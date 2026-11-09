Italia da una lección a España: "Al tomate frito no le quita la acidez el azúcar, mejor añade una pizca de bicarbonato"

La salsa de tomate ocupa un lugar imprescindible en la cocina mediterránea. Es la base de numerosas recetas, desde unos macarrones o una lasaña hasta una pizza casera, y también permite enriquecer guisos, acompañar carnes o aportar un toque de sabor a los platos de pescado.

Pese a que su elaboración no requiere grandes conocimientos culinarios, conseguir una salsa sabrosa, con la textura adecuada y un punto justo de acidez no siempre resulta tan fácil. La variedad de tomate, su grado de maduración y el tiempo de cocción influyen directamente en el resultado.

Uno de los inconvenientes más frecuentes es encontrarse con una salsa demasiado ácida, algo que puede ocurrir tanto con tomates frescos como con los que se venden en conserva. Este sabor puede llegar a imponerse sobre el resto de los ingredientes y alterar el equilibrio de la receta.

Para corregirlo, muchas familias han recurrido tradicionalmente a añadir una pizca de azúcar durante la cocción. No obstante, existe otro ingrediente habitual en la despensa que permite reducir la acidez sin endulzar la salsa: el bicarbonato de sodio.

A diferencia del azúcar, que simplemente contrarresta la sensación ácida con dulzor, el bicarbonato reacciona químicamente con los ácidos presentes en el tomate y los neutraliza parcialmente.

Restar acidez a la salsa

Roberta, chef italiana conocida por compartir contenidos gastronómicos en redes sociales, recomienda recurrir al bicarbonato cuando el tomate presenta una acidez excesiva.

"El azúcar solo altera el sabor, haciéndolo parecer menos ácido, sin realmente afectar la acidez del tomate", explica. Frente a este recurso, propone cocinar la salsa durante más tiempo o incorporar "una pizca de bicarbonato".

Según la chef, dejar que el tomate se cocine durante unos 20 o 25 minutos permite suavizar su sabor. El bicarbonato, en cambio, ofrece una alternativa cuando se busca corregir la acidez sin añadir dulzor a la preparación.

La clave está precisamente en utilizar una cantidad muy pequeña. No se trata de añadir una cucharada como si fuera un ingrediente más, sino de incorporar apenas una pizca y comprobar cómo evoluciona la salsa.

El poder del bicarbonato

La explicación se encuentra en la química. Heinz Wuth, divulgador especializado en ciencia y gastronomía y conocido en redes sociales como @cienciaycocina, explica que el bicarbonato de sodio es una sustancia alcalina.

Su elevado pH permite neutralizar parte de la acidez presente en el tomate. De esta forma, no se consigue simplemente esconder el sabor ácido detrás de otro más dulce, sino modificar el equilibrio ácido de la preparación.

Eso sí, el experto insiste en "hay que tener cuidado de poner muy poco", advierte, ya que un exceso de bicarbonato puede terminar afectando al sabor natural del tomate.

Por eso, una buena opción consiste en añadir una cantidad mínima mientras la salsa está cocinándose, remover bien y probar antes de incorporar más. Es mucho más sencillo corregir una salsa que recuperar el sabor después de haber añadido demasiado bicarbonato.

Conservar el sabor

El bicarbonato no es la única alternativa para suavizar una salsa de tomate. El azúcar y algunos ingredientes naturalmente dulces, como la zanahoria, también pueden modificar la percepción de la acidez.

Wuth explica que estos recursos no cambian el pH de la salsa, sino que reducen la sensación de acidez gracias a un fenómeno conocido como supresión. En otras palabras, el dulzor ayuda a compensar la percepción del sabor ácido.

Por eso, la elección depende del resultado que se busque. Si se quiere una salsa ligeramente más dulce, el azúcar o la zanahoria pueden funcionar. Si se pretende neutralizar parte de la acidez sin introducir dulzor, el bicarbonato es una alternativa.

La receta básica tampoco necesita demasiados ingredientes. Un buen tomate, aceite de oliva, ajo y sal pueden ser suficientes para preparar una salsa sabrosa. La albahaca aporta un aroma muy habitual en la cocina italiana, mientras que la cebolla permite conseguir un resultado más intenso.

Lo importante es partir de un tomate de calidad y controlar la cocción. Y, cuando la acidez se convierte en el principal problema, tener a mano un ingrediente tan sencillo como el bicarbonato puede marcar la diferencia.