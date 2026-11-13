Jessica Ramos: "Para un pescado a la plancha perfecto, no lo frías directamente en la sartén, mejor unta papel de horno con aceite"

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Preparar pescado a la plancha parece una tarea fácil, pero las complicaciones suelen aparecer al intentar darle la vuelta. Si la piel se adhiere a la sartén, es muy probable que el pescado acabe deshaciéndose antes de llegar al plato.

Esta situación es bastante frecuente con los pescados más delicados, especialmente si la sartén ya no conserva bien su revestimiento antiadherente. Aunque añadir más aceite puede ayudar, existen otras alternativas para evitar que se pegue.

Una de las soluciones más prácticas consiste en colocar una protección entre el pescado y la superficie caliente. Para ponerla en práctica únicamente se necesita un poco de aceite de oliva virgen extra y papel de horno.

Este consejo lo comparte en uno de sus vídeos de YouTube Jessica Ramos, fundadora y propietaria de TodoEspecias, quien también publica recetas y trucos culinarios en esta plataforma. La experta utiliza papel de hornear para cocinar pescado a la plancha sin que se quede adherido.

Cómo utilizarlo en la sartén

El procedimiento que comparte Jessica apenas requiere preparación. Antes de poner el pescado al fuego, vierte un poco de aceite en la sartén y, a continuación, coloca el papel de horno sobre el que cocinarás el pescado.

"Añadimos un poco de aceite a la sartén, pero encima le ponemos un papel de hornear y después el pescado. Cuando esté por la parte de la piel hecho le damos la vuelta y le añadimos nuestras especias y un poquito de sal en escamas".

Con este procedimiento, la piel se cocina sobre el papel y resulta más fácil separarla sin romperla. Cuando está lista por ese lado, Jessica gira el pescado y termina de prepararlo con las especias y unas escamas de sal.

Una técnica con la que la cocinera busca evitar que el pescado toque directamente la sartén. Así resulta más sencillo darle la vuelta y servirlo sin que pierda su forma.

Para diferentes variedades

Esta técnica puede aplicarse a diferentes variedades de pescado, siempre que se adapte la cocción a su tamaño y grosor. Resulta especialmente útil para filetes, lomos y piezas con piel que suelen romperse al manipularlas.

Eso sí, es fundamental vigilar el calor de la sartén. Aunque el papel de horno resiste determinadas temperaturas de cocinado, hay que respetar los límites indicados por el fabricante y evitar que sobresalga o toque directamente el fuego.

Una vez controlada la temperatura, basta con cocinar el pescado y añadir los condimentos preferidos. Ajo, perejil, limón, pimienta, distintas hierbas aromáticas o un poco de sal en escamas son algunas opciones para darle más sabor.

De esta forma, preparar pescado a la plancha puede resultar mucho más cómodo, incluso cuando se utilizan piezas delicadas. Una hoja de papel de horno y unas gotas de aceite ayudan a retirarlo de la sartén sin destrozarlo y a conservar mejor su presentación.