Flori Iakab, camionera de 24 años, en el interior de su camión. Instagram @floriiakng

Flori, 24 años, camionera: "Paso hasta 12 días fuera de casa, pero en pocos años puedes ahorrar para comprarte una vivienda"

El transporte de mercancías por carretera sigue siendo un sector en el que predominan los hombres, aunque cada vez son más las mujeres que deciden ponerse al volante de un camión y trabajar en rutas nacionales e internacionales.

Una de ellas es Flori Iakab, una joven camionera de 24 años que conduce un vehículo de 40 toneladas junto a su pareja, Gabi Negoescu, de 28 años. Ambos recorren las carreteras europeas transportando frutas y hortalizas desde Almería.

Sus viajes los llevan hasta países como Francia, Alemania, Países Bajos o Suiza, donde entregan productos procedentes de la huerta almeriense. Durante esos desplazamientos pasan varios días viviendo prácticamente dentro del camión.

Aunque se trata de un trabajo exigente, Flori considera que el transporte internacional puede ofrecer buenas oportunidades económicas a las parejas jóvenes que quieren ahorrar y están dispuestas a pasar largas temporadas lejos de casa.

"En pocos años puedes comprarte una casa, aunque es una profesión que requiere muchos días en ruta", explica la joven, que reconoce que los ingresos deben valorarse teniendo en cuenta las horas de trabajo y los sacrificios personales.

De acompañante a camionera

De origen rumano y afincada en Roquetas de Mar (Almería), Flori nunca imaginó que acabaría dedicándose profesionalmente al transporte de mercancías.

Su interés por este trabajo surgió cuando comenzó a acompañar a Gabi en sus viajes por Europa. Al principio, él realizaba las rutas solo, algo que a ella le preocupaba por las largas jornadas en carretera y los días que pasaban separados.

Fue entonces cuando decidió sacarse el permiso de conducir camiones para poder compartir el trabajo con su pareja. Una decisión que terminó convirtiéndose en su profesión.

Los comienzos no fueron fáciles. Flori reconoce que las dimensiones del vehículo y la responsabilidad de conducir un camión de 40 toneladas le imponían bastante respeto.

Su primera experiencia al volante fue durante un viaje hacia Alemania y Suiza, donde tuvo que enfrentarse a carreteras con nieve. Aquella situación le hizo comprender la importancia de extremar las precauciones y detenerse cuando las condiciones no son seguras.

Con el paso del tiempo fue ganando confianza hasta acostumbrarse a conducir vehículos pesados por distintos países europeos.

Actualmente comparte su experiencia en redes sociales, a través de su perfil de Instagram @floriiakng, y en su canal de YouTube Los Gordis, donde muestra cómo es su día a día junto a Gabi.

Hasta 12 días en ruta

Uno de los mayores inconvenientes de trabajar en el transporte internacional es el tiempo que los conductores deben permanecer fuera de casa.

En el caso de Flori y Gabi, sus rutas suelen durar entre 9 y 10 días, aunque algunas pueden completarse en cinco o seis jornadas y otras se prolongan hasta los 11 o 12 días.

La duración depende del destino, las condiciones del transporte y los tiempos necesarios para cargar y descargar la mercancía.

Durante los desplazamientos, ambos se turnan al volante para organizar el trabajo y cumplir con los tiempos de conducción y descanso establecidos por la normativa.

Aunque viajar en pareja les permite compartir las jornadas, también deben organizar las comidas, las paradas y las horas de descanso dentro de un espacio reducido.

Esta forma de vida condiciona sus planes personales. La pareja tiene cuatro perros que se quedan al cuidado de la madre de Gabi mientras ellos trabajan fuera de España.

Flori reconoce que le gustaría tener hijos en el futuro, pero considera que actualmente sería complicado compatibilizar la maternidad con un empleo que les obliga a pasar tantos días lejos de su hogar.

Por ese motivo, prefiere esperar hasta que sus circunstancias laborales le permitan dedicar más tiempo a su familia.

Un trabajo para ahorrar

Uno de los aspectos que más valora Flori de su profesión es la posibilidad de conseguir unos ingresos que permitan ahorrar para proyectos importantes, como la compra de una vivienda.

La joven considera que una pareja que trabaja en el transporte internacional y mantiene sus gastos controlados puede reunir una cantidad importante de dinero en pocos años.

En su caso, ambos comparten profesión, no tienen hijos y procuran organizar sus gastos para aprovechar al máximo los ingresos que obtienen durante las rutas.

No obstante, Flori reconoce que trabajar como camionera exige una dedicación considerable. Los días fuera de casa y el tiempo que pasan pendientes del transporte hacen que los ingresos no siempre resulten tan elevados cuando se comparan con las horas dedicadas.

Para reducir los gastos durante los viajes, la pareja también procura preparar su propia comida en el camión, en lugar de acudir constantemente a restaurantes o áreas de servicio.

Esto les obliga a planificar las compras y organizar los alimentos que necesitan durante cada ruta, pero les permite ahorrar una parte del dinero que gastarían comiendo fuera.

Aunque reconoce los sacrificios de este estilo de vida, Flori considera que puede ser una alternativa interesante para quienes buscan estabilidad económica y están dispuestos a pasar largas temporadas en carretera.

Prejuicios al volante

Más allá de las dificultades propias del transporte internacional, Flori también ha tenido que enfrentarse a los prejuicios que todavía existen hacia las mujeres que conducen vehículos pesados.

La joven explica que algunas personas dan por hecho que simplemente acompaña a su pareja, sin imaginar que también tiene el permiso necesario y trabaja conduciendo el camión.

Una de las situaciones que recuerda ocurrió durante una parada en un área de servicio, cuando otro transportista descubrió que ella también se ponía al volante.

Según relató, aquel conductor reaccionó como si Gabi tuviera que asumir la mayor parte del trabajo, pese a que ambos se encargaban de conducir durante las rutas.

Para Flori, este tipo de comentarios evidencian que todavía hay personas a las que les sorprende encontrar mujeres trabajando en el transporte de mercancías.

Pese a ello, asegura sentirse satisfecha con su profesión. Lo que comenzó como una forma de acompañar a su pareja terminó convirtiéndose en un trabajo que le permite recorrer Europa y ahorrar para sus planes de futuro.