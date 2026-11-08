Sara, enfermera española en Suiza: "Para los que dicen que aquí no se puede ahorrar porque la vida es muy cara, yo consigo guardar 2.700 € al mes"

Sara trabaja como enfermera en Suiza y asegura que consigue ahorrar unos 2.510 francos suizos al mes. En su cuenta de Instagram, @enfermera_suiza, ha desglosado cuánto cobra y qué parte de sus ingresos dedica a mantener su vida en el país.

La sanitaria comparte su experiencia laboral con personas que se plantean seguir sus pasos. Una de las preguntas que más recibe tiene que ver con el dinero que le queda después de pagar el alquiler, el seguro médico y el resto de sus gastos.

Según explica, el último mes cobró 6.500 francos suizos brutos, que se quedaron en 4.800 francos netos. Esa cantidad equivale aproximadamente a 5.200 euros, según la conversión que utiliza en su publicación.

Sus ingresos tampoco son idénticos todos los meses. Los turnos que realiza, especialmente las noches, pueden modificar el importe final que recibe. Las cifras que comparte corresponden al último mes.

Los 2.510 francos suizos que consigue ahorrar equivalen aproximadamente a 2.723 euros, según la conversión utilizada en su publicación. Esa equivalencia puede variar con el tipo de cambio.

Cuánto paga por vivir en Suiza

El alquiler es la mayor partida de su presupuesto. Sara paga 1.040 francos al mes por la vivienda que comparte con su pareja, un piso de aproximadamente 70 metros cuadrados.

La renta completa asciende a 2.080 francos mensuales. Ambos se reparten el importe a partes iguales, de modo que la cantidad que ella menciona corresponde únicamente a su mitad.

Compartir este gasto influye en el dinero que puede reservar a final de mes. Su presupuesto describe, por tanto, la situación de una persona que divide el alquiler con su pareja, un detalle relevante para quien quiera comparar esas cuentas con las suyas.

Al alojamiento se suman unos 400 francos mensuales de seguro médico. En Suiza, la contratación de un seguro básico de salud es obligatoria con carácter general para quienes residen en el país, según explica la Oficina Federal de Salud Pública.

La prima mensual tampoco cubre necesariamente todos los desembolsos sanitarios. El sistema contempla la participación del asegurado en determinados costes mediante franquicias y copagos, que deben tenerse en cuenta al calcular el presupuesto.

Para la compra de comida, Sara calcula unos 325 francos al mes. A ello se suman 25 francos de teléfono y un importe adicional por la conexión a internet.

En total, Sara cifra sus gastos mensuales en 2.290 francos suizos. Ese balance incluye el presupuesto para ocio y una aportación de 300 francos al tercer pilar, destinada a la jubilación.

Dentro de ese presupuesto, reserva unos 200 francos al mes para ocio. La cantidad puede variar según los planes que haga, las comidas fuera de casa o las compras del mes.

Ese importe funciona como una previsión. Si un mes consume menos, el desembolso real queda por debajo de lo que había reservado, de manera que tampoco sus gastos son completamente fijos.

Ahorro para la jubilación

Sara dedica 300 francos mensuales al tercer pilar suizo para complementar sus ingresos durante la jubilación. También explica que le interesa la posibilidad de invertir parte del capital que ofrecen algunas modalidades de este sistema.

El tercer pilar es un sistema voluntario de previsión privada que permite complementar las prestaciones de jubilación de los otros dos pilares del país. No debe confundirse con una cuenta corriente de la que se pueda disponer siempre en las mismas condiciones.

Dentro de este sistema, la modalidad 3a permite deducir las aportaciones dentro de los límites establecidos, pero restringe la retirada del capital a los supuestos previstos. Las ventajas fiscales van ligadas, por tanto, a unas condiciones de disponibilidad del dinero.

La aportación al tercer pilar ya está incluida en los 2.290 francos de gastos mensuales. Después de descontar ese total de sus 4.800 francos netos, le quedan 2.510 francos de ahorro, aparte del dinero reservado para la jubilación.