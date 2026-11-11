La cocinera Ainara López y un plato de boquerones. E.E iStock/Instagram

Ainara López, cocinera: "Los boquerones fritos más buenos no se pasan por pan rallado, se hacen con fécula de maíz, 1 yogur griego y piparras"

0 votos

Total: 30 min

Comensales: 3

Los boquerones fritos son uno de los platos más populares de la gastronomía española, especialmente en Andalucía y en las zonas de costa. Su sabor, su precio habitualmente asequible y la facilidad con la que se preparan los convierten en una opción perfecta para disfrutar del pescado sin demasiadas complicaciones.

Aunque la receta tradicional suele consistir en enharinar los boquerones y freírlos en abundante aceite, existen otras formas de prepararlos que permiten conseguir un rebozado diferente y añadir nuevos sabores.

Una de ellas es la que propone Ainara López, cocinera y creadora de contenido que ha compartido en su cuenta de Instagram una versión de las anchoas rebozadas acompañadas de una salsa casera de yogur griego, mayonesa y piparras.

En su receta, utiliza harina y maicena para el rebozado, además de huevo, ajo, perejil y un toque picante. El resultado es un pescado dorado por fuera y jugoso por dentro, acompañado de una salsa fresca que contrasta con la fritura.

La propuesta también busca animar a quienes no suelen comprar pescado fresco a incorporarlo con más frecuencia a sus comidas. Y es que, según comenta Ainara, muchas personas jóvenes evitan prepararlo porque no saben qué elegir en la pescadería o cómo cocinarlo.

Para la cocinera, la solución es mucho más sencilla de lo que parece: pedir consejo a los profesionales y comenzar con recetas fáciles que permitan perder el miedo a trabajar con pescado fresco.

El truco de Ainara López

Una de las particularidades de esta receta es que Ainara no utiliza pan rallado para preparar los boquerones. En su lugar, combina harina de trigo y fécula de maíz, también conocida como maicena.

La maicena se utiliza habitualmente para espesar salsas y cremas, pero también puede incorporarse a los rebozados para conseguir una cobertura más ligera y crujiente.

Al combinarla con harina de trigo, se obtiene una mezcla que se adhiere al pescado y que, al entrar en contacto con el aceite caliente, forma una capa dorada alrededor de cada pieza.

Sin embargo, el rebozado de Ainara tiene otra particularidad: después de pasar las anchoas por la harina, las introduce en huevo batido con ajo rallado, perejil y un toque de especias.

De esta manera, consigue añadir sabor al pescado antes de freírlo, sin necesidad de preparar una masa demasiado elaborada.

La cocinera utiliza uno o dos dientes de ajo, perejil fresco y una pizca de pimiento de Espelette, un condimento ligeramente picante muy utilizado en la cocina del País Vasco francés.

También propone sustituirlo por una pequeña cantidad de cayena o pimentón, según las preferencias de cada persona.

Otro de sus consejos es comprar las anchoas ya limpias. Así se evita tener que retirar las vísceras y las espinas en casa y se reduce considerablemente el tiempo de preparación.

Una salsa de yogur griego

Aunque los boquerones fritos suelen servirse con limón, Ainara López propone acompañarlos con una salsa diferente que combina ingredientes cremosos, ácidos y ligeramente picantes.

La base está formada por una cucharada sopera de yogur griego y otra de mayonesa, dos ingredientes que permiten conseguir una textura suave sin necesidad de cocinar nada.

A esta mezcla añade cebolleta, pepinillos, piparras, eneldo y limón, todos ellos ingredientes que aportan frescura y ayudan a equilibrar el sabor de la fritura.

Las piparras son unas guindillas que se consumen habitualmente encurtidas y que destacan por su sabor ligeramente ácido y su picor generalmente suave.

Combinadas con los pepinillos y la cebolleta, aportan un contraste interesante frente a la cremosidad del yogur y la mayonesa.

Para preparar la salsa, la cocinera recomienda picar muy finamente todos los ingredientes sólidos y mezclarlos después con el yogur griego y la mayonesa.

El resultado recuerda a algunas salsas utilizadas para acompañar pescados fritos, aunque con el toque característico de las piparras.

Además, puede prepararse mientras se calienta el aceite, por lo que apenas añade tiempo a la elaboración.

Freír poco tiempo

Otro de los secretos de esta receta está en la fritura. Los boquerones son pescados pequeños y delicados, por lo que no necesitan permanecer demasiado tiempo en el aceite.

Ainara recomienda freírlos en abundante aceite de oliva bien caliente, procurando que queden cubiertos para que se cocinen de manera uniforme. El objetivo es conseguir que el rebozado se dore rápidamente sin que el pescado pierda su jugosidad.

