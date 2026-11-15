Alba, pescadora: "Si el pescado es más barato es porque vienen en contenedores desde Marruecos, pero no es fresco"

El pescado que llega a las pescaderías y los supermercados españoles no siempre tiene el mismo origen ni responde a los mismos métodos de producción.

Mientras parte de los consumidores busca las opciones más económicas, los profesionales de la pesca artesanal denuncian las dificultades para competir con productos importados que llegan al mercado a precios más bajos.

Alba Aguilera, pescadora de 24 años en el puerto de Barcelona, conoce bien esta realidad. Es la trabajadora más joven de su sector en Cataluña y cada jornada sale al mar con su propia embarcación para capturar pescado mediante técnicas artesanales.

Desde su experiencia, considera que el consumidor no siempre es consciente de la procedencia de lo que compra ni del trabajo que hay detrás de cada pieza, tal y como cuenta en una entrevista concedida al diario Metrópoli (EL ESPAÑOL).

"La gente va al súper, compra salmón, y ni se plantea de dónde viene. Aquí no hay salmón. Pero es lo que ahora está de moda y nosotros no podemos competir con eso", explica.

Una reflexión que pone sobre la mesa una cuestión que afecta directamente a las pequeñas embarcaciones, como es la competencia con un mercado en el que la disponibilidad, el precio y la procedencia del pescado condicionan las decisiones de compra.

Competencia de precios

Una de las situaciones que más preocupa a la joven es la preferencia por determinados productos congelados que llegan desde otros países. En concreto, señala el pescado procedente de China y Marruecos, que encuentra en el mercado a precios más asequibles que los productos capturados por la flota artesanal local.

"Claro que es más barato. Pero no es fresco, no es nuestro", lamenta. La pescadora reivindica así el valor del producto de proximidad frente a una oferta que compite principalmente en precio.

Su crítica no se dirige a quienes buscan ahorrar en la cesta de la compra, sino a la escasa visibilidad que, a su juicio, tiene el origen del pescado cuando llega al consumidor.

En España, la normativa europea exige que el pescado y los productos de la pesca comercializados indiquen información sobre su denominación comercial, método de producción y zona de captura o país de producción.

En el caso de los productos congelados, también debe facilitarse información sobre su estado. Consultar estos datos permite distinguir entre pescado capturado en aguas próximas y mercancía procedente de otros mercados.

Para Alba, conocer esa procedencia debería formar parte de la decisión de compra. No se trata únicamente de comparar cuánto cuesta un kilo, sino de saber qué producto se está llevando a casa y de dónde procede.

Lo que paga el consumidor

La diferencia entre el esfuerzo que exige la pesca y su rentabilidad es otra de las preocupaciones de Alba. Su trabajo comienza de madrugada y no termina cuando regresa al puerto. Después debe desenredar las redes, limpiar las capturas, clasificarlas y preparar las cajas que llevará a la lonja para su venta.

Allí, el pescado se subasta y su precio depende de factores como la especie, la cantidad disponible, la calidad de las capturas y la demanda de los compradores. Por eso, no siempre resulta sencillo calcular cuánto dinero obtendrá cada jornada.

La propia pescadora reconoce que cada vez encuentra menos pescado en el mar. "Haces lo mismo, o incluso más, y sacas la mitad", explica. Una situación que repercute directamente en la rentabilidad de una actividad que requiere muchas horas de trabajo y una inversión constante en el mantenimiento de las embarcaciones y los aparejos.

"Todo este esfuerzo para lo que se gana... hay días que piensas en tirar la toalla", admite.

Un oficio sin relevo

El problema de los precios y la competencia exterior se suma a la dificultad, cada vez mayor, de la falta de jóvenes dispuestos a dedicarse a la pesca. Alba, como explica a Metropoli, lo conoce de primera mano. Con 24 años, es la trabajadora más joven del sector en Cataluña, una circunstancia que considera preocupante.

"Es un síntoma de que algo no va bien si yo con 24 años soy la más joven, nadie quiere esto. Es muy duro, se gana poco, y todo el mundo lo ve como algo de otro tiempo, lo entiendo", asegura.

Alba no pretende idealizar su profesión ni ocultar sus dificultades, pero si quiere mostrar lo que ocurre detrás de cada caja que llega a la lonja y recordar que el pescado también tiene una historia, un origen y un trabajo que merece ser conocido.