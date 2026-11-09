Ada Colau, 52 años, sobre su infancia: "Soy hija única de mi padre y de mi madre, pero tengo un montón de hermanos y hermanas"

Ada Colau es la candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre de 2026. La exalcaldesa de Barcelona encabeza la coalición integrada por Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns.

La política, de 52 años, fue la primera mujer en ocupar la alcaldía de Barcelona, donde gobernó entre 2015 y 2023 al frente de Barcelona en Comú.

Antes de llegar al Ayuntamiento, se dio a conocer como cofundadora y portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Entre 2009 y 2014, su participación en las protestas contra los desahucios la convirtió en uno de los rostros del movimiento por el derecho a la vivienda.

Una familia numerosa

En julio de 2014, Colau repasó su infancia en una entrevista con Sílvia Cóppulo en El diván, de Catalunya Ràdio. Durante la conversación explicó una circunstancia familiar que resumió así, traducido del catalán: "Soy hija única de mi padre y de mi madre, pero tengo un montón de hermanos y hermanas".

Sus padres se separaron cuando era pequeña y ambos formaron nuevas familias. Aunque fue la única hija que tuvieron juntos, creció con tres hermanas por parte de madre y tiene otros dos hermanos por parte de padre.

Su madre tuvo a Lucía, a quien llaman Luci, y a las gemelas Alicia y Clara. Con ellas compartió la vida cotidiana en casa. Sus otros dos hermanos, una chica y un chico, vivían en Madrid, por lo que los veía con menos frecuencia.

En la entrevista habló del cariño que sentía por todos ellos, aunque sus recuerdos de convivencia estaban especialmente ligados a su madre y a las tres hermanas con las que creció.

Al describirlas, señaló que todas eran mujeres "de lágrima fácil". Lloraban de alegría, de pena y al emocionarse, una manera de expresar sus sentimientos de la que decía sentirse orgullosa.

A su madre le agradeció el esfuerzo que había hecho para sacar a sus hijas adelante. También le atribuyó haberle enseñado la empatía. De su padre destacó el perfeccionismo y la voluntad de hacer las cosas lo mejor posible.

Escuela y manifestaciones

Colau nació el 3 de marzo de 1974 en Barcelona y se crio en el Guinardó. De aquellos años conserva recuerdos de los juegos en la calle con sus hermanas y de las hogueras de la noche de San Juan.

Estudió en la escuela Àngels Garriga, fundada en el curso 1969-1970 por un grupo de familias y docentes. El centro se incorporó a la red de enseñanza pública en 1987, después de años de reivindicaciones.

En su conversación con Cóppulo recordó que su madre la llevaba a las movilizaciones para reclamar la integración del centro en la red pública. Aunque sus padres no militaban en partidos, las manifestaciones formaron parte de su infancia.

Más adelante, durante el bachillerato, empezó a ejercer como delegada de clase. También fue representante estudiantil en la universidad, según explicó en aquella entrevista.

Tras estudiar en la Academia Febrer, en 1992 comenzó Filosofía en la Universidad de Barcelona. No terminó la carrera, una decisión que ha relacionado con sus dificultades económicas. Durante su etapa universitaria pasó una temporada en Milán con una beca Erasmus.

Después encadenó distintos trabajos y realizó tareas de traducción e interpretación de italiano. También trabajó en producción televisiva y tuvo una breve experiencia como actriz.

En 2001 participó en Dos+Una, una ficción emitida dentro del programa juvenil Desesperado Club Social, de Antena 3, en la que interpretaba a la mayor de unas hermanas.

Su vida personal

Colau tiene dos hijos con Adrià Alemany: Luca, nacido en 2011, y Gael, en 2017. En marzo de 2025 confirmó que la pareja se había separado tres años antes y que mantenían una buena relación.

En diciembre de 2017 habló públicamente de su bisexualidad durante una entrevista en Sálvame Deluxe. Allí recordó su relación con Elena, una joven italiana con la que estuvo durante dos años.

"Es la única vez que me he enamorado de una mujer. Fue una relación larga y muy importante, de dos años", explicó. También contó que su familia conocía la relación y que la había aceptado con normalidad.