Samantha Vallejo-Nágera, chef: "Los garbanzos de bote mejoran en una sartén con un calabacín y esta mezcla de yogur y ajo"

0 votos

Las legumbres son uno de esos alimentos que siempre conviene tener a mano. En especial, los garbanzos de bote, que permiten preparar una comida completa sin pasar demasiado tiempo en la cocina y que, con unos pocos ingredientes, pueden dar mucho más de sí de lo que imaginamos.

Y es que, aunque solemos asociarlos a guisos tradicionales y platos de cuchara, esta legumbre admite preparaciones mucho más originales. Basta con cambiar algunos ingredientes y jugar con las texturas para transformar una conserva de toda la vida en una receta diferente.

La chef Samantha Vallejo-Nágera propone precisamente una forma de hacerlo. Con un calabacín, unas especias y una sencilla salsa de yogur y ajo, consigue una receta rápida y perfecta para aquellos días que no sabemos qué comer, pero queremos hacerlo bien.

La receta de Samantha

Abrir un bote de garbanzos puede solucionar una comida en cuestión de minutos, pero también existe una diferencia importante entre limitarse a calentarlos y utilizarlos como punto de partida para una receta mucho más elaborada.

La que fue jurado de MasterChef propone, precisamente, pertenecer a este segundo grupo. Y para serlo, solo tenemos que saltearlos en una sartén junto con calabacín y cebolla, incorporando tomate y curry para conseguir una base especiada y aromática.

No se trata de disfrazar el sabor de la legumbre, sino de aprovechar su capacidad para absorber los sabores que la acompañan.

El calabacín desempeña un papel importante porque aporta humedad y una textura suave sin hacer que el plato resulte excesivamente pesado mientras que la cebolla ayuda a construir una base más sabrosa y el tomate aporta acidez y profundidad.

El curry, por su parte, introduce el elemento diferencial. Esta mezcla de especias aporta un gran perfil antiinflamatorio y antioxidante gracias a la combinación de especias como la cúrcuma y el jengibre. Además, es el responsable de buena parte del aroma de la receta.

Sin embargo, la verdadera gracia de la propuesta está en el contraste. Y es que, frente al calor y las especias de los garbanzos aparece una salsa fría elaborada con yogur, ajo y lima.

No podemos hablar de ellos sin haberlos probado antes, por eso, esta es la receta de Samantha Vallejo-Nágera para disfrutar de unos garbanzos de bote como nunca habías hecho.

Ingredientes 400 g de garbanzos de bote cocidos y escurridos 1 calabacín 1 cebolla 400 g de tomate frito Curry en polvo, al gusto 1 lima Sal y pimienta negra al gusto Aceite de oliva virgen, al gusto 2 dientes de ajo Una pizca de perejil fresco o cilantro 2 pan de pita Mantequilla derretida Paso 1 En una sartén con aceite a fuego medio, agrega el calabacín cortado en daditos, la cebolla picada, los garbanzos, sal, curry y tomate frito. Echa un chorrito de agua y deja guisar durante unos 30 minutos. Paso 2 Mientras, prepara la salsa. En un bol añade el yogur, la corteza rallada de la lima, el zumo de la lima, pimienta negra, sal, un poquito de aceite y el ajo muy picado. Paso 3 Cuando estén listos los garbanzos, ponlos en un plato encima de la salsa y acaba con un chorrito de aceite y un pellizco de perejil o cilantro para decorar y dar más sabor y aroma. Paso 4 Y, por último, para el pan de pita simplemente divídelo en trocitos, pincélalos con mantequilla derretida y mételos al horno hasta que estén tostados. Y listos para untar el curry en ellos.

Beneficios de los garbanzos

Más allá de la comodidad del formato, los garbanzos tienen unas características nutricionales que explican por qué las legumbres ocupan un lugar importante dentro de una alimentación equilibrada.

Son una fuente de proteínas vegetales y aportan hidratos de carbono complejos y fibra, además de minerales como hierro, zinc, calcio y magnesio y vitaminas del grupo B. AESAN señala también su aportación de ácido fólico, un nutriente especialmente presente en las legumbres.

La fibra es uno de sus puntos fuertes. Este componente contribuye a aumentar la sensación de saciedad y forma parte de los nutrientes que ayudan al funcionamiento normal del aparato digestivo.

Precisamente por eso, incorporar garbanzos a las comidas puede ser una manera sencilla de conseguir platos más completos y saciantes, especialmente cuando se combinan con verduras como el calabacín y la cebolla.

También resulta interesante su contenido proteico. Aunque las proteínas de origen vegetal no tienen exactamente el mismo perfil de aminoácidos que las proteínas animales, las legumbres constituyen una fuente importante de proteína dentro de una alimentación variada.

Combinadas con cereales, frutos secos o semillas a lo largo de la dieta, permiten construir numerosas comidas basadas en alimentos vegetales.