Paula Monreal, cocinera: "Para que los calabacines estén más ricos, no los frías; mejor hazlos con 60 g de queso rallado y pimienta"

0 votos

Total: 5 min

Comensales: 1

El calabacín es una de las verduras más habituales en los hogares españoles, aunque muchas veces terminamos preparándolo siempre igual. En crema, a la plancha, salteado o en un pisto, son algunas de las formas más comunes de consumirlo.

Todas estas preparaciones son fáciles y sabrosas, pero también pueden resultar repetitivas. Sin embargo, su sabor delicado y su textura hacen del calabacín un ingrediente muy versátil, capaz de adaptarse a recetas bastante diferentes.

Una de ellas es la que propone Paula Monreal, que utiliza unas finas láminas de calabacín y queso rallado para elaborar una especie de pan flexible y dorado. Una alternativa para preparar un sándwich sin pan tradicional en tan solo 12 minutos de cocción.

La cocinera ha compartido esta elaboración en su canal de YouTube, donde muestra cómo preparar su propia versión de una receta que se ha popularizado en redes sociales. Para ello, utiliza únicamente la freidora de aire, sin necesidad de encender los fogones.

"Creo que he tardado mucho tiempo en hacer esta receta tan viral y hoy te traigo mi versión en freidora de aire. Haz una cama de queso rallado, añade encima el calabacín laminado, por encima la sal, pimienta, aceite de oliva en spray y termina con un poco más de queso. Déjalo unos 12 minutos en la freidora de aire y mira qué maravilla", explica la cocinera.

Una vez lista la base, Paula la convierte en un sándwich añadiendo mayonesa, lechuga, salmón ahumado, tomate y aguacate. Así consigue una combinación fresca y sabrosa, ideal para preparar una comida o cena rápida sin demasiadas complicaciones.

Una de las claves para que esta receta salga bien es prestar atención al corte del calabacín y a su distribución en la freidora. En lugar de cortarlo en rodajas, Monreal utiliza láminas largas y delgadas, obtenidas a lo largo de la hortaliza.

Para montar la base, extiende primero una capa de queso rallado y coloca encima las tiras de calabacín, procurando que queden juntas. Después incorpora sal, pimienta, un poco de aceite de oliva en spray y otra capa ligera de queso.

Después de aproximadamente 12 minutos en la freidora de aire, el queso se funde y adquiere un tono dorado. Al mismo tiempo, el calabacín se ablanda y ambas preparaciones quedan unidas, formando una base que puede plegarse para preparar el sándwich.

Bocadillo de calabacín y salmón Ingredientes Calabacín, 1 unidad

Queso rallado, 60 g

Salmón, 60 g

Aguacate, 1/2

Tomate pequeño, 1 unidad

Lechuga, 2 hojas

Mayonesa, 1 cucharada

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta negra Paso 1 Lava bien el calabacín y córtalo a lo largo en láminas finas. Es importante hacer el corte longitudinalmente para obtener piezas alargadas que después puedan formar la base del bocadillo. Paso 2 Cubre la bandeja de la freidora de aire con una capa de queso rallado. Coloca encima las láminas de calabacín, una junto a otra y ligeramente superpuestas, formando una especie de rectángulo. Paso 3 Añade sal y pimienta al gusto y pulveriza un poco de aceite de oliva por encima. Termina repartiendo el resto del queso rallado sobre el calabacín. Paso 4 Introduce la bandeja en la freidora de aire y cocina durante unos 12 minutos, hasta que el calabacín esté hecho y el queso se haya fundido y dorado. Paso 5 Saca la base con cuidado y añade en una de las mitades la mayonesa, la lechuga, el salmón, el tomate cortado en rodajas y el aguacate. Paso 6 Dobla la otra mitad sobre el relleno como si se tratase del pan de un bocadillo y sirve inmediatamente.

Una hortaliza con mucha agua

El calabacín destaca por contener una elevada proporción de agua, una característica que influye directamente en su comportamiento durante la cocción. Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), se trata de una hortaliza con un alto contenido de agua y un aporte energético reducido.

Esta composición ayuda a entender por qué su textura cambia tanto al calentarse. Cuando se corta en láminas delgadas, pierde parte de su humedad y se vuelve más tierno, lo que permite utilizarlo como una base flexible sin preparar una masa convencional.

El queso es el ingrediente que termina de dar consistencia a la elaboración. Durante la cocción se derrite, se distribuye entre las láminas de calabacín y se dora, contribuyendo a que todas las piezas permanezcan unidas al retirarlas de la freidora.

Otras posibilidades

El calabacín ofrece muchas más posibilidades que las recetas tradicionales de purés, pistos o verduras salteadas. Por ejemplo, puede cortarse en tiras muy finas para preparar espaguetis vegetales y acompañarlos con salsa de tomate, pesto u otros ingredientes.

Otra alternativa consiste en utilizar láminas alargadas de calabacín en lugar de las habituales placas de pasta para montar una lasaña. Entre ellas pueden intercalarse capas de carne, verduras, tomate y queso.

También resulta muy práctico prepararlo relleno. Para ello, se corta por la mitad, se vacía parcialmente y se aprovecha el espacio para incorporar una mezcla de verduras, carne picada, atún y otros alimentos disponibles en casa.

Incluso puede utilizarse para elaborar pequeñas pizzas. Solo hay que cortarlo en rodajas de cierto grosor y añadir por encima tomate, queso y los ingredientes elegidos antes de cocinarlo.

La receta de Paula Monreal demuestra precisamente cómo una misma hortaliza puede dar lugar a platos completamente distintos. Con unas láminas de calabacín, queso rallado y 12 minutos de freidora de aire, consigue una alternativa original a las guarniciones de siempre.