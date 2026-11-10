Cristina Clemente, notaria: "Se aprueba la pensión de viudedad para parejas que no estén casadas si llevan dos años conviviendo y tienen hijos"

La pensión de viudedad es una de las prestaciones más importantes de la Seguridad Social en España, con más de dos millones de beneficiarios. Una cifra que podría aumentar en los próximos meses gracias a una reciente modificación normativa que afecta a determinadas parejas de hecho.

Y es que, hasta ahora, acceder a esta ayuda podía resultar complicado para quienes pese a llevar años compartiendo su vida, nunca llegaron a casarse ni a inscribir oficialmente su relación.

Sin embargo, una nueva medida del Gobierno busca facilitar el acceso a esta prestación en determinados casos, eliminando algunos de los requisitos formales que anteriormente podían impedir su reconocimiento.

Precisamente sobre esta novedad ha hablado María Cristina Clemente, notaria y creadora de contenido jurídico, quien ha explicado en uno de sus últimos vídeos de TikTok qué parejas pueden beneficiarse y cuáles son las condiciones que deben cumplir.

Nueva pensión de viudedad

El Real Decreto-ley 31/2026, del 20 de octubre, introduce una modificación que permite acceder a la pensión de viudedad a determinadas parejas que no habían formalizado legalmente su relación.

"Sí, ahora sí. También pensión de viudedad para las parejas de hecho no formalizadas y no inscritas en ningún registro, siempre que tengan hijos en común y acrediten una convivencia estable y notoria durante un plazo de al menos 2 años ininterrumpidos justo antes del fallecimiento del conviviente", explica Clemente.

Por tanto, no basta con haber vivido juntos durante dos años. Para beneficiarse de esta medida también es imprescindible que la pareja tenga hijos en común.

Además, la convivencia debe haberse mantenido de forma estable durante los dos años inmediatamente anteriores al fallecimiento de uno de los miembros.

En cuanto a cómo demostrar que se cumple este requisito, la notaria aclara que el procedimiento es sencillo: "El requisito para acreditar esa convivencia es muy sencillo. Basta con aportar el certificado de empadronamiento".

Un año para solicitarla

Otra de las novedades de esta reforma afecta a quienes perdieron a su pareja antes de la entrada en vigor de la normativa y no pudieron acceder a la pensión de viudedad.

Y es que la medida contempla una nueva oportunidad para presentar la solicitud en determinados casos, siempre que se acrediten las condiciones exigidas.

"Así resulta del real decreto que entró en vigor el 21 de octubre y que además abre una nueva posibilidad de solicitar la pensión de viudedad a todo aquel al que le hubiera sido rechazada cuando el fallecimiento de su conviviente se produjo con anterioridad a este 21 de octubre. Se les da una nueva posibilidad de presentar la solicitud", señala.

Eso sí, quienes quieran acogerse a esta posibilidad deberán tener en cuenta que existe un plazo limitado para realizar el trámite.

"El plazo es de un año. Basta con acreditar el cumplimiento de los dos requisitos citados anteriormente: que hay hijos en común y que había esa convivencia estable durante el plazo de dos años", recuerda Clemente.

Por tanto, las personas afectadas disponen de doce meses desde la entrada en vigor de la norma, el 21 de octubre de 2026, para presentar su solicitud.

No significa poder heredar

Aunque esta modificación facilita el acceso a la prestación, la notaria también advierte de una cuestión que puede generar confusión entre las parejas que no están casadas.

"Muy importante por tanto: esta pensión no se concede a las parejas de hecho no formalizadas si no tienen hijos en común y no supone en ningún caso reconocer al conviviente la condición de heredero", explica.

Y es que recibir una pensión de viudedad y tener derecho a la herencia de la pareja fallecida son dos cuestiones diferentes.

De hecho, los derechos hereditarios de las parejas de hecho pueden variar dependiendo de la legislación civil aplicable, por lo que conviene conocer qué ocurriría con los bienes en caso de fallecimiento.

"Si quieres que tu pareja de hecho herede, además de tener derecho a la pensión de viudedad, tienes que venir a notaría y otorgar testamento", concluye Cristina Clemente.