Margarita, cocinera: "Para que las judías verdes con patatas estén mucho más ricas, échales 150 g de jamón, ajo y pimentón"

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Las judías verdes con patatas son uno de los platos más habituales de la cocina tradicional española. Se pueden preparar hervidas, salteadas, con jamón o como parte de guisos y menestras, aunque existen algunos trucos para conseguir que tengan mucho más sabor.

La cocinera Margarita García propone una forma sencilla de mejorar esta receta sin recurrir a ingredientes complicados. Su secreto consiste en añadir un refrito de ajo, pimentón dulce y 150 gramos de jamón serrano.

La chef explica que se pueden utilizar tanto judías planas como redondas. Las primeras tienen un sabor más intenso y funcionan especialmente bien en guisos, mientras que las redondas, sus favoritas, son más suaves y resultan ideales para ensaladas, cremas o guarniciones.

La preparación apenas requiere unos cuantos ingredientes y se puede elaborar tanto en olla rápida como en una cazuela convencional. La clave está en controlar la cocción de las verduras y evitar que el pimentón se queme durante el refrito.

Judías verdes con patatas y jamón de Margarita García 700 gramos de judías verdes, redondas o planas

150 gramos de jamón serrano picado

4 dientes de ajo

2 patatas medianas

1 cucharadita y media de pimentón dulce

Aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto Paso 1 Prepara las judías verdes. Retira los extremos de las vainas, lávalas bajo el grifo y córtalas por la mitad. Pela las patatas y trocéalas en porciones medianas. Paso 2 Cuece las verduras. Introduce las judías y las patatas en una olla rápida con un vaso de agua. Cierra la tapa y, cuando el indicador alcance la posición indicada, apaga el fuego y deja que la presión baje por completo antes de abrir. Comprueba que las verduras estén tiernas. Paso 3 Utiliza una cazuela si lo prefieres. Si no tienes olla rápida, cubre las verduras con agua, tapa la cazuela y cocina durante unos 30 minutos, o hasta que estén tiernas. Paso 4 Prepara el refrito. Calienta un poco de aceite de oliva en una sartén y añade los ajos cortados en láminas. Cuando empiecen a dorarse, retira la sartén del fuego e incorpora el pimentón dulce. Paso 5 Remueve durante 30 segundos. Mezcla el pimentón con el aceite y los ajos sin dejar de remover. Es importante evitar que se queme, ya que podría aportar un sabor amargo al plato. Paso 6 Incorpora el refrito. Escurre las judías y las patatas, colócalas en una fuente y vierte por encima el aceite con los ajos y el pimentón. Mezcla suavemente para repartir el sabor. Paso 7 Añade el jamón y sirve. Incorpora los 150 gramos de jamón serrano picado y ajusta de sal si es necesario. Ten en cuenta que el jamón ya aporta sal al conjunto.

Otros acompañamientos

Aunque las patatas son uno de sus acompañamientos más tradicionales, las judías verdes admiten otras combinaciones que permiten preparar platos diferentes sin complicarse demasiado.

El jamón serrano es una de las opciones más habituales. Se puede añadir en pequeños dados y saltearlo ligeramente con ajo para conseguir un sabor más intenso. También se puede utilizar panceta, aunque aportará más grasa.

Otra alternativa consiste en incorporar huevo cocido o escalfado, una forma sencilla de aumentar el aporte de proteínas y preparar una comida más completa.

Para quienes prefieren platos fríos, las judías verdes combinan bien con atún en conserva, patata cocida y huevo. Esta mezcla permite preparar una ensalada que se puede servir durante los meses de verano.

Los frutos secos, como las almendras o los piñones tostados, también aportan un toque crujiente. Unos encurtidos picados pueden dar un contraste ácido a las preparaciones más suaves.

Sus beneficios

Aunque botánicamente pertenecen a la familia de las leguminosas, las judías verdes se consumen como una hortaliza. Su contenido en agua y su bajo aporte energético hacen que sean habituales en numerosos platos de la dieta mediterránea.

Entre sus nutrientes destacan la vitamina C, los folatos y la fibra. La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, mientras que los folatos participan en procesos relacionados con la formación de células sanguíneas.

También contienen carotenoides y compuestos polifenólicos con propiedades antioxidantes. Su aporte de fibra contribuye al funcionamiento normal del tránsito intestinal.

En cuanto a los minerales, proporcionan potasio y pequeñas cantidades de otros nutrientes, aunque su composición puede variar según la variedad y la preparación.

Además de hervidas con patatas, se pueden preparar salteadas con ajo, trituradas en cremas, gratinadas al horno o incorporadas a ensaladas templadas.

Para elegir las mejores judías verdes, conviene fijarse en que tengan un color vivo y una textura firme. Un truco para comprobar su frescura consiste en doblar una vaina. Si se rompe fácilmente y produce un pequeño chasquido, suele indicar que está tierna.