Rosa Vallejo, abuela cocinera: "Las almejas más buenas no llevan tomate, se hacen con ajo, 150 ml de caldo y un chorrito de vino blanco"

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Las almejas son uno de los mariscos más apreciados de la gastronomía española. Su sabor a mar y su versatilidad en la cocina permiten preparar desde arroces y guisos hasta aperitivos sencillos que apenas necesitan unos pocos ingredientes para quedar deliciosos.

Aunque existen muchas formas de cocinarlas, una de las más tradicionales consiste en acompañarlas con una salsa elaborada con ajo, perejil y vino blanco. Una combinación que permite realzar el sabor del marisco sin recurrir a preparaciones demasiado complicadas.

Y es que, para conseguir unas almejas jugosas y llenas de sabor, no hace falta utilizar tomate ni una larga lista de ingredientes. En ocasiones el secreto está en preparar un buen sofrito y conseguir que la salsa tenga la consistencia adecuada.

Así lo demuestra Rosa Vallejo, una abuela cocinera que comparte sus recetas en TikTok a través de la cuenta @conbuenhumor, donde ha conquistado a numerosos usuarios con su simpatía y su manera cercana de explicar los platos de toda la vida.

Entre sus propuestas se encuentra una receta de almejas en salsa verde que destaca por su sencillez. Para prepararla utiliza ajo, perejil, guindilla, vino blanco y caldo de pescado. El resultado es un plato de los que invitan a tener pan cerca, con una salsa aromática que acompaña a las almejas y permite disfrutar de todo su sabor.

El truco de Rosa Vallejo

Una de las claves de esta receta está en preparar una salsa con pocos ingredientes, pero incorporándolos en el orden adecuado para conseguir un buen resultado. Rosa Vallejo comienza calentando una sartén y añadiendo los ajos picados, que deja cocinar hasta que empiezan a adquirir un ligero tono dorado.

Después incorpora la guindilla y el perejil, dos ingredientes que aportan aroma y un toque de sabor diferente a la preparación. "Ponemos los ajitos en la sartén para que se vayan dorando. Ahora colocamos la guindilla y el perejil. Echamos un chorrito de vino blanco y dejamos que se evapore", explica la cocinera.

El vino blanco es uno de los ingredientes que marcan la diferencia en esta receta, ya que aporta acidez y ayuda a equilibrar el sabor del ajo y del marisco. Además, al dejarlo reducir durante unos minutos, la salsa adquiere un aroma más intenso y se integran mejor los distintos ingredientes.

La guindilla, por su parte, es opcional para quienes no disfrutan del picante, aunque una pequeña cantidad puede aportar un contraste agradable sin llegar a dominar el plato.

Una salsa con más cuerpo

Otro de los secretos de Rosa Vallejo está en utilizar una pequeña cantidad de harina para conseguir que la salsa tenga más cuerpo. Este ingrediente actúa como espesante y permite obtener una textura ligeramente ligada, de manera que la salsa se adhiera mejor a las almejas.

La clave es no añadir demasiada cantidad. Basta con una pequeña cucharada para espesar el conjunto sin convertirlo en una preparación excesivamente densa. Después incorpora un poco de caldo de pescado, que aporta profundidad de sabor y ayuda a conseguir la consistencia deseada.

Al mezclarlo con la harina, se forma una salsa suave que puede ajustarse añadiendo algo más de líquido si queda demasiado espesa. Mientras prepara esta mezcla, la cocinera cuece las almejas en una olla aparte hasta que se abren.

Este paso permite comprobar cuáles se han abierto durante la cocción y evita que permanezcan demasiado tiempo al fuego mientras se elabora la salsa. Una vez listas, Rosa las incorpora a la sartén para que se mezclen con el ajo, el perejil, el vino blanco y el caldo de pescado.

La abuela recomienda dejar que el conjunto repose y se cocine durante unos diez minutos para que los sabores terminen de integrarse, aunque conviene evitar una cocción prolongada de las almejas ya abiertas para que no pierdan jugosidad.

Limpieza de las almejas

Antes de preparar esta receta, es importante prestar atención a la limpieza del marisco, ya que las almejas pueden contener restos de arena en su interior. Para reducir este problema, conviene comprarlas en establecimientos de confianza y comprobar que las conchas estén enteras y en buen estado.

