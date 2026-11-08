Alaska, 63 años: "Ahora nadie se plantea acabar la carrera, buscar trabajo y comprarse un piso. Yo me independicé a los 18"

Olvido Gara, más conocida como Alaska, nunca ha sido de seguir el camino que se espera de ella. Con apenas 15 años dejó los estudios para dedicarse a la música y, antes de cumplir los 20, ya se había convertido en uno de los rostros más reconocibles de la Movida Madrileña.

Sin embargo, podemos decir que ese camino hacia la independencia comenzó un poco antes y a los 18 años, la cantante tomó otra decisión importante: abandonar el hogar familiar y empezar a vivir por su cuenta. Lo hizo compartiendo piso con amigos, una fórmula que le permitió independizarse sin necesidad de tener una vivienda en propiedad.

Aunque aquella etapa quedó atrás, Alaska sigue teniendo muy presente lo que significa buscarse la vida. Ahora, a sus 63 años, reflexiona sobre las dificultades de los jóvenes para emanciparse y recuerda que ella misma no compró su primera casa hasta cumplir los 40, por lo que las dificultades "no han cambiado mucho" en todo este tiempo.

La independencia en España

La vivienda se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la emancipación de los jóvenes en España. El elevado precio de los alquileres, las dificultades para ahorrar y la inestabilidad laboral han retrasado la salida del hogar familiar para muchas personas.

Frente a este escenario, Alaska recuerda que independizarse no siempre ha significado comprar una vivienda ni alcanzar una estabilidad económica inmediata.

En una entrevista concedida al diario Noticias de Álava hace seis años, la cantante abordó las diferencias entre generaciones y cuestionó la idea de que exista un único camino para convertirse en adulto.

"Ahora nadie se plantea lo de: 'Acabo la carrera, busco trabajo, me compro un piso y me voy a vivir por mi cuenta'. Pienso que nadie concibe la vida de esa forma", afirmó.

La artista considera que el modelo tradicional de terminar los estudios, conseguir un empleo estable y comprar una casa ha perdido fuerza. Las aspiraciones personales y las circunstancias económicas condicionan cada vez más las decisiones sobre cuándo y cómo abandonar el hogar familiar.

Alaska, que se independizó al cumplir los 18 años, sostiene que la edad a la que una persona se marcha de casa depende en gran medida de sus expectativas.

Alaska. E.E.

"Hay un tipo de gente que se va pronto de casa y otra no", explicó al referirse a la percepción de que los jóvenes actuales se emancipan más tarde que las generaciones anteriores. A su juicio, cada persona toma sus decisiones en función del proyecto de vida que desea construir.

"Cuando yo era pequeña, también había gente que se iba de casa a los 18, y antes también, pero había otra gente que se quedaba en casa, que estudiaba una carrera y que se independizaba más tarde. Más o menos las cosas siguen siendo igual", aseguró.

Además, la cantante recuerda que independizarse no significa comprar una casa. En su caso, cuando decidió abandonar su hogar familiar, la artista no compró un piso ni se instaló en una vivienda individual, sino que su primera experiencia fue la convivencia en pisos compartidos con varios amigos.

Lejos de considerar que esa alternativa haya quedado obsoleta, defiende que sigue siendo una opción válida para quienes no pueden asumir el coste de una vivienda individual. "Creo que la idea de vivir seis amigos en un piso, que es lo que yo conozco, se puede seguir haciendo", señaló.

Como muchos jóvenes de su época, tuvo que buscar distintas fuentes de ingresos para pagar el alquiler y mantener su autonomía. Durante sus primeros años de carrera, la cantante compaginó la música con otros trabajos en televisión y radio.

Sin embargo, el éxito de Alaska y los Pegamoides y, posteriormente, de Alaska y Dinarama no implicaba necesariamente una estabilidad económica constante.

Por eso, cuando habla de las dificultades actuales para acceder a una vivienda, distingue entre la posibilidad de vivir fuera del hogar familiar y la de adquirir una propiedad. "Pienso que es más fácil independizarse que comprar un piso", afirmó.

La cantante también rechaza la percepción de que las generaciones anteriores disfrutaran de una estabilidad económica mucho mayor. "Más estabilidad es imposible, pero antes tampoco la había. Cuando yo me independicé había que buscarse la vida", afirmó.

La propia artista tardó más de dos décadas en convertirse en propietaria. En una entrevista con RTVE recordó que no compró su primera vivienda hasta los 40 años: "Tuve mi casa a los 40 años, no la tuve antes. Yo no he tenido una propiedad hasta los 40 años".

Una casa a los 40 años

Alaska compró su primera vivienda en Madrid en 2003, cuando cumplió 40 años. Se trata del piso en el que vive actualmente con Mario Vaquerizo, situado en el centro de la capital y conocido por su decoración de inspiración kitsch, con paredes rosas, moqueta de leopardo y numerosas referencias a la cultura popular.

Con el paso de los años, la pareja amplió su patrimonio inmobiliario. Adquirieron otro piso en el mismo edificio, conocido como la Casa Azul, que utilizan como biblioteca, despacho y espacio para guardar su colección de libros y vinilos.

Mario Vaquerizo ha explicado recientemente que ambos poseen seis inmuebles en la Comunidad de Madrid, incluida la antigua portería del edificio en el que residen. Una evolución patrimonial que contrasta con los primeros años de alquiler y convivencia compartida de Alaska.

Su mujer, en cambio, mantiene una idea de la libertad que va más allá de la propiedad. En su vida personal, profesional y sentimental ha defendido siempre la autonomía y la posibilidad de tomar decisiones al margen de las expectativas ajenas.

"Me atan mis responsabilidades, los afectos, pero sí me gusta sentirme a mi aire, libre, independiente, aunque eso no quiere decir que no me guste estar con los míos", explicó al hablar de su forma de entender la independencia.