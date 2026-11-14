María Albero, chef: "Para unas patatas doradas y crujientes, no las frías en aceite, mejor cuécelas en agua y fríelas con 50g de mantequilla"

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Las patatas son uno de esos alimentos que admiten prácticamente cualquier preparación. Fritas, asadas, cocidas o al horno, funcionan como guarnición, protagonizan platos principales y forman parte de algunas de las recetas más populares de nuestra gastronomía.

Aunque cada casa tiene su propia manera de prepararlas y cada cocinero guarda algún truco para conseguir el punto perfecto, hay una costumbre que parece universal: freírlas en aceite. Conseguir que queden doradas por fuera y tiernas por dentro depende, en buena medida, de la temperatura, el tiempo de cocción y el tipo de grasa que se utiliza.

Sin embargo, incluso esa fórmula se puede cambiar. La chef María Albero propone una alternativa que se aleja de la fritura tradicional y que permite conseguir unas patatas cremosas por dentro y doradas por fuera con un truco tan sencillo como cocerlas en agua y terminarlas en una sartén con mantequilla.

El truco de María Albero

La forma habitual de preparar unas patatas fritas consiste en sumergirlas en abundante aceite caliente hasta que adquieren ese característico color dorado. Aunque es una técnica sencilla y consigue una textura crujiente, también tiene algunas particularidades nutricionales que conviene tener en cuenta.

Las patatas, por sí mismas, son un alimento con un contenido relativamente bajo en grasa. Su composición cambia considerablemente cuando se fríen, ya que durante la cocción absorben parte del aceite en el que están sumergidas.

El problema no está en consumir aceite de oliva, una grasa con un perfil nutricional interesante, sino en la cantidad que puede incorporar el alimento durante una fritura convencional.

A esto se suma que, cuando el aceite se reutiliza o se somete a temperaturas demasiado elevadas, puede deteriorarse y generar compuestos de oxidación que no interesa incorporar habitualmente a nuestra alimentación.

Por eso, modificar la técnica de cocción puede ser una buena manera de controlar la cantidad de grasa que termina en el plato. Y precisamente ahí está la propuesta de María Albero, que prescinde de la inmersión en aceite y apuesta por una cocción en dos fases.

La diferencia es que, en lugar de introducir las patatas crudas directamente en la sartén, la chef comienza cociéndolas en abundante agua durante unos 12-15 minutos, hasta que están tiernas.

Este primer paso permite que el interior se cocine sin necesidad de añadir ninguna grasa y evita que la patata tenga que permanecer tanto tiempo en contacto con el aceite para alcanzar el punto adecuado.

Una vez escurridas, llega el momento de dorarlas. Albero utiliza una combinación de 50 gramos de mantequilla sin sal y 50 mililitros de aceite de oliva virgen extra, a la que incorpora una chalota picada, sal y pimienta.

Después añade las patatas y las cocina a fuego medio-bajo durante unos 25-30 minutos, removiendo de vez en cuando para que se doren por diferentes lados.

Esta técnica tiene una particularidad: las patatas no quedan sumergidas en grasa, como sucede en una fritura convencional, sino que se cocinan lentamente en una cantidad controlada de mantequilla. Así se consigue una superficie dorada y un interior muy tierno, sin necesidad de recurrir a una fritura por inmersión.

El limón y la chalota

La receta de María Albero también se aleja de las preparaciones más sencillas gracias a los ingredientes que incorpora durante la cocción. Uno de ellos es la chalota, una variedad de cebolla de sabor suave y ligeramente dulce que aporta aroma sin dominar el conjunto.

Al cocinarse junto a la mantequilla, la chalota va perdiendo parte de su intensidad y desarrolla un sabor más delicado. Esto permite que las patatas absorban sus matices mientras se doran, sin necesidad de recurrir a salsas o condimentos más elaborados.

El otro ingrediente que marca la diferencia es el limón. La chef añade el zumo de una pieza cuando las patatas ya están prácticamente hechas y prolonga la cocción durante otros cinco minutos.

Este paso introduce un punto de acidez que contrasta con el sabor graso de la mantequilla y el aceite, haciendo que el resultado sea menos pesado en boca.

El perejil picado completa la preparación y aporta frescura. Se incorpora al final, junto con el limón, para conservar mejor su aroma. La sal y la pimienta permiten ajustar el sabor, aunque también se pueden añadir otras hierbas aromáticas en función del plato con el que se vayan a servir.

Y ahora sí, una vez conocidos los secretos de la chef, podemos pasar a la receta.