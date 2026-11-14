Las cocineras gallegas coinciden: "Los mejillones, para que conserven todo el sabor, no se cuecen en agua, se cocinan como palomitas de maíz"

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La cocción de los mejillones parece una de las tareas más sencillas de la cocina. Basta con ponerlos en una olla, añadir un poco de agua y esperar a que se abran.

Sin embargo, esta forma de prepararlos no convence a todos los cocineros. José Andrés, uno de los chefs españoles con mayor reconocimiento internacional, propone una técnica diferente que prescinde del agua y aprovecha la humedad natural del propio marisco.

Pero no es el único. Felisa, una "abuela cocinera" gallega, también comparte este método para conservar todo el sabor de los mejillones y evitar que pierdan jugosidad por una cocción excesiva.

Una recomendación que pone el foco en un detalle que suele pasar inadvertido cuando se preparan en casa: no necesitan que añadamos líquido para cocinarse correctamente.

"Esto son como palomitas de maíz, pero con mejillones", explica el cocinero asturiano mientras muestra su manera de prepararlos. Se colocan en una cazuela caliente, se tapan y se deja que el calor haga su trabajo hasta que comienzan a abrirse.

El mejillón es el secreto

La clave está en que los propios mejillones liberan el líquido necesario para generar vapor. Por eso, no hace falta llenar la olla de agua ni preparar un caldo antes de empezar.

El ajo, el aceite de oliva y el limón acompañan al marisco, mientras que su propio jugo se encarga de aportar humedad durante la cocción. La explicación está en la naturaleza del producto.

Los mejillones contienen suficiente humedad como para que, al calentarse dentro de una cazuela tapada, se genere el vapor necesario para abrir sus conchas.

La recomendación de las expertas es preparar primero unos ajos con aceite de oliva. Después incorpora los mejillones junto con limón y tapa inmediatamente la cazuela. El calor hace el resto.

A medida que los moluscos comienzan a abrirse, liberan líquido y crean una especie de caldo natural que se mezcla con el aceite, el ajo y el cítrico.

"Cuando están abiertos, deben sacarse. Si alguno no se abre, no hay que sobrecocinar", advierten. Este último detalle resulta especialmente importante. Mantener todos los mejillones al fuego esperando a que se abra uno rezagado puede provocar que aquellos que ya están hechos terminen encogiéndose y perdiendo buena parte de su jugosidad.

El acompañamiento perfecto

Este método de hacer este marisco tiene otra gran ventaja, ya que el líquido que queda en el fondo de la cazuela concentra buena parte del sabor de los mejillones.

Esa salsa es "perfecta para mojar pan o acompañar con arroz", como asegura el chef. Una forma sencilla de convertir un producto asequible en un plato completo sin recurrir a elaboraciones demasiado complicadas.

Además de resultar muy versátiles en la cocina, los mejillones destacan por su perfil nutricional. Aportan proteínas y micronutrientes como hierro, zinc, selenio o vitamina B12, además de ácidos grasos omega 3.

Prepararlos de una forma sencilla permite también que el protagonismo recaiga en el propio marisco. Y precisamente ahí se encuentra la idea que defiende José Andrés: cuantos menos elementos interfieran en la cocción, más fácil resulta conservar su sabor natural.

Mejillones perfectos

Con esta receta no solo se pretende desmontar uno de los grandes mitos de la cocina popular, sino que pretende ir un paso más allá y crear un plato repleto de sabor, que ensalza el marisco pero sin olvidarnos de una salsa increíble que solo te pedirá más.

Ingredientes 1 kg de mejillones frescos

2 dientes de ajo

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 limón

Sal, si fuese necesaria

Perejil fresco (opcional) Paso 1 Limpia bien los mejillones bajo agua fría, retirando las barbas y las impurezas adheridas a las conchas. Corta los dientes de ajo en láminas finas. Paso 2 Calienta el aceite de oliva en una cazuela amplia y añadir los ajos. Cocínalos a fuego medio hasta que comiencen a tomar ligeramente color, evitando que lleguen a quemarse. Paso 3 Incorpora los mejillones, unas tiras finas de piel de limón y el zumo recién exprimido. Tapa inmediatamente la cazuela. Paso 4 Cocina durante unos minutos sin añadir agua. El propio líquido de los mejillones generará el vapor necesario para que comiencen a abrirse. Paso 5 Retira del fuego en cuanto estén abiertos para evitar que se cocinen en exceso. Sirve inmediatamente con el jugo que haya quedado en la cazuela y, si se desea, terminar con un poco de perejil fresco.

Conseguirás unos mejillones jugosos, aromáticos y con una salsa concentrada que puede aprovecharse con unas rebanadas de pan o acompañarse con arroz.