Lolita Flores: "Heredé de mi madre su receta de arroz caldoso. Ella machacaba las cabezas de las gambas en aceite"

0 votos

Comensales: 5

Lolita Flores ha heredado de su madre, Lola Flores, mucho más que su talento artístico y su carácter.

La artista también conserva algunas de las recetas que han pasado de generación en generación en su familia, como este arroz meloso, un plato tradicional que destaca por su sabor y sencillez.

El arroz caldoso, con una textura más o menos melosa según la preparación, ocupa un lugar especial en las reuniones de los Flores. Una receta sin grandes complicaciones ni ingredientes difíciles de encontrar, pero con todo el sabor de la cocina de siempre.

Su secreto reside en dos elementos fundamentales: un buen sofrito y un "venero", como llamaba la matriarca a ese caldo casero, intenso y lleno de sabor que sirve de base al plato.

Una elaboración que demuestra que no hacen falta técnicas sofisticadas para conseguir un arroz memorable. Basta con elegir buenos ingredientes, respetar los tiempos de cocción y dejar que el fuego haga su trabajo.

En el fondo está el sabor

Es importante saber en primer lugar que, el arroz, siempre era de grano redondo, tipo bomba. Capaz de absorber el caldo sin abrirse ni perder textura.

La base clásica combinaba pollo troceado y magro de cerdo. A veces, también conejo. Pero en muchas versiones familiares se añadían gambas. Ahí entraba el gesto maestro.

Tras pelarlas, Lola no tiraba las cabezas. Las echaba en la cazuela con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y, antes de que se quemaran, las machacaba con la cuchara de madera. Sin miedo.

Al macharlas contra el fondo caliente, soltaban sus jugos y toda su intenso sabor a mar. El aceite se teñía de un rojo anaranjado profundo. Ese aceite es oro puro.

A continuación, se retiraban los restos sólidos, pero el sabor ya se había quedado. Era una forma casera, directa y poderosa de enriquecer el plato sin añadir ingredientes extraños.

El gran secreto

Con ese aceite impregnado de gamba comenzaba el sofrito. Cebolla, pimiento rojo, pimiento verde y ajo muy picados. Fuego medio-bajo y paciencia. No se trata de ablandar la verdura, sino de concentrarla. Debe quedar casi caramelizada, oscura y brillante.

El tomate rallado entra después y debe cocinarse hasta perder completamente el agua. Solo entonces el sofrito está en su punto. Mientras tanto, la carne se habrá sellado previamente y reservado. Dorarla bien es fundamental para que deje jugo en el fondo.

Ese fondo, mezclado con el aceite de gamba y el sofrito, es el alma del arroz. Cuando todo está integrado, se reincorpora la carne y se añade el arroz para rehogarlo un par de minutos. El grano debe impregnarse de grasa y sabor antes de recibir el caldo. Es un paso corto, pero decisivo.

Un arroz meloso perfecto

El caldo, siempre casero y muy caliente, se incorpora en proporción generosa: cuatro partes de caldo por una de arroz para lograr un acabado meloso.

Azafrán en hebra, sal y, en ocasiones, un chorrito de vino blanco o jerez. Los primeros minutos se cocina a fuego fuerte. Después se baja la intensidad hasta completar unos 15 o 18 minutos.

Aquí aparece otra norma inquebrantable de Lolita: no remover el arroz una vez comienza a cocer. Moverlo libera demasiado almidón y enturbia el caldo. El arroz meloso debe tener cuerpo, pero no ser pastoso.

El fuego se apaga cuando el grano aún está ligeramente entero. El reposo terminará la cocción. Y hay otra regla que en casa de los Flores se respetaba siempre: el arroz no espera.

Ingredientes Ingredientes para un arroz meloso 350 g de arroz bomba (unas 4 tazas de café)

1,5 litros de caldo de carne/pollo

500 g de pollo troceado

250 g de magro de cerdo

2 tomates medianos (para rallar)

1/2 pimiento rojo

1/2 pimiento verde

1 cebolla pequeña

2 dientes de ajo Paso 1 En una olla honda o cazuela de barro, dora bien los trozos de pollo y magro con un buen chorro de aceite. El truco de Lola era que la carne quedara bien "sellada" y dejara jugo en el fondo. Retira y reserva. Paso 2 En ese mismo aceite, echa la cebolla, los pimientos y el ajo muy picaditos. Cocina a fuego lento hasta que la verdura esté casi caramelizada. Añade el tomate rallado y deja que pierda todo el agua. Paso 3 Incorpora de nuevo la carne a la olla. Añade el arroz y rehógalo durante un par de minutos con el sofrito para que el grano se impregne de la grasa y el sabor. Paso 4 Vierte el caldo caliente. La proporción para un arroz caldoso "estilo Flores" es de 4 partes de caldo por 1 de arroz. Añade el azafrán y el punto de sal. Paso 5 Cocina a fuego fuerte los primeros 5-7 minutos y luego baja el fuego. El tiempo total son unos 15-18 minutos. Paso 6 No se debe remover el arroz una vez que empieza a cocer para no soltar demasiado almidón y que el caldo quede limpio, pero hay que apagar el fuego cuando el grano aún está un pelín duro (al dente), porque el calor residual de la olla terminará de cocinarlo mientras lo llevas a la mesa.

Intenta que cuando termines de preparar tu "obra de arte", todos los comensales estén sentados en la mesa para disfrutar de este delicioso plato. Se recomienda comerlo recién hecho para saborearlo como merece.