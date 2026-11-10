Maricarmen, pescadera: "El pulpo, para que no quede duro, tienes que cocerlo 25 minutos y dejarlo reposar 15"

El pulpo es uno de los productos más apreciados de la gastronomía española. Su presencia en las cartas de los restaurantes y en las celebraciones familiares lo ha convertido en un ingrediente habitual, especialmente en el norte de España, donde recetas como el pulpo a feira forman parte de la tradición culinaria.

Pese a su popularidad, conseguir que quede tierno no siempre resulta sencillo. Fuera de las zonas con mayor tradición marinera, encontrar un pulpo bien cocinado puede convertirse en todo un reto, ya que su preparación requiere conocer los tiempos de cocción y respetar el reposo.

Los profesionales que trabajan a diario con productos del mar conocen bien estos pequeños detalles. Es el caso de Maricarmen, una pescadera que acumula 22 años de experiencia detrás del mostrador y que ha compartido un consejo para conseguir un pulpo tierno sin necesidad de prolongar su cocción: hervirlo durante 25 minutos y dejarlo reposar otros 15.

El secreto para un buen pulpo

El consejo de Maricarmen parte de un error bastante extendido en las cocinas: alargar la cocción para intentar corregir una carne que todavía está dura.

Según explica, el pulpo necesita un tiempo determinado para alcanzar el punto adecuado, pero dejarlo hirviendo durante más minutos no garantiza un mejor resultado. De hecho, una cocción mal controlada puede alterar su textura, hacer que pierda jugosidad y estropear el resultado final.

Su recomendación es cocerlo durante 25 minutos y mantenerlo otros 15 en reposo. Este último paso también tiene su importancia, porque permite que el calor residual termine de actuar sobre la pieza sin necesidad de mantenerla al fuego, evitando prolongar innecesariamente la cocción y consiguiendo una textura más uniforme.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que los tiempos no son universales. El tamaño y el peso del pulpo influyen directamente en el resultado, por lo que esos 25 minutos deben entenderse como una referencia para determinadas piezas, no como una regla válida para cualquier ejemplar.

De hecho, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda ajustar la cocción al tamaño y señala como referencia unos 25-30 minutos, comprobando el punto de la carne durante el proceso.

Maricarmen insiste precisamente en la importancia de conocer el producto y no cocinarlo por intuición. "A veces cuando cuecen el pulpo lo cuecen demasiado. Dicen que está muy duro porque el pulpo cuanto más se cuece, más duro se pone", explica.

La razón por la que el pulpo necesita una cocción controlada está relacionada con su composición. Su carne tiene una estructura muscular rica en proteínas y tejido conjuntivo, con una presencia importante de colágeno.

Cuando entra en contacto con el calor, las fibras musculares se contraen y pueden endurecerse inicialmente. A medida que continúa la cocción, el colágeno se transforma progresivamente en gelatina, lo que contribuye a ablandar la carne.

Por eso, no basta con introducirlo en una olla y olvidarse de él. Hay que encontrar el equilibrio entre el tiempo necesario para que el tejido conjuntivo se ablande y el exceso de calor que puede hacer que la carne pierda agua y resulte menos agradable al comerla.

Una pieza insuficientemente cocida puede quedar correosa, mientras que una cocción excesiva puede perjudicar su jugosidad y consistencia.

La congelación es otro de los recursos que ayudan a conseguir un buen resultado. De hecho, la OCU recomienda congelar el pulpo fresco durante al menos 24 horas antes de cocinarlo, ya que este proceso contribuye a romper parte de las fibras musculares y facilita que quede más tierno.

Después hay que descongelarlo lentamente en el frigorífico, nunca dejarlo a temperatura ambiente durante horas.

También existe una técnica muy conocida en la gastronomía gallega: asustar el pulpo. Consiste en introducirlo y sacarlo de la olla con agua hirviendo varias veces antes de dejarlo cocer definitivamente.

Este gesto hace que los tentáculos se contraigan y se enrosquen, lo que ayuda a conservar su forma y evita que la piel se desprenda con tanta facilidad.

Una vez cocido, conviene comprobar su punto antes de retirarlo definitivamente. Para ello, basta con pinchar la parte más gruesa de un tentáculo con un cuchillo o una brocheta: si entra con facilidad, la carne está tierna. Si todavía ofrece demasiada resistencia, necesitará algo más de tiempo.

Otro error habitual

Maricarmen también aprovecha su experiencia para compartir una recomendación relacionada con otros productos de la pescadería.

En este caso, habla de los crustáceos de gran tamaño que todavía están vivos, como el centollo, el buey de mar, el bogavante o la langosta. Según explica, estos ejemplares deben introducirse en agua fría y no directamente en una olla con agua hirviendo.

"La gente lo echa en agua caliente, después se le rompen las patas. Eso es bueno saberlo para que no se le rompan y para que quede perfecto", advierte.

La explicación está relacionada con la reacción del animal ante un cambio brusco de temperatura. Cuando un crustáceo vivo entra directamente en agua hirviendo, puede realizar movimientos bruscos y desprenderse de algunas patas.

Al comenzar la cocción con agua fría y calentarla progresivamente, se reduce ese riesgo y se evita que la pieza pierda parte de su carne durante el proceso.

Esta recomendación se aplica especialmente a los grandes crustáceos. No debe confundirse con la preparación de otros productos, como las gambas, los langostinos o los percebes, que siguen pautas de cocción diferentes.

Tampoco hay que aplicar el mismo procedimiento al marisco que ya está muerto o congelado, que generalmente se introduce cuando el agua ha alcanzado la ebullición.

Respetar la temperatura inicial es, por tanto, tan importante como calcular los minutos que necesita cada pieza. En el caso de los crustáceos, también hay que prestar atención al enfriado posterior: cuando se busca detener rápidamente la cocción, se pueden introducir en agua con hielo y sal para evitar que el calor residual siga cocinando la carne.