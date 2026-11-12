Mercè, carnicera: "El caldo de huesos no se hace con espinazo ni tuétano; lleva 2,5 kilos de rodilla de ternera, 1 carcasa de pollo y 1 pie de cerdo"

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Un caldo de huesos puede tener sabor y, aun así, quedar demasiado ligero. Para conseguir una preparación con cuerpo, hay que prestar atención a las piezas que entran en la olla y a la cantidad de agua que se añade.

Mercè Parcerisa, antigua carnicera y fundadora de Caldo SantaPaciencia, utiliza huesos de rodilla de ternera, carcasa de pollo y pie de cerdo. Su elección reúne piezas con cartílagos y tejidos conectivos que ayudan a obtener una textura gelatinosa.

La cocción prolongada transforma parte del colágeno de esos tejidos en gelatina. Por eso, el caldo puede mantenerse líquido mientras está caliente y adquirir una consistencia mucho más firme después de pasar por la nevera.

Elegir los huesos adecuados no basta si se utiliza demasiada agua. La proporción entre líquido e ingredientes influye en la concentración final, igual que la evaporación que se produce durante las horas de cocción.

En su receta doméstica, Mercè combina esa selección de piezas con un hervor muy suave y una preparación sin prisas. El procedimiento requiere organizarse con antelación, tanto para cocinar como para enfriar y guardar el caldo.

Qué huesos elegir

Los huesos de rodilla de ternera tienen cartílagos y otros tejidos alrededor de la articulación. Son precisamente esas partes las que interesan cuando se busca un caldo que adquiera cuerpo al enfriarse.

La carcasa de pollo incorpora huesos, restos de carne y tejidos que aportan sabor al conjunto. El pie de cerdo completa la mezcla con otra pieza rica en tejido conectivo, habitual también en guisos de textura gelatinosa.

Esta combinación no convierte el espinazo o los huesos con tuétano en ingredientes inadecuados. Se emplean en numerosas preparaciones tradicionales, aunque no aportan exactamente las mismas características que una articulación.

El tuétano, por ejemplo, contiene abundante grasa. Puede dar sabor y untuosidad, pero la grasa y la gelatina no son lo mismo: al enfriarse el caldo, la primera puede formar una capa en la superficie y la segunda dar consistencia al líquido.

Tampoco conviene confundir la textura gelatinosa con un sabor más intenso. Un caldo puede cuajar en frío y necesitar un ajuste de sal; otro puede resultar sabroso y permanecer más fluido por su composición o su proporción de agua.

Antes de comprar, se pueden encargar las piezas en la carnicería y pedir que las preparen en tamaños que quepan en la olla. Una carcasa demasiado grande o unos huesos voluminosos dificultan distribuir los ingredientes y cubrirlos de manera uniforme.

La elección del recipiente también importa. Hay que dejar espacio suficiente para el agua y los ingredientes, sin llenar la olla hasta el borde, y comprobar durante la cocción que el líquido no se consume en exceso.

Cocción y reposo

SantaPaciencia toma su nombre de las largas elaboraciones de la marca. Mercè ha explicado que dedica unas 30 horas a cocinar sus caldos profesionales, un tiempo distinto al que plantea en su receta para preparar en casa.

El remojo previo permite retirar parte de los restos de sangre antes de empezar. Para hacerlo en casa, los huesos deben mantenerse en agua fría dentro de la nevera, especialmente si van a permanecer varias horas sumergidos.

Después se escurren y se colocan en la olla con agua limpia. Al comenzar el hervor suele aparecer espuma en la superficie, que se retira con una espumadera antes de bajar la intensidad del fuego.

A partir de ese momento, interesa mantener una cocción suave. Un hervor fuerte aumenta la evaporación y mueve continuamente los ingredientes, lo que puede enturbiar el caldo sin que eso signifique que vaya a tener más sabor.

Mercè utiliza los huesos sin tostarlos, aunque contempla ambas opciones. Pasarlos antes por el horno proporciona un resultado más oscuro y con notas tostadas; incorporarlos directamente permite obtener un sabor diferente.

Las verduras son opcionales y se reservan para el tramo final. La sal también puede ajustarse al terminar, cuando ya se conoce cuánto ha reducido el líquido y resulta más fácil valorar la intensidad del caldo.

Una preparación tan larga exige un equipo adecuado. Si se utiliza una olla de cocción lenta, hay que respetar su capacidad y las instrucciones del fabricante; una olla convencional al fuego necesita vigilancia.

Una vez colado, conviene repartir el caldo en recipientes pequeños y enfriarlo rápidamente. Así se evita dejar una olla grande durante horas sobre la encimera y se pueden guardar por separado las cantidades destinadas a sopas, arroces o guisos.