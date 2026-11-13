Silvia Moreno, experta en Recursos Humanos: "De qué sirve tener trabajo si no te asegura salir del umbral de la pobreza en España"

Tener un empleo y cobrar una nómina al final de mes ya no garantiza poder afrontar todos los gastos cotidianos. Especialmente para quienes viven de alquiler, destinan buena parte de sus ingresos a la vivienda y tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes.

De hecho, según un informe de Oxfam Intermón, una de cada tres personas trabajadoras que alquila una vivienda a precio de mercado se encuentra en situación de pobreza después de pagar la renta. En concreto, el porcentaje alcanza el 34,08 %, frente al 10,22 % de quienes pagan una hipoteca y el 7,95 % de quienes tienen su casa pagada.

La situación se complica todavía más en los hogares con hijos. El riesgo de pobreza laboral se acerca al 40 % entre las familias con tres o más menores y alcanza el 29,6 % en los hogares monoparentales.

Además, el lugar de residencia también influye. Madrid, Cataluña y Murcia se encuentran entre las comunidades donde más aumenta la pobreza laboral cuando se descuentan los gastos relacionados con la vivienda.

Estas son algunas de las conclusiones del informe Cuando trabajar no es suficiente: el impacto del coste de la vivienda en la pobreza laboral, elaborado por Oxfam Intermón con datos de 2024.

Según dicho estudio, antes de descontar los gastos residenciales, alrededor de 2,2 millones de personas con empleo vivían por debajo del umbral de la pobreza, el 11,48% del total.

Sin embargo, al incorporar el coste de la vivienda, otras 770.000 personas pasan a encontrarse en esta situación. Así la cifra se aproxima a los tres millones de trabajadores y la tasa alcanza el 15,49 %.

"¿De qué sirve tener trabajo?"

Precisamente sobre estos datos ha reflexionado Silvia Moreno, experta en Recursos Humanos, en uno de sus últimos vídeos publicados en TikTok. "¿De qué sirve tener trabajo si trabajar no te asegura salir del umbral de la pobreza en España?", comienza preguntándose.

La especialista explica que ha conocido las cifras a través del informe de Oxfam Intermón y llama la atención sobre el número de personas que, pese a contar con ingresos laborales, siguen teniendo dificultades económicas.

"Estoy leyendo un artículo de Intermón Oxfam de una analítica que ha sacado y que dice que más de 2,2 millones de personas trabajadoras en España en 2024 estaban en situación de pobreza. Pero cuando descuentas los gastos de vivienda, esos 2,2 millones pasan a ser 3 millones".

Y es que, según recuerda, detrás de estas estadísticas hay trabajadores que deben afrontar cada mes el alquiler o la hipoteca antes de poder destinar sus ingresos a otras necesidades.

"770.000 personas más que tienen trabajo, que cobran una nómina y que generan ingresos, que pagan su alquiler o su hipoteca y después de hacerlo no tienen recursos suficientes para cubrir adecuadamente el resto de sus necesidades vitales básicas", señala.

Sin embargo, Moreno considera que sería un error atribuir toda la responsabilidad al encarecimiento de la vivienda, ya que también intervienen otros factores relacionados con las condiciones laborales.

"Pero ojo que yo no quiero solo hablar de que el problema sea la vivienda porque aquí tenemos que hablar de la vivienda, salarios insuficientes, jornadas parciales, precariedad laboral, sectores donde trabajar no te garantiza salir de la pobreza que esto está pasando", advierte.

Una preocupación que también comparte Alejandro García-Gil, responsable de vivienda, empleo y políticas sociales de Oxfam Intermón, quien señala que "La vivienda se está convirtiendo en uno de los factores que más empobrecimiento y desigualdad generan".

Las comunidades más afectadas

El informe también muestra que la pobreza laboral no afecta de la misma manera a todas las comunidades autónomas. Antes de descontar los gastos de vivienda, Andalucía presenta la tasa más elevada, con un 17,65%, seguida de la Comunidad Valenciana, con un 16,95%, y Extremadura, con un 16,54%.

Sin embargo, cuando se tienen en cuenta los pagos relacionados con el hogar, las diferencias cambian considerablemente. Madrid registra el mayor incremento, al pasar del 7,29% al 12,73%, lo que supone una subida de 5,44 puntos porcentuales.

Le sigue Cataluña, donde la pobreza laboral aumenta del 7,90% al 12,86%, mientras que en Murcia pasa del 15,37% al 20,23%. La situación resulta especialmente preocupante entre quienes viven de alquiler a precio de mercado.

En Castilla y León, más de la mitad de las personas trabajadoras que alquilan una vivienda quedan por debajo del umbral de pobreza después de pagarla, al pasar del 29,65% al 50,68%.

Algo parecido ocurre en Castilla-La Mancha, donde el porcentaje aumenta del 22,53% al 48,69%. En el País Vasco, la tasa pasa del 12,98% al 31,07%, una diferencia de más de 18 puntos.

Un debate que sigue estando presente estos días y tras las protestas y movilizaciones convocadas el 11 de noviembre, donde se han planteado reivindicaciones relacionadas con las condiciones laborales y el poder adquisitivo.