno, el gas vegetal que, como ya hemos contado, interviene en la maduración y que contribuye a que los plátanos cambien de color, se ablanden y desarrollen su característico sabor dulce.

"¿Qué vamos a hacer, entonces? Que no salga el gas", señala Conchi. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cubriendo esa zona para tratar de reducir la liberación de etileno y ralentizar, en cierta medida, el proceso de maduración.

Para hacerlo, Conchi utiliza un trozo de papel de aluminio, también conocido popularmente como papel de plata, que coloca alrededor del rabito del plátano. Después, ajusta el material para que quede bien sujeto y utiliza una pequeña goma elástica para mantenerlo en su sitio.

Después, ajusta el material para que quede bien sujeto y utiliza una pequeña goma elástica para mantenerlo en su sitio. De esta forma, evita que el papel se desprenda y consigue que la parte superior permanezca cubierta.

La cocinera muestra que también se puede aplicar el truco cuando los plátanos se separan individualmente del racimo. "Yo, como no sé cómo los vamos a comer, yo los divido y en el rabito lo tapo bien y aquí tengo plátano para días", explica.

La idea es adaptar el método a la cantidad de fruta que se vaya a consumir. Si se compran varios plátanos y se quiere comer uno cada día, se puede cubrir el tallo de cada pieza por separado.

Si, por el contrario, se prefiere mantenerlos unidos, basta con envolver la zona en la que se conectan al racimo.

Aunque se trata de un método doméstico fácil de aplicar, conviene matizar que cubrir el tallo no detiene por completo la maduración ni garantiza que los plátanos permanezcan amarillos durante un número concreto de días.

El papel de aluminio puede ayudar a ralentizar el proceso, pero el resultado dependerá también de la madurez inicial de la fruta, la temperatura de la cocina y las condiciones de almacenamiento.

Dónde guardar los plátanos

Más allá de cómo conservar los plátanos, el lugar donde los guardamos también tiene importancia y una de las recomendaciones principales es mantener los plátanos a temperatura ambiente mientras todavía estén verdes o no hayan alcanzado el punto de maduración deseado.

El frigorífico no es la mejor opción para conservarlos en esa fase, ya que las bajas temperaturas pueden provocar daños por frío y alterar su textura y su capacidad para madurar con normalidad.

Lo más práctico es colocarlos en un frutero en una zona fresca y ventilada de la cocina, lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor, como el horno o los fogones.

Una temperatura elevada acelera las reacciones que intervienen en la maduración, por lo que dejar los plátanos junto a una ventana donde incida el sol durante varias horas puede hacer que se ablanden antes.

También conviene evitar que queden amontonados o aplastados debajo de otras frutas. Los golpes y la presión pueden dañar la piel y favorecer la aparición de zonas oscuras, mientras que una ventilación adecuada ayuda a mantener unas condiciones de almacenamiento más favorables.

La separación respecto a otras frutas que producen etileno puede marcar una diferencia, especialmente si se han comprado plátanos todavía verdes y se pretende consumirlos a lo largo de varios días. No hace falta aislarlos por completo, pero sí evitar que permanezcan pegados a piezas muy maduras que puedan acelerar su proceso de maduración.

Qué hacer con plátanos maduros

Incluso con una buena conservación, los plátanos acabarán madurando. En lugar de desecharlos cuando aparecen muchas manchas oscuras, se pueden utilizar en recetas en las que su textura blanda y su dulzor natural resultan especialmente útiles.

Una de las opciones más habituales es preparar un bizcocho de plátano o un banana bread, ya que la pulpa madura aporta humedad y sabor a la masa.

También se pueden triturar para elaborar tortitas, añadir a un bol de avena o mezclar con yogur natural. Cuanto más maduros estén, más dulce será su sabor, por lo que puede ser posible reducir la cantidad de azúcar añadida en algunas recetas.

Otra alternativa consiste en pelarlos, cortarlos en rodajas y congelarlos en un recipiente o una bolsa apta para el congelador. De esta forma, se pueden utilizar más adelante en batidos, helados caseros o preparaciones de repostería. La congelación altera su textura al descongelarlos, pero no supone un inconveniente cuando se van a triturar o incorporar a una masa.

Eso sí, conviene distinguir entre una fruta muy madura y otra que ya se ha estropeado. Las manchas oscuras en la piel son habituales en los plátanos maduros, pero la presencia de moho, un olor desagradable o una pulpa con signos evidentes de descomposición son motivos para desecharlos.