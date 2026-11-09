Chantal Gil, jurista: "Puedes cobrar hasta 100 euros al mes por cada hijo menor de 3 años que tengas a tu cargo"

La llegada de un hijo supone un cambio importante en la economía familiar. Los gastos de alimentación, pañales, ropa y cuidados se suman a las facturas habituales, mientras que muchas familias ven reducidos sus ingresos durante los primeros meses de crianza.

Para aliviar parte de esa carga, Hacienda contempla una deducción fiscal dirigida a quienes tienen hijos menores de tres años. Se trata de la deducción por maternidad, un beneficio del IRPF que permite reducir los impuestos que se pagan o recibir un abono mensual por adelantado.

La jurista Chantal Gil explica cómo funciona esta medida, quién puede beneficiarse y qué requisitos hay que cumplir para solicitarla. Una ayuda que puede alcanzar los 1.200 euros al año por cada hijo y que no está condicionada a un límite máximo de ingresos.

Cómo solicitar la deducción

"¿Sabías que puedes cobrar cien euros al mes por cada menor de tres años que tengas a tu cargo?", plantea Chantal Gil al explicar esta medida fiscal.

La deducción por maternidad está regulada en el artículo 81 de la Ley del IRPF y permite minorar la cuota diferencial del impuesto hasta en 1.200 euros anuales por cada hijo que cumpla los requisitos.

La cuantía equivale a 100 euros mensuales por menor, aunque el importe efectivo depende del número de meses en los que se tenga derecho a la deducción.

En el caso de los hijos por naturaleza, se calcula desde el mes del nacimiento hasta el mes anterior a aquel en el que cumplen tres años. Para los menores adoptados o acogidos, se aplica durante los tres años posteriores a la inscripción en el Registro Civil o a la resolución judicial o administrativa correspondiente.

Uno de los aspectos que destaca la jurista es que no existe un límite máximo de ingresos para acceder a esta deducción. Esto significa que las familias no tienen que acreditar una renta inferior a una determinada cantidad para beneficiarse de ella. Sin embargo, sí deben cumplir los requisitos establecidos por la normativa tributaria.

Desde el 1 de enero de 2023, el acceso a esta ayuda se amplió y ya no es imprescindible estar trabajando por cuenta ajena o propia en el momento de solicitarla.

Pueden beneficiarse las mujeres con hijos menores de tres años que, cuando nació el menor, estuvieran dadas de alta en la Seguridad Social o en una mutualidad, o que en ese momento percibieran una prestación contributiva o asistencial por desempleo.

También pueden acceder quienes se hayan dado de alta en la Seguridad Social o en una mutualidad después del nacimiento, siempre que acumulen un mínimo de 30 días cotizados.

Esta ampliación permite que algunas madres que no trabajaban cuando nació su hijo puedan solicitar la deducción si posteriormente se incorporan al mercado laboral.

La normativa contempla, asimismo, determinados supuestos en los que el padre o el tutor pueden aplicar el beneficio fiscal. Es el caso del fallecimiento de la madre o de que la guarda y custodia se atribuya de forma exclusiva al padre.

En las familias formadas por dos progenitores del mismo sexo, ambos pueden tener derecho a la deducción si cumplen las condiciones exigidas.

"El único requisito que te piden es que estés trabajando por cuenta ajena, por cuenta propia o cobrando el subsidio por desempleo", resume Gil.

No obstante, esta explicación debe entenderse junto con la ampliación normativa de 2023, que también permite acceder a la deducción a quienes se incorporen al sistema de la Seguridad Social después del nacimiento y cumplan el periodo mínimo de cotización.

Cómo aplicar la deducción

La deducción puede aplicarse de dos maneras. La primera consiste en incluirla en la declaración anual de la Renta, de modo que se descuente de la cuota del IRPF y la segunda permite recibir el importe de forma anticipada, con pagos mensuales de 100 euros por cada hijo que genere el derecho.

"Lo normal en este caso sería presentarla en la declaración de la renta y que se aplicase directamente esa deducción de mil doscientos euros de golpe", explica Gil. "Pero, en este caso, se nos da la posibilidad de que la cobres de forma anticipada mes a mes, a razón de cien euros al mes".

Para solicitar el abono anticipado hay que presentar el Modelo 140 de la Agencia Tributaria. El trámite puede realizarse por internet, mediante la sede electrónica de la AEAT, utilizando Cl@ve, certificado digital o DNI electrónico. También existen vías de presentación telefónica y presencial.

En la solicitud deben incluirse los datos de la persona beneficiaria y del menor, así como la cuenta bancaria en la que se desea recibir el ingreso.

Una vez reconocido el derecho, el abono se mantiene hasta que el niño cumple tres años, aunque la beneficiaria deje de estar dada de alta en la Seguridad Social o de percibir una prestación por desempleo.

Si se producen cambios que afectan al derecho a cobrar la deducción anticipada, como una modificación de los datos personales o familiares, deben comunicarse a la Agencia Tributaria mediante el mismo modelo. El plazo general para informar de estas variaciones es de 15 días naturales desde que se producen.

La deducción también puede incrementarse hasta en 1.000 euros adicionales al año cuando se hayan satisfecho gastos de custodia en guarderías o centros de educación infantil autorizados.

Este complemento se solicita en la declaración de la Renta y no puede cobrarse de forma anticipada. El importe depende de los gastos efectivamente pagados y no subvencionados.

Conviene distinguir esta deducción de otras ayudas destinadas a la infancia, como el complemento de ayuda para la infancia vinculado al ingreso mínimo vital.

Se trata de medidas diferentes, con requisitos y procedimientos propios, y su compatibilidad depende de las circunstancias de cada familia y de los meses en los que se perciban.