Si se mantienen abiertas antes de cocinarlas, se puede dar un pequeño toque a la concha para comprobar si reaccionan y se cierran. Las que estén rotas o no respondan deben desecharse.

Una vez cocinadas, las almejas deben abrirse. Las que permanezcan cerradas después de una cocción suficiente se desechan por precaución.

Otro detalle importante es controlar la cantidad de sal. Tanto las almejas como el caldo de pescado pueden aportar suficiente sabor salado, por lo que es preferible probar la salsa antes de añadir más.

Almejas en salsa verde Ingredientes Almejas frescas, 1 kg

Ajo, 3 dientes

Caldo de pescado, 150 ml

Vino blanco, 75 ml

Harina de trigo, 1 cucharada

Guindilla, 1 unidad

Perejil, 2 cucharadas

Aceite de oliva virgen extra, 3 cucharadas

Sal al gusto Paso 1 Revisa las almejas y desecha las que tengan las conchas rotas o presenten señales de estar en mal estado. Límpialas siguiendo las recomendaciones del establecimiento donde las hayas comprado. Paso 2 Pela los tres dientes de ajo y pícalos en trozos pequeños. Lava también el perejil fresco, sécalo y pícalo finamente. Paso 3 Coloca una sartén amplia a fuego medio y añade las tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Paso 4 Incorpora los ajos picados y deja que se cocinen lentamente hasta que comiencen a dorarse. Remueve de vez en cuando para evitar que se quemen. Paso 5 Añade la guindilla y el perejil fresco picado. Mezcla durante unos segundos para que desprendan su aroma y se integren con el aceite. Paso 6 Vierte el vino blanco y deja que hierva suavemente durante unos minutos para que se reduzca y los sabores se concentren. Paso 7 Mientras tanto, coloca las almejas en una olla con tapa y un pequeño fondo de agua. Caliéntalas hasta que se abran, retirándolas conforme estén listas para evitar que se cocinen en exceso. Paso 8 Vuelve a la sartén y añade la cucharada rasa de harina. Remueve bien para que se mezcle con el aceite y los demás ingredientes, procurando que no queden grumos. Paso 9 Incorpora poco a poco el caldo de pescado, sin dejar de remover, hasta obtener una salsa ligeramente espesa y homogénea. Paso 10 Deja que la salsa hierva suavemente durante un par de minutos para que la harina se cocine y pierda su sabor a crudo. Paso 11 Introduce las almejas abiertas en la sartén y mueve el recipiente con suavidad para que todas queden impregnadas de la salsa verde. Paso 12 Cocina el conjunto brevemente, solo el tiempo necesario para que las almejas se calienten y se mezclen los sabores. Si la salsa queda demasiado espesa, añade un poco más de caldo de pescado. Paso 13 Prueba la salsa y ajusta la sal únicamente si es necesario. Retira la guindilla si no quieres que el plato siga adquiriendo intensidad. Paso 14 Sirve las almejas recién hechas, espolvorea un poco más de perejil fresco por encima y acompáñalas con pan para aprovechar la salsa.

Más tiernas y jugosas

Uno de los errores más habituales al cocinar almejas es dejarlas demasiado tiempo al fuego. Aunque necesitan alcanzar una cocción suficiente para resultar seguras, prolongarla innecesariamente puede hacer que su carne quede dura y gomosa.

Por eso, una buena opción es abrirlas primero en una olla y añadirlas a la salsa cuando esta ya esté prácticamente terminada, como propone Rosa Vallejo. También es importante utilizar una sartén suficientemente amplia para que las almejas puedan mezclarse con la salsa sin necesidad de removerlas continuamente con una cuchara.

En lugar de darles muchas vueltas, se puede mover suavemente la sartén para repartir la salsa y evitar que el marisco se desprenda de las conchas.

Otro consejo es controlar la consistencia de la salsa. Debe quedar ligeramente espesa, pero no tanto como para ocultar el sabor de las almejas. Si se utiliza demasiado harina, la preparación puede resultar pesada. En cambio, una pequeña cantidad combinada con el caldo de pescado permite conseguir una textura más agradable.

Por último, conviene servir el plato inmediatamente después de terminarlo, cuando las almejas todavía están calientes y la salsa conserva su mejor textura.