Para ello, conviene introducir las piezas en pequeñas tandas y evitar llenar demasiado la sartén, ya que esto puede provocar que la temperatura del aceite descienda. También es importante escurrir bien el pescado después de freírlo, de manera que conserve una textura agradable y no quede excesivamente aceitoso.

Una vez listos, lo mejor es servir los boquerones inmediatamente, acompañados de la salsa de yogur y piparras. Así se consigue disfrutar del contraste entre el pescado caliente y crujiente y la frescura de la salsa.

Boquerones fritos Para los boquerones Boquerones o anchoas frescas, 500 g

Ajo, 2 dientes

Perejil fresco al gusto

Pimiento de Espelette, cayena o pimentón, 1 pizca

Harina de trigo, 50 g

Maicena o fécula de maíz, 50 g

Huevo, 1 unidad

Sal al gusto

Aceite de oliva abundante para freír Para la salsa Yogur griego, 1 cucharada

Mayonesa, 1 cucharada

Cebolleta muy picada, 1 cucharada.

Pepinillos pequeños en vinagre, 2 unidades.

Piparras encurtidas, 2 unidades

Eneldo fresco o seco al gusto.

Zumo de limón, un chorrito Paso 1 Pide en la pescadería que te preparen los boquerones limpios, retirando las vísceras y las espinas. Una vez en casa, comprueba que no queden restos y sécalos cuidadosamente con papel de cocina. Paso 2 Coloca el pescado en un plato y añade una pizca de sal por ambos lados. Resérvalo mientras preparas los ingredientes del rebozado. Paso 3 Pela los dientes de ajo y rállalos finamente. Lava también el perejil fresco, sécalo y pícalo en trozos pequeños. Paso 4 Casca el huevo en un recipiente amplio y bátelo con ayuda de un tenedor. Incorpora el ajo rallado, el perejil y una pizca de pimiento de Espelette, cayena o pimentón. Paso 5 Mezcla bien todos los ingredientes para que el ajo y las especias queden repartidos de manera uniforme por el huevo batido. Paso 6 En otro plato, combina la harina de trigo con la maicena. Remueve ambas hasta obtener una mezcla homogénea que utilizarás para enharinar el pescado. Paso 7 Pasa cada boquerón por la mezcla de harinas, procurando que quede cubierto por ambos lados. Sacúdelo ligeramente para retirar el exceso. Paso 8 Introduce después el pescado en el huevo batido con ajo y perejil, de manera que quede impregnado por toda su superficie. Paso 9 Vierte abundante aceite de oliva en una sartén profunda y caliéntalo a fuego medio-alto. Procura que alcance una temperatura aproximada de 170-180 °C, sin dejar que humee. Paso 10 Introduce los boquerones rebozados en pequeñas tandas y fríelos durante unos minutos, dándoles la vuelta si es necesario, hasta que estén dorados por fuera y bien cocinados por dentro. Paso 11 Retira el pescado con una espumadera y colócalo sobre una rejilla o un plato con papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Paso 12 Para preparar la salsa, corta la cebolleta, los pepinillos y las piparras en trozos muy pequeños. Paso 13 Coloca en un bol una cucharada sopera de yogur griego y otra de mayonesa. Mezcla hasta conseguir una crema uniforme. Paso 14 Añade la cebolleta, los pepinillos, las piparras y un poco de eneldo. Incorpora también unas gotas de zumo de limón y remueve para integrar todos los ingredientes. Paso 15 Sirve los boquerones recién fritos en una fuente y acompáñalos con la salsa de yogur y piparras, que puedes colocar en un recipiente aparte para ir mojando cada pieza.

Una comida o cena saludable

Además de ser fáciles de cocinar, los boquerones forman parte de los pescados azules habituales en la alimentación española. Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), el boquerón aporta proteínas de alto valor biológico y contiene ácidos grasos omega-3, característicos de este grupo de pescados.

También proporciona vitaminas y minerales, aunque su composición nutricional puede variar según el tamaño de los ejemplares y la forma de preparación. En este sentido, cocinar los boquerones fritos aumenta su contenido energético respecto a otras técnicas, como el horno o la plancha, debido al aceite que pueden absorber.

Por eso, una buena opción es alternar las diferentes formas de cocinado y acompañarlos con verduras, ensaladas u otras guarniciones ligeras.

En cualquier caso, la receta de Ainara López demuestra que incorporar pescado a la alimentación cotidiana no tiene por qué resultar complicado.

Con unos boquerones limpios, un rebozado de harina y maicena y una salsa casera de yogur y piparras, es posible preparar un plato diferente, sabroso y perfecto para compartir.