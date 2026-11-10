Isabel, experta en Recursos Humanos: "Los jóvenes abandonan el trabajo porque no se les enseña autoridad y esfuerzo"

La Generación Z está cambiando las reglas del mercado laboral. Cada vez son más los jóvenes que abandonan sus empleos cuando las condiciones no responden a sus expectativas.

Una tendencia que la especialista en Recursos Humanos Isabel Aranda relaciona con una transformación profunda en la manera de entender el trabajo.

El caso de Ada, una joven de 23 años que trabajó como dependienta en unos grandes almacenes de Madrid, ilustra esta realidad. Su experiencia fue breve y terminó con una decisión que cada vez resulta menos excepcional: renunciar antes de cumplir un año en el puesto.

"Yo trabajé como dependienta en unos grandes almacenes, pero me fui porque el ambiente laboral no era muy acogedor y porque mis jefes me obligaban a hacer cosas que no estaban contempladas en el contrato", relató en Herrera en COPE.

Su testimonio pone sobre la mesa dos cuestiones que preocupan a los trabajadores jóvenes: el cumplimiento de las condiciones laborales y la calidad del entorno profesional.

Para muchos, tener un empleo ya no es suficiente si este exige renunciar a su bienestar o asumir responsabilidades que no se acordaron inicialmente.

Los jóvenes y el trabajo

Según las cifras de CEPyME recogidas en el artículo original, el 41% de los jóvenes de entre 18 y 28 años deja su empleo antes de cumplir un año por decisión propia.

La rotación también afecta a otras generaciones, aunque con menor intensidad: el 29% de los millennials y el 23% de la Generación X abandonaban sus puestos en ese periodo, frente al 11% de los baby boomers.

Para Isabel Aranda, esta diferencia no puede explicarse únicamente por las condiciones económicas o por la falta de oportunidades. También existe un cambio cultural en la manera de relacionarse con el trabajo y con las figuras de autoridad.

"La nueva generación tiene una relación con la autoridad, con el esfuerzo y con el trabajo diferente. No han estado entrenados en esas ideas en el contexto escolar", explica la especialista en Recursos Humanos.

Esta transformación cuestiona un modelo profesional en el que permanecer durante años en una misma empresa se consideraba una señal de compromiso.

Ahora, muchos jóvenes valoran también la flexibilidad, el aprendizaje y la posibilidad de desarrollar una carrera sin sacrificar su vida personal.

El profesor y experto laboral Fernando Trías de Bes apunta a esa ruptura con las expectativas tradicionales: "Por muy mal que estuvieras, nadie se piraba antes de un año, porque eso era una mácula en el currículum. El mercado laboral juvenil está en un círculo vicioso".

Salario y bienestar

Las condiciones económicas siguen siendo determinantes. En Madrid, el comercio y los servicios representan una de las principales puertas de entrada al mercado laboral para los jóvenes, que suelen compatibilizar estos empleos con sus estudios.

Sin embargo, los salarios de entre 1.200 y 1.400 euros brutos mensuales que percibe de media un dependiente en la capital pueden resultar insuficientes frente al coste de la vivienda y otros gastos cotidianos.

A esa dificultad se suman las jornadas extensas, los horarios poco flexibles y los ambientes laborales que no siempre favorecen la conciliación. Según los datos de ManpowerGroup citados en el artículo original, el 61% de los jóvenes trabajadores experimenta altos niveles de estrés laboral y seis de cada diez contemplan abandonar su empleo.

La flexibilidad se ha convertido, por tanto, en una condición importante para retener talento. Entre el 40% y el 50% de los jóvenes asegura que se marcharía si no encuentra suficiente margen para organizar su vida personal.

Todo se comparte en redes

La tendencia ha adquirido visibilidad en plataformas como TikTok, donde el fenómeno conocido como Quit-Tok acumula millones de visualizaciones. En estos vídeos, los trabajadores comparten el momento en que comunican su renuncia o explican por qué han decidido marcharse.

Más allá de la viralidad, estas publicaciones reflejan una mayor disposición a hablar abiertamente de las condiciones laborales y a cuestionar la idea de que cualquier empleo debe conservarse a toda costa.

La decisión de Ada responde a esa nueva perspectiva. Su salida no fue simplemente el final de una experiencia laboral, sino una forma de marcar límites ante unas condiciones que consideraba inaceptables.

Para las empresas, el reto consiste en comprender que retener a los trabajadores jóvenes exige algo más que ofrecer un contrato.