Estrella, 30 años: "He vuelto a España después de 7 años viviendo en Londres. De qué sirve el dinero si anochece a las 4 de la tarde"

España cuenta con una de las generaciones mejor preparadas de su historia, pero el mercado laboral sigue sin encontrarles hueco. Con casi cuatro de cada diez trabajadores desempeñando puestos por debajo de su formación y una fuga de más de 8.600 jóvenes al año hacia el extranjero, el país se enfrenta a una paradoja: los jóvenes se marchan mientras las empresas buscan trabajadores.

Reino Unido o Alemania se han convertido en destinos habituales para quienes buscan mejores condiciones laborales. Pero marcharse no siempre significa quedarse para siempre. Después de años fuera, muchos españoles deciden regresar y cambiar las oportunidades por algo que echan de menos: su entorno, sus costumbres y una calidad de vida que no siempre encuentran en el extranjero.

Es el caso de Estrella, de 30 años, que ha regresado a España después de vivir casi siete años en Londres. Aunque reconoce que todavía está adaptándose y que conoce a personas que volvieron a marcharse al extranjero después de regresar, ella tiene claro que no se arrepiente de haber tomado esa decisión.

Una vuelta a España complicada

La experiencia de vivir en otro país suele cambiar la manera de entender el trabajo, el dinero y hasta las prioridades personales, una transformación que conoce bien Estrella.

Durante casi siete años residió en Londres, una etapa que recuerda como una de las experiencias más importantes de su vida y que recomienda a cualquier persona que tenga la oportunidad de vivir en el extranjero.

"Es una experiencia que me cambió la vida. Agradezco muchísimo haberla vivido y siempre recomiendo a todo el mundo que, si puede vivir una experiencia en otro país, lo haga sin dudarlo", explica la española en un vídeo de sus redes sociales.

Su balance de aquellos años es positivo, especialmente por las oportunidades profesionales que encontró al otro lado del canal de la Mancha.

Como ocurre con muchos españoles que trabajan en Reino Unido, pudo comprobar las diferencias salariales y las posibilidades de desarrollo que ofrece un mercado laboral distinto al español.

En determinados sectores, los sueldos británicos pueden ser considerablemente superiores a los españoles y algunas empresas ofrecen revisiones salariales periódicas, mejores perspectivas de promoción y una mayor capacidad para progresar profesionalmente.

Sin embargo, las condiciones laborales no son el único elemento que determina dónde quiere vivir una persona. Estrella decidió regresar hace unos meses y reconoce que tenía miedo de no volver a sentirse cómoda en España.

Sus dudas no eran infundadas: durante su estancia en Londres conoció a muchos españoles que habían regresado a su país y que, al poco tiempo, decidieron marcharse de nuevo a Reino Unido porque no conseguían adaptarse.

"Conocí en Londres a mucha gente que se volvió a España y después volvió de nuevo al Reino Unido porque me dijeron que no se adaptaron, que no estaban felices", cuenta.

Aquellas experiencias hicieron que se planteara cómo sería su propia vuelta y si sería capaz de recuperar la vida que había dejado atrás tantos años antes.

El choque cultural inverso

La respuesta, al menos por ahora, no es tan sencilla como podría parecer. Estrella admite que todavía no se ha adaptado completamente a España, aunque tiene claro que regresar ha sido la decisión correcta.

Una sensación que puede resultar contradictoria para quienes nunca han vivido durante un periodo prolongado en otro país, pero que es más habitual de lo que parece entre quienes vuelven después de construir una vida en el extranjero.

Lo que le está ocurriendo a Estrella tiene nombre: choque cultural inverso. Se trata de un fenómeno que experimentan algunas personas cuando regresan a su país de origen después de pasar una larga temporada en el extranjero.

La razón es que, durante los años que se vive fuera, no solo cambia el entorno, también lo hace la propia persona. Se adquieren nuevas costumbres, se establecen otras rutinas, se construyen amistades y se aprende a desenvolverse en una sociedad con normas y formas de relacionarse diferentes.

Al regresar, el país sigue siendo el mismo en muchos aspectos, pero quien vuelve ya no lo percibe de la misma manera.

"El choque cultural inverso se refiere a las dificultades emocionales y psicológicas que experimentan las personas al regresar a su país de origen después de vivir en el extranjero", explica.

Para ella, uno de los aspectos más complicados fue dejar atrás una rutina que había construido durante casi siete años. En Londres tenía su trabajo, sus horarios, sus lugares habituales y una vida completamente organizada.

Volver significa empezar a construir todo eso de nuevo, pero en un entorno que, aunque familiar, puede resultar extraño después de tanto tiempo.

"Cuando llegas aquí a España, muchas veces las cosas no son como las imaginabas o como las planteabas", admite. Por eso, una de sus recomendaciones es no idealizar constantemente el país en el que se vivía antes y recordar los motivos que llevaron a tomar la decisión de regresar.

Su consejo es darse tiempo, aceptar que el regreso implica un nuevo proceso de adaptación y no tomar decisiones precipitadas cuando aparecen las primeras dificultades. "Intentemos ver y valorar las cosas buenas que tenemos en España, que antes no teníamos", recomienda.

Una calidad de vida diferente

Uno de los aspectos que más pesan en la decisión de Estrella es la calidad de vida. Aunque reconoce que en Londres tenía más dinero y mejores oportunidades profesionales, considera que las ventajas económicas no siempre compensan las diferencias que encuentra en su día a día.

"Es verdad que en Londres tienes mucho más dinero, pero ¿para qué te sirve el dinero si anochece a las cuatro de la tarde?", se pregunta.

Tomar algo en una terraza, aprovechar las horas de sol o salir a pasear sin tener que preocuparse constantemente por la lluvia son pequeños placeres que ahora valora de otra manera.

"El poder estar en una terraza tranquilamente, tomando algo sin que haga frío, sin que llueva, esos ratos yo no los cambiaría por nada", asegura.

La comparación entre ambos países también obliga a mirar más allá del salario. Londres ofrece oportunidades laborales en sectores muy diversos y permite acceder a remuneraciones que, en determinados perfiles profesionales, superan las que se encuentran en España.

No obstante, el coste de la vivienda, el transporte y otros gastos cotidianos condicionan la capacidad de ahorro de quienes residen en la capital británica.

Estrella también cuestiona que tener un sueldo superior garantice necesariamente una mayor estabilidad económica. "¿Para qué quieres tener una estabilidad económica si normalmente con los sueldos que tenemos en Inglaterra tampoco te permiten comprarte una casa?", plantea.

La vivienda es precisamente uno de los grandes problemas que comparten ambos países, aunque con características diferentes.

Londres se encuentra entre las ciudades europeas con mayores dificultades de acceso a la vivienda, mientras que en España los precios del alquiler y la compra también se han convertido en un obstáculo para muchos jóvenes que intentan independizarse.

Sin embargo, y a pesar de las dificultades que está encontrando durante estos primeros meses, Estrella tiene claro que volver ha sido lo mejor que podía hacer.