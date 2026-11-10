Las cocineras coinciden: "Para unas patatas doradas y crujientes, no las frías, mejor cuécelas con fécula de maíz"

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Las patatas son uno de los acompañamientos más versátiles de la cocina española. Combinan perfectamente con carnes como el pollo, el cerdo o la ternera, pero también con pescados y verduras. Y aunque existen muchas formas de prepararlas, pocas resultan tan apetecibles como unas patatas doradas y crujientes.

Sin embargo, conseguir que queden crujientes por fuera y suaves por dentro no siempre es fácil. Lo habitual es recurrir a una sartén con abundante aceite, aunque hay otros métodos que permiten obtener una textura similar sin necesidad de freírlas.

Uno de los trucos consiste en cocer primero las patatas, machacarlas y añadir un ingrediente muy utilizado en repostería: la maicena o fécula de maíz.

Este producto, que normalmente empleamos para espesar salsas y cremas, también puede ayudar a conseguir unas patatas con una superficie dorada y un interior tierno. Así lo demuestran Beatriz Contreras y Ana Ortiz, dos cocineras y creadoras de contenido que han compartido en redes sociales sus propias versiones de esta receta.

Aunque sus preparaciones son diferentes, ambas parten de patatas cocidas y utilizan maicena para dar consistencia a la masa. La principal diferencia está en el último paso: Beatriz las fríe, mientras que Ana apuesta por la freidora de aire.

El truco de Beatriz Contreras

Beatriz Contreras propone una manera diferente de preparar patatas fritas. En lugar de cortarlas en bastones y llevarlas directamente a la sartén, comienza cociéndolas para convertirlas después en una masa que pueda moldearse.

Primero pela las patatas, las corta en rodajas gruesas y las introduce en una cazuela con agua y sal. Cuando están tiernas, las retira y las aplasta hasta conseguir una especie de puré. A continuación, incorpora el ajo en polvo, paprika, pimienta y cuatro cucharaditas de maicena. Después mezcla todos los ingredientes hasta obtener una masa uniforme.

Una vez preparada, introduce la mezcla en una bolsa de congelación y la extiende con un rodillo. De esta manera, consigue una lámina plana y de grosor similar en toda la superficie. Después divide la masa en tiras horizontales, ajustando el tamaño de las piezas a su gusto, y las fríe en aceite bien caliente hasta que adquieren un tono dorado.

El resultado es una versión de las patatas fritas tradicionales, pero elaborada a partir de puré y con una textura que combina una cobertura crujiente y un interior mucho más suave.

La versión de Ana Ortiz

Ana Ortiz también utiliza patatas cocidas y maicena, aunque propone una alternativa que no necesita una sartén con abundante aceite. En su caso, añade queso parmesano, especias y aceite de oliva a la mezcla para conseguir unas pequeñas bolitas de patata que después cocina en la freidora de aire.

La cocinera comienza preparando un puré con las patatas cocidas. Después incorpora el resto de los ingredientes y remueve hasta obtener una masa que pueda trabajarse fácilmente con las manos.

El parmesano aporta un sabor más intenso, mientras que las especias permiten darle un toque diferente a una preparación que, de otro modo, resultaría bastante suave. Una vez lista la mezcla, Ana se unta las manos con un poco de aceite de oliva y comienza a formar pequeñas bolitas, procurando que todas tengan un tamaño parecido.

Después las distribuye en la cesta de la freidora de aire, añade una pequeña cantidad de aceite en spray y las cocina hasta que quedan doradas.

Así consigue una guarnición diferente, con un exterior ligeramente crujiente y un centro tierno, que también puede servirse como aperitivo.

Por qué maicena

La clave de ambas recetas está en incorporar fécula de maíz a las patatas una vez cocidas y trituradas. Este almidón tiene la capacidad de absorber agua y espesar determinadas preparaciones cuando se calienta. Por eso se utiliza habitualmente en repostería y para dar consistencia a las salsas.

