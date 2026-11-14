Ángela Muñoz, camarera de piso y defensora de los derechos laborales de las limpiadoras de hotel. E.E.

Ángela Muñoz, limpiadora de hotel con 27 años de experiencia: "Una trabajadora cobra 600 euros al mes por limpiar 900 habitaciones"

El turismo es uno de los principales motores económicos de España y genera miles de puestos de trabajo. Sin embargo, detrás de las habitaciones preparadas para recibir a los huéspedes hay trabajadoras que denuncian salarios bajos, largas jornadas y una elevada carga de trabajo.

Es el caso de Ángela Muñoz, camarera de piso con una larga trayectoria en el sector hotelero, que lleva años reclamando mejores condiciones laborales y medidas para reducir el desgaste físico que sufren estas profesionales.

Vinculada al movimiento de las kellys de Madrid, la trabajadora ha denunciado las diferencias que existen entre las camareras de piso contratadas directamente por los hoteles y aquellas que dependen de empresas externas.

"Una subcontratada tiene que hacer 900 habitaciones al mes para cobrar 600 u 800 euros", asegura Muñoz, que cuestiona las condiciones de quienes trabajan para compañías que prestan servicios de limpieza a los establecimientos hoteleros.

Su testimonio pone el foco en una de las principales reivindicaciones del colectivo: conseguir que el crecimiento del turismo se traduzca también en mejores salarios y condiciones laborales para las personas encargadas de mantener las habitaciones.

Las secuelas físicas

Ángela Muñoz conoce el sector desde dentro. Comenzó a trabajar como camarera de piso en 1999 y, después de varios años limpiando habitaciones, llegó a desempeñar funciones de gobernanta.

Su trayectoria le ha permitido conocer las exigencias de una profesión que requiere un esfuerzo físico constante y en la que las trabajadoras deben completar numerosas tareas en tiempos ajustados.

De hecho, la propia Muñoz asegura que arrastra molestias lumbares relacionadas con sus primeros años de trabajo, cuando tenía que realizar movimientos repetitivos y adoptar posturas forzadas durante buena parte de la jornada.

La limpieza de una habitación no consiste únicamente en cambiar las sábanas. Las camareras de piso también deben limpiar los baños, retirar residuos, reponer productos, desinfectar superficies y comprobar que todo está preparado para el siguiente huésped.

Estas tareas implican agacharse, levantar peso, empujar carros cargados y repetir movimientos durante horas. Una actividad que puede favorecer la aparición de dolores de espalda, tendinitis y otros problemas musculoesqueléticos.

Por este motivo, las profesionales reclaman que se evalúen adecuadamente los riesgos laborales y que las empresas establezcan cargas de trabajo compatibles con la salud de sus empleadas.

Diferencias salariales

Uno de los aspectos que más critica Ángela Muñoz es la diferencia entre las condiciones de las camareras de piso contratadas directamente por los hoteles y las que trabajan para empresas subcontratadas.

Según explica, una trabajadora de un hotel de cuatro estrellas contratada directamente podía llegar a cobrar 1.200 euros mensuales en 14 pagas, además de contar con los descansos y vacaciones establecidos en sus condiciones laborales.

La situación que denuncia entre las empleadas de empresas externas es diferente. Muñoz asegura que algunas cobraban entre 600 y 800 euros al mes, con las pagas extraordinarias prorrateadas, pese a tener que asumir una elevada cantidad de habitaciones.

En su denuncia, cifra esa carga de trabajo en 900 habitaciones mensuales, una cantidad que permite hacerse una idea del ritmo que describe para determinadas trabajadoras subcontratadas.

No obstante, estas cifras corresponden a los casos expuestos por la profesional y no representan necesariamente los salarios actuales del conjunto de camareras de piso en España, que dependen de la jornada y del convenio colectivo aplicable.

La diferencia entre ambas formas de contratación explica parte del rechazo del colectivo a la externalización de los servicios de limpieza, una práctica por la que los hoteles encargan estas tareas a empresas ajenas al establecimiento.

Aunque la subcontratación es legal, debe respetar la normativa laboral y los convenios correspondientes. Las trabajadoras cuestionan que una actividad imprescindible para el funcionamiento de un hotel quede en manos de compañías externas cuando ello supone peores condiciones.

Para Muñoz, la limpieza de las habitaciones debería tener el reconocimiento que merece dentro de la actividad hotelera, ya que ningún establecimiento puede ofrecer alojamiento sin garantizar este servicio.

Las reivindicaciones

Las reclamaciones de las camareras de piso no se limitan a una mejora salarial. El colectivo también exige medidas para prevenir las lesiones relacionadas con el trabajo y reducir las consecuencias del esfuerzo físico acumulado durante años.

Entre sus principales demandas se encuentra establecer cargas de trabajo asumibles, reforzar la prevención de riesgos laborales y garantizar que las trabajadoras dispongan del tiempo necesario para realizar sus tareas.

Las asociaciones también reclaman que se tenga en cuenta el desgaste físico de la profesión a la hora de abordar las condiciones de jubilación de estas trabajadoras.

A ello se suma la necesidad de contar con turnos estables que permitan conciliar la vida personal y familiar, así como mecanismos eficaces para prevenir situaciones de acoso o abuso laboral.

El movimiento de las Kellys, formado por camareras de piso que llevan años denunciando la precariedad en el sector, insiste en que las condiciones de trabajo deben mejorar para evitar que el coste del servicio recaiga sobre la salud de las empleadas.

Las denuncias de Ángela Muñoz se enmarcan en estas reivindicaciones, con especial atención a las diferencias entre las plantillas propias de los hoteles y las trabajadoras subcontratadas, que, según su testimonio, pueden asumir una mayor carga de trabajo por una remuneración inferior.