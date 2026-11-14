Elisabeth, concejala de un pueblo de 233 habitantes: "Buscamos alguien que quiera trabajar como auxiliar en una residencia de mayores"

La despoblación y el envejecimiento se han convertido en dos de los grandes desafíos de los pequeños municipios españoles. Una situación que no solo afecta al número de habitantes, sino también a la dificultad para encontrar trabajadores que permitan mantener determinados servicios cubiertos.

Y es que, aunque muchas veces se relaciona la vida en los pueblos con la falta de oportunidades laborales, lo cierto es que existen sectores donde resulta complicado cubrir las vacantes disponibles.

Entre los perfiles más solicitados se encuentran camareros, cocineros, profesionales de la agricultura y ganadería, trabajadores de la construcción y especialistas en oficios tradicionales, como fontaneros o panaderos. A ellos se suman quienes se encargan de gestionar bares, centros sociales y otros servicios municipales.

Pero hay otro ámbito donde la necesidad de profesionales resulta especialmente importante: el cuidado de las personas mayores, una actividad fundamental en localidades donde buena parte de la población tiene una edad avanzada.

En España hay más de 160.000 Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), de los cuales más de 130.000 trabajan en el Sistema Nacional de Salud, mientras que el resto desarrolla su actividad en el sector privado o sociosanitario.

Se trata, además, de una profesión mayoritariamente femenina. Y es que, las mujeres representan alrededor del 90 % de las plantillas dedicadas a los cuidados auxiliares, la atención sociosanitaria y la ayuda a domicilio, trabajos esenciales para el bienestar de miles de personas.

Precisamente, una de estas oportunidades laborales se encuentra en un pequeño municipio de Cuenca, donde el Ayuntamiento lleva semanas intentando encontrar a una persona que quiera incorporarse a un servicio destinado a sus vecinos de mayor edad.

La oferta se ha dado a conocer a través de la cuenta de redes sociales @nosvamospalpueblo, un proyecto que recorre diferentes localidades españolas para mostrar cómo es la vida rural a través de las experiencias de sus habitantes.

En uno de sus vídeos interviene Elisabet Soler, concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz de Moya, quien ha querido aprovechar la ocasión para dar visibilidad a una vacante que todavía no han conseguido cubrir.

"En Santa Cruz de Moya hay una oferta de empleo. Hablando de que no hay trabajo en los pueblos, tengo que reseñar que sí que hay trabajo y hay muchos", explica la concejala.

Según cuenta, el Ayuntamiento necesita incorporar a una persona para trabajar en la vivienda de mayores del municipio, aunque encontrar candidatos está resultando más difícil de lo esperado.

"Nosotros por ejemplo desde el Ayuntamiento hace como un mes o más que estamos buscando un auxiliar para trabajar en la vivienda de mayores y nos está costando dios y ayuda encontrar a alguien", reconoce.

El centro cuenta con nueve residentes que mantienen su autonomía, por lo que las funciones del puesto no son exactamente las mismas que las de una residencia destinada a personas con un mayor grado de dependencia. "La vivienda de mayores está en Santa Cruz de Moya, es una vivienda con nueve residentes que se valen por sí mismos", señala Soler.

Entre las tareas habituales se encuentran ayudar a los residentes con su higiene personal, preparar las comidas y mantener limpios los espacios que utilizan. "Simplemente hay que ayudarles un poco a asearse, hay que hacer las comidas, hay que limpiar, pero son personas que no son dependientes", aclara.

Qué requisitos se necesitan

Una de las cuestiones que más pueden interesar a quienes estén buscando trabajo es la formación necesaria para optar a esta vacante.

La concejala explica que existen distintas titulaciones que permiten acceder al puesto, por lo que no está dirigido exclusivamente a personas con estudios de auxiliar de enfermería. "Hay varias homologaciones para quienes quieran optar a este puesto de trabajo", adelanta.

Entre las opciones que menciona se encuentran la formación en cuidados auxiliares de enfermería, el certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y el título de Técnico Superior en Integración Social.

"Puede trabajar desde una persona que tenga auxiliar de enfermería o el certificado de profesionalidad sociosanitario de atención a personas dependientes e instituciones sociales o técnico de integración social. Hay diferentes tipos de homologación", explica.

En cuanto al procedimiento para presentar una candidatura, las personas interesadas deben dirigirse directamente al consistorio. "Para postular a esta oferta es desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Moya, poniéndose en contacto con nosotros a través del correo electrónico o llamando directamente", indica la concejala.

Así es Santa Cruz de Moya

Santa Cruz de Moya es un pequeño municipio situado en el extremo oriental de la provincia de Cuenca, en Castilla-La Mancha, muy cerca de los límites con Valencia y Teruel.

Con apenas 233 habitantes, esta localidad de la Serranía Baja destaca por su entorno natural y su tranquilidad, dos características que la convierten en una alternativa para quienes buscan alejarse del ritmo de las grandes ciudades.

Además, forma parte de la Reserva de la Biosfera del Alto Turia, reconocida por la UNESCO, y se encuentra rodeada de montañas, paisajes verdes y espacios naturales vinculados a los ríos Turia y Arcos.

Pese a su reducido tamaño, el municipio dispone de servicios básicos como consultorio médico, colegio, farmacia, bares, panadería, carnicería, supermercado y parque infantil. También cuenta con una ubicación próxima a otras provincias, mientras que Madrid se encuentra a unos 271 kilómetros por carretera.

Un pequeño pueblo que demuestra que el medio rural también puede ofrecer oportunidades de empleo, especialmente en servicios tan necesarios como la atención y el acompañamiento de las personas mayores.