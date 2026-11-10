Teresa es la mujer más longeva de España, tiene 113 años y un hijo de 94: "En todas las comidas toma una copa de vino"

La longevidad es uno de los fenómenos que más interés despierta entre los investigadores, especialmente cuando se trata de explicar por qué algunas personas consiguen superar los cien años. En España, concretamente, hay más de 17.000 personas que superan —o que tienen— esta edad y alrededor del 80% (8 de cada 10) son mujeres.

Una de ellas es Teresa Fernández Casado, una leonesa que no solo es centenaria, sino que está reconocida oficialmente como la persona viva más longeva de España. Nació en 1913 y, a sus 113 años, conserva una rutina que sorprende a quienes la conocen: come con apetito, duerme bien y apenas necesita medicación.

Entre las costumbres que ha mantenido durante toda su vida hay una que llama especialmente la atención: tomar una copa de vino en las comidas. Un hábito que comparte con otros centenarios y que ha despertado el interés por la posible relación entre esta bebida y la longevidad, aunque la evidencia científica sobre los beneficios del alcohol exige matices.

Cómo vive una centenaria

En Zambroncinos del Páramo, una localidad española perteneciente al municipio de Zotes del Páramo, en la provincia de León, vive Teresa Fernández Casado, la mujer que hoy simboliza la longevidad en España. Su historia, validada por la entidad internacional LongeviQuest, la sitúa como la persona viva más longeva del país.

A sus 112 años, Teresa continúa en la misma casa en la que nació el 29 de julio de 1913, un hogar que ha visto pasar guerras, cambios sociales, emigraciones, avances tecnológicos y, sobre todo, generaciones de su propia familia: la leonesa tuvo siete hijos, seis de ellos están vivos, y dos tienen 93 y 94 años.

De hecho, su hijo Ángel, con 94 años, también tiene su propio récord: es el español de mayor edad que aún tiene a su madre. Además, Teresa tiene once nietos, nueve biznietos y dos tataranietos.

El reconocimiento oficial le llegó con una carta enviada directamente a sus hijos, en la que la organización comunicaba la verificación de su edad y el carácter retroactivo del título, efectivo desde el 11 de noviembre, día en que falleció Angelina Torres Vallbona, quien hasta entonces compartía con ella la cota más alta de longevidad en España.

Con este aval, Teresa no solo lidera el ranking nacional, sino que se sitúa entre las diez personas más longevas de Europa y en el puesto número cincuenta del mundo, según los registros que actualiza LongeviQuest.

Sus hijos describen a Teresa como una mujer de pueblo, muy querida por todos los vecinos. Su hija Manuela recuerda cómo durante décadas su madre ha sido una especie de archivo viviente para Zambroncinos, la persona a la que todos acudían cuando necesitaban confirmar una fecha o algún detalle extraviado en la memoria colectiva.

Teresa Fernandez. E.E

El paso del tiempo ha sido generoso con ella en lo físico. Aseguran sus hijos que se encuentra bien, que come con apetito y duerme "estupendamente". Le gusta el vino, un pequeño ritual que no ha querido abandonar y que forma parte de su vida cotidiana: una copa en las comidas y, en los días especiales, un brindis con un chupito de hierbas rodeada de su familia.

Esa costumbre, repetida con naturalidad, ha acabado convirtiéndose en uno de los detalles más comentados de su longevidad. Teresa apenas toma medicación y, de hecho, cuando hace dos años ingresó en el hospital, los médicos no pudieron localizar un historial clínico porque "no lo encontraron".

El vino y la longevidad

No es la primera vez que se asocia el vino con la longevidad, y que una persona centenaria lo toma con frecuencia. De hecho, esta costumbre es algo que ya descubrió el periodista Dan Buettner.

Buettner investigó y viajó a las zonas "azules", aquellas que tienen más centenarios del mundo, afirmando que beber entre una y dos copas de vino tinto al día puede tener efectos sorprendentes en la longevidad.

En muchos de estos lugares, es habitual el consumo diario de vino tinto. Según Buettner, el vino tinto, al ser una bebida rica en polifenoles, actúa como un potente antioxidante que ayuda a eliminar los radicales libres del cuerpo, reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas.

Sin embargo, estos datos exigen matices. Aunque algunos estudios observacionales han encontrado una asociación entre el consumo de pequeñas cantidades de vino tinto y una menor incidencia de determinadas enfermedades cardiovasculares, esta relación no demuestra que el vino proteja el corazón ni reduzca el riesgo de sufrir estas patologías.

Según la Asociación Americana del Corazón, no existe evidencia científica concluyente que establezca una relación directa de causa y efecto entre el consumo de alcohol y una mejor salud cardiovascular.

Parte del interés por el vino tinto reside en su contenido en polifenoles, entre ellos el resveratrol, un compuesto con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias estudiadas en laboratorio.

Sin embargo, no se ha demostrado que la cantidad de resveratrol presente en una copa de vino produzca estos efectos protectores en las personas. Estos compuestos también se encuentran en alimentos como las uvas y los frutos rojos, sin necesidad de consumir alcohol.

Por tanto, beber una copa de vino al día no es una estrategia para vivir más años ni para prevenir enfermedades cardiovasculares. La Organización Mundial de la Salud advierte de que no existe un nivel de consumo de alcohol completamente seguro, ya que incluso cantidades pequeñas pueden aumentar determinados riesgos, especialmente el de algunos tipos de cáncer.

El Ministerio de Sanidad establece unos límites de consumo de bajo riesgo de 10 gramos diarios para las mujeres y 20 para los hombres, pero aclara que no son cantidades exentas de peligro ni recomendaciones de consumo. La opción que evita los riesgos asociados al alcohol es no beberlo.