En estas recetas cumple una función parecida, ya que ayuda a ligar el puré y facilita que las piezas mantengan su forma antes de cocinarlas. Además, durante la fritura o el cocinado en la freidora de aire, la superficie de las patatas pierde parte de su humedad y puede adquirir una textura más firme y crujiente.

Otro detalle fundamental es escurrir bien las patatas después de cocerlas. Si contienen demasiada agua, el puré puede quedar muy blando y resultar más difícil de moldear.

Por eso, antes de añadir la maicena y los demás ingredientes, conviene dejar que las patatas pierdan parte de su humedad.

Receta de las bolitas de patata crujientes Ingredientes Patatas, 500 g

Maicena o fécula de maíz, 2 cucharadas.

Queso parmesano rallado, 40 g

Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada.

Ajo en polvo, 1/2 cucharadita.

Pimentón dulce, 1/2 cucharadita.

Pimienta molida al gusto.

Sal al gusto.

Aceite de oliva en spray. Paso 1 Pela las patatas y córtalas en trozos medianos, procurando que tengan un tamaño parecido para que se cuezan de manera uniforme. Paso 2 Colócalas en una cazuela con agua y una pizca de sal. Deja que hiervan durante unos 15-20 minutos, hasta que estén suficientemente tiernas para aplastarlas con un tenedor. Paso 3 Escurre las patatas y déjalas reposar unos minutos para eliminar parte del exceso de humedad. Paso 4 Pásalas a un bol amplio y machácalas con un tenedor o un pasapurés hasta conseguir una textura fina y sin trozos grandes. Paso 5 Incorpora el queso parmesano rallado, el ajo en polvo, el pimentón dulce, la pimienta negra y una pizca de sal. Paso 6 Añade la cucharada de aceite de oliva y las dos cucharadas de maicena. Mezcla bien hasta conseguir una masa homogénea. Paso 7 Comprueba que la preparación tenga suficiente consistencia para moldearla. Si está demasiado caliente o blanda, deja que se enfríe unos minutos antes de continuar. Paso 8 Unta ligeramente las manos con aceite de oliva y toma pequeñas porciones de masa. Dales forma redondeada hasta obtener bolitas de tamaño similar. Paso 9 Precalienta la freidora de aire a 190 °C durante unos minutos, si el fabricante del aparato lo recomienda. Paso 10 Coloca las bolitas en la cesta, dejando espacio entre ellas para que el aire caliente pueda circular correctamente. Paso 11 Pulveriza su superficie con una pequeña cantidad de aceite de oliva en spray. Paso 12 Cocina a 190 °C durante unos 12-15 minutos, aproximadamente, hasta que estén doradas por fuera. Puedes moverlas con cuidado a mitad de cocción para favorecer un resultado uniforme. Paso 13 Retira las bolitas de la freidora y déjalas reposar uno o dos minutos antes de servirlas. Puedes acompañarlas con tu salsa favorita o utilizarlas como guarnición.

Qué patatas son mejores

Aunque pueden utilizarse diferentes variedades, las patatas de textura harinosa suelen funcionar especialmente bien en las preparaciones que requieren elaborar un puré. Esto se debe a que, después de cocerlas, se deshacen con mayor facilidad y permiten obtener una masa más uniforme.

En cambio, las variedades más firmes mantienen mejor su estructura durante la cocción, por lo que pueden necesitar algo más de trabajo para conseguir una textura adecuada. También conviene evitar triturar las patatas durante demasiado tiempo con una batidora de cuchillas, ya que pueden adquirir una consistencia pegajosa.

Para esta receta, utilizar un tenedor o un pasapurés suele ser suficiente para conseguir una masa suave sin trabajarla en exceso.

Otro consejo es dejar que el puré pierda parte del calor antes de formar las bolitas. Así será más sencillo manipularlo y conseguir que las piezas mantengan su